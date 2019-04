Tak zvláštně tvarované smartphony jinde nenajdete. Test Sony Xperia 10

Je to úděl snad každého výrobce smartphonů, který není schopen dosáhnout velkých objemů výroby a nepochází z Číny. LG, HTC nebo právě Sony jsou tradiční značky, které se v posledních letech neustále hledají. Důvodem je i to, že vzhledem k malým objemům prodejů nemohou firmy tolik investovat do vývoje a zároveň se jim nedaří nakupovat komponenty pro své telefony za výhodné ceny nebo v termínech, kdy by bylo třeba.

U Sony možná i proto stále čekáme na uvedení špičkového modelu Xperia 1. Ten byl sice v Barceloně oznámen, ale nejspíš proto, že kapacitu procesorů Snapdragon 855 vykoupili jiní výrobci, musí příznivci Sony čekat. Čekání si mohou zkrátit zajímavými novinkami ve střední třídě. Modely Xperia 10 a 10 Plus jsou tím, co úniky původně označovaly za novou špičkovou Xperii. A jsou to neobvyklé a velmi zajímavé smartphony.

Vlastně by mohly být štikami segmentu střední třídy. Jenže Sony u nich nasadilo hodně ambiciózní ceny. Není to u značky nic neobvyklého, ale tentokrát je rozdíl snad větší než kdy předtím. Menší model 10 vyjde na

8 990 korun, typ 10 Plus na 10 990 korun. V obou případech zákazník dostane výbavu, kterou konkurence prodává zhruba za sedm tisíc, někdy i levněji. Ale také získá originální smartphony s některými jedinečnými prvky.

Jaké jsou?

Nové Xperie střední třídy jsou na první pohled neobvyklé, a to i v dnešní době trendu zvětšování displejů a minimalizace rámečků. Sony k dané disciplíně přistoupilo po svém.

Plusy a mínusy Proč koupit? elegantní design

solidní výbava

úzký displej může být i praktický

Proč nekoupit? vysoká cena

jen průměrný foťák Kdy? V prodeji Za kolik? 8 990 Kč (Xperia 10), 10 990 Kč (Xperia 10 Plus)

Vše se točí kolem displeje s velmi nezvyklým poměrem stran 21:9, což je dosud nejvíce, co jsme u moderních smartphonů mohli vidět. Displeje jsou úzké a vysoké. Sony je tak udělalo se záměrem dobrého sledování filmů, 21:9 je formát oblíbený v kinech. Nakolik je to praktické řešení, to probereme dále.

Díky formátu displeje jsou telefony na danou úhlopříčku poměrně úzké. Rámečky jsou malé, i když ne minimální, ale Sony se tu jednoduše nevydávalo cestou výstřelků. Displeje jsou hezky rovné, bez zahnutí, jen s malým zaoblením v rozích, ale i to je oproti většině produkce velmi drobné.

Telefony mají velmi minimalistický design, který může mnohým lichotit, neobvyklým prvkem je větší pruh nad displejem. Něco podobného jsme viděli už u Alcatelu a jeho loňského modelu 5, Sony má celek v ještě minimalističtějším pojetí.

Líbí se vám to?

Ano, po designové stránce jsou novinky hodně povedené, vrátily se k trochu hranatějšímu minimalistickému pojetí designu, který byl pro Sony tak typický. Podle nás to telefonům sluší. Vůbec nevadí, že tělo je z tvrzeného plastu a nikoli z kovu, který svým vzhledem imituje. Zpracování je výborné, tady není co řešit.

Je poměr stran praktický?

Záleží na tom, co od telefonu chcete. Například při držení v ruce je formát 21:9 velmi pohodlný. Xperia 10 má šestipalcový displej, přitom na šířku telefon měří jen 68 mm (ostatní rozměry jsou 155,7 x 8,4 mm), Xperia 10 Plus má panel 6,5palcový a šířka je jen 73 mm (zbytek pa k 165 x 8,3 mm).

Díky zaoblení přechodů mezi zády a boky telefony dobře padnou do dlaně, materiál těla však docela klouže, takže je třeba si dát při držení pozor. Trochu nepraktické jsou však tyto modely při nošení kapse. O kolik jsou užší než typické konkurenční telefony, o to víc jsou delší, to může být v kapse pro někoho nepohodlné. Ale je to spíš otázka zvyku a třeba menší z dvojice nám přijde z hlediska rozměrů velmi atraktivním kouskem.

„Nudlovitý“ displej trochu ovlivňuje i ovládání, Sony použilo jen málo upravený Android 9.0 s novými gesty čistého systému. Virtuální home tlačítko, které se ke gestům používá, je umístěno hodně dole a pro někoho může být nepohodlné sem dosáhnout. Je škoda, že Sony nepřidalo vlastní gesta po vzoru smartphonů Huawei či Meizu, to by mohlo ovládání zpříjemnit.

A pak je tu samotné zobrazení informací na displeji. V režimu na výšku je úzký a vysoký displej skvělý na čtení textů, není třeba tolik skrolovat. Ale pro samotné sledování filmů, které Sony tak propaguje, to ideální není, protože obsahu v poměru 21:9 je minimum, a tak zbývají kolem videa černé okraje. Konkurence se stejnou úhlopříčkou a klasičtějším poměrem stran využije plochu displeje lépe.

Sony má výhodu u multi-taskingu, na dlouhém displeji už konečně začíná dávat smysl multi-tasking se dvěma okny aplikací. Otázkou je, jak často něco takového potřebujete, ale třeba porovnávání položek v kalendáři s obsahem

e-mailů je takto geniálně praktické.

Trochu nás mrzí, že menší z modelů mírně plýtvá místem. Na domovské obrazovce dovolí Xperia 10 jen čtyři sloupce aplikací, přitom stálá lišta pod sestavou ukazuje, že se sem pět ikon vedle sebe bez problémů vejde. U typu 10 Plus lze zvolit i pět sloupců.

Jak se od sebe 10 a 10 Plus liší?

I když se zdá, že se modely Sony střední třídy odlišují jen úhlopříčkou displeje, není tomu tak. Rozdílů je víc, ale podle nás nejsou tak podstatné. Tak třeba Xperia 10 používá procesor Snapdragon 630, typ 10 Plus o trochu výkonnější Snapdragon 636. V obou případech jsou tu 4 GB RAM a upřímně, rozdíl ve výkonu nepozorujeme, oba telefony jsou dobře vyladěné a fungují bez problémů.

Úhlopříčku displeje jsme probrali, jen připomeňme, že v obou případech je rozlišení 2 520 x 1080 pixelů, menší typ se tedy chlubí lepší jemností. Displeje jsou typu IPS a kvalita obrazu je solidní průměr.

Překvapivě málo se liší baterie. Model 10 má kapacitu 2 870 mAh, 10 Plus to zaokrouhluje na rovné 3 000 mAh. Rozdíly ve výdrži jsou minimální a desítková Sony nepatři k rekordmanům, den na jedno nabití však zvládnou bez problémů. Nechybí rychlé dobíjení, naopak bezdrátové tu není.

Zvláštností u telefonů je čtečka otisků. Ta je na boku v rámu, ale nikoli ve vypínacím tlačítku, jak to měly některé modely. Je samostatná, vypínací tlačítko je vedle. Po přiložení prstu se telefon odemkne, není třeba mačkat nic dalšího, ale je to trochu zvláštní řešení. Zapnout se dá i rozpoznávání obličeje.

A jak fotí?

I fotoaparáty jsou odlišné. Oba jsou dvojité, typ 10 má hlavní snímač s rozlišením 13 megapixelů, druhý pětimegapixelový snímač je zde pro hloubku ostrosti. Xperia 10 Plus má hlavní snímač dvanáctimegapixelový a k tomu je tu druhý snímač, tentokrát s dvojnásobným přiblížením a rozlišením osm megapixelů.

Fotografie z Xperie 10

Sony je dvorním dodavatelem fotografických modulů pro drtivou většinu smartphonů na trhu, ale u svých telefonů foťáky trochu fláká. Sestava u modelů 10 a 10 Plus zapadne svým výkonem spíše do průměru. Na druhou stranu na danou kategorii podávají fotoaparáty solidní výkon a na konkurenci neztrácí příliš. Hlavní foťáky dávají za dobrého světla solidní snímky a i v horším světle klesá kvalita lineárně.

Fotografie z Xperie 10 Plus

Model 10 Plus, jehož čip má trochu větší pixely a optika disponuje lepší světelností f/1.8 oproti f/2.0 u levnějšího modelu, by měl mít teoreticky v kvalitě snímků trochu navrch. Ale rozdílů vidíme minimum a zdá se nám, že 10 Plus je na tom trochu hůř s ostřením, což jakýkoli případný náskok ohrozí. Zoom může přijít vhod, byť kvalita snímků tu není kdovíjaká. Hodí se jen pro fotografování vzdálenějších předmětů, zhruba na půl metru se zoomem telefon odmítá ostřit.

Mám si je pořídit?

Sony Xperia 10 a 10 Plus jsou smartphony, které sice mají něco do sebe, ale je velmi těžké je doporučit. Úzký displej možná bude trendem let budoucích, ale zatím má i řadu negativ a aplikace ho nedovedou využít naplno. A v ostatních parametrech Sony nijak zásadně nevystupuje z toho, co nabízí další smartphony ve střední třídě. Přitom cena zhruba devět a jedenáct tisíc je opravdu vysoká.

Posuďte sami. Za devět tisíc můžete mít třeba Samsung Galaxy A50, který některými prvky své výbavy atakuje i špičkové smartphony. Je tu čtečka otisků v displeji, foťák je trojitý a podává lákavější výkony než Sony. A má i větší baterii. A třeba Samsung Galaxy A40, který výbavou modelům Sony stále stačí, vyjde na 6 499 korun. Loňský Galaxy A7, jenž stále nepatří do starého železa, vyjde na sedm tisíc.

Podobně zajímavých nabídek je střední třída doslova plná. Honor 10 Lite koupíte za méně než 5 500 korun, Huawei Nova 3i vyjde na necelých osm tisíc, Nova 3 se špičkovým procesorem stojí devět tisíc korun. Honor 8X je za šest tisíc. Xiaomi prodává podobný hardware jako Sony, jen s větší baterkou, v podobě modelu Redmi Note 7 za 5 800 korun. U LG můžete mít výběhový V30 ThinQ za osm tisíc korun.

Levnější alternativy najdete i u značky Nokia. Typ 7.1 s výbavou hodně podobnou Xperii 10 vyjde na 6 499 korun, stále skvělou Nokii 7 Plus seženete za méně než sedm tisíc korun. Taková Motorola Moto G7 vyjde také na méně než osm tisíc a za podobnou částku můžete mít i Xiaomi Pocophone F1 s ohromným výkonem.

Takto bychom mohli pokračovat dál. Konkurentů, kteří mají podobnou výbavu a cenou se určitě vejdou pod osm tisíc korun, je ještě mnohem více (namátkou třeba Honor Play, Asus Zenfone 5 a tak dále a tak dále). V tomto světle to na velký úspěch neobvyklých Sony moc nevidíme.