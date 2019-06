Levný, ale šikovný. Test Xiaomi Redmi 7

Levné mobily značky Xiaomi se už nějakou dobu snaží maximalizovat poměr ceny a výkonu a zároveň se snaží i po designové stránce nezůstávat pozadu. Jsou to povětšinou takové odrazy současných trendů, na kterých je sice příslušnost do levnější cenové kategorie znát už po prvním seznámení, ovšem ani to nemění nic na faktu, že stojí za pozornost.

Redmi 7 je velice podařeným příkladem toho, že i za pár tisíc si můžete pořídit moderní a relativně slušně vybavený smartphone. V kategorii, kde každá koruna může být rozdílem mezi tím, o co ještě zákazníci mají zájem a o co už ne, se umí prosadit. Sázkou na jistotu je v jeho případě zejména velká baterie, Redmi 7 zaujme ovšem i v dalších ohledech. Jen pozor na rozdílné paměťové verze, ta nejlevnější nemusí být nutně nejlepší volbou.



Jak je na tom Redmi 7 po stránce designu a displeje?

Z konstrukčního hlediska nepůsobí telefon nijak výrazně levně. Má kovové boky a plastová záda, která ovšem imitují lesklý skleněný povrch. Záda jsou navíc po stranách příjemně zaoblena. Sestava dvou zadních fotoaparátů jen velice mírně vystupuje nad povrch, čtečka otisků je kruhová a umístěna je uprostřed zad. V balení najdete také silikonové pouzdro.



Při pohledu na telefon zepředu se dá celkem jistě poznat, že Redmi 7 nepatří mezi prémiovou kategorii. Brada pod displejem je na poměry dnešní doby výraznější, boční rámečky jsme také mnohokrát viděli tenčí a kapkovitý výřez v horním okraji by také mohl být menši. Přesto však všechno dohromady dává jasný signál, a sice že se telefon snaží přizpůsobit moderním trendům, jak jen je to možné. Taková snaha se přeci jen cení a Redmi 7 rozhodně nepůsobí nijak ošklivě.

Samotný displej je velký a dostatečně jemný. Má úhlopříčku 6,26 palce, poměr stran 19:9 a rozlišení 720 x 1 520 pixelů. Zobrazovací technologie je IPS. Zejména k maximálnímu jasu máme trochu výhrady, na slunečním světle může být s čitelností trochu problém, ovšem jinak jde o zcela obstojný zobrazovací panel úměrný ceně zařízení. Notifikační dioda se nachází poněkud netradičně pod displejem, je velmi malá a nesvítí moc jasně.

Co výkon a výbava Redmi 7?

Srdcem modelu Redmi 7 je procesor střední třídy, osmijádrový Snapdragon 632. Doplňovat jej mohou buď 2 nebo 3 GB operační paměti, my bychom se přikláněli pro verzi s vyšší kapacitou. Ve výkonnostním testu AnTuTu Redmi 7 dosáhlo 103 tisíc bodů, což je na poměry nižší střední třídy naprosto dostačující hodnota. S většinou her nebude mít smartphone problém, u některých náročnějších aplikací (např. editace videa) se nicméně může zadýchat. Třeba relativně náročnou závodní hru Asphalt 9 telefon zvládá s přehledem.

Aspekt, na který je třeba dát pozor, jsou paměťové varianty. Nejlevnější verze s 16 GB vnitřní paměti může pro někoho působit dostatečně, ovšem 2 GB operační paměti jsou na dnešní dobu už poněkud málo a 16 GB datového úložiště, ze kterého si ještě část ukousne systém, se také zaplní velice rychle. Rozumnější volbou jsou z našeho pohledu zbylé dvě verze, tedy buď 3/32 GB nebo 3/64 GB. Existuje ještě varianta se 4/64 GB, ta je ovšem zatím určena pouze pro domácí čínský trh. Jako extra úložiště se dá pak využít i paměťová karta, která má vedle dvou slotů vlastní i pro SIM.

Z bezdrátové konektivity se dočkáte jak LTE, tak wi-fi a Bluetooth technologií, ovšem už celkem obvykle chybí podpora NFC. Naopak jako příjemný bonus může posloužit infračervený port, který umí nahradit dálkové ovládání k nejrůznějším zařízením (televize, audiosestava, projektory a podobně). Telefon má pro přenos dat a nabíjení konektor microUSB, sluchátka pak můžete připojit pomocí 3,5mm jack konektoru.

Po softwarové stránce najdete v telefonu už klasicky grafickou nadstavbu MIUI verze 9 společně s operačním systémem Android 9.0. To znamená zjednodušené uživatelské prostředí a celou řadu aplikací nad rámec základní výbavy, jmenovitě třeba čistič softwaru, správce poznámek, přehrávač videa, nástroj pro sdílení souborů a další. Jednu z domovských obrazovek pak tvoří po vzoru Googlu a dalších výrobců „chytré karty“, které si lze přizpůsobit ke zobrazování vámi požadovaného obsahu a nástrojů.

Opravdu velikou předností je pak baterie s kapacitou 4 000 mAh. Ta v kombinaci s nižším rozlišením displeje zajistí, že byste nabíječku mohli hledat až každý druhý nebo třetí den. Při vyšší zátěži se dá telefon samozřejmě vybít i rychleji. Telefon disponuje 10W nabíjením.



Jak Redmi 7 fotí?

Od telefonu této cenové kategorie asi nikdo nečeká fotografické zázraky. Redmi 7 disponuje duálním fotoaparátem s 13MPix rozlišením (f/2,2) na hlavním snímači a 2 MPix na pomocném senzoru. Video umí natáčet maximálně v rozlišení Full HD (1080p) s 60 snímky za sekundu. Přední fotoaparát má rozlišení 8 MPix (f/2,0).

Schopnosti fotoaparátu ovšem nejsou vyloženě špatné, za příznivého světla umí pořídit ostré i barevné snímky, v některých případech jsme byli i překvapeni, jak povedené jsou některé fotky. Ovšem s ubývajícím světlem se kvalita rychle zhoršuje. Detaily po přiblížení se ve většině případů ztrácejí a výraznější ořezy fotografií proto moc nedoporučujeme. Fotoaparát disponuje také AI režimem, který umí zvolit ta nejvhodnější nastavení pro danou scénu.

Opět s přihlédnutím k ceně uznáváme, že Xiaomi Redmi 7 fotí lehce nad rámec očekávání a kdo si rád sem tam telefonem pořídí nějaký snímek nebude asi z možností tohoto modelu nijak zklamaný. Jako fotomobil pro náročné bychom jej ovšem rozhodně neoznačili.

Mám si Xiaomi Redmi 7 pořídit?

Řada Redmi vytrvale do kategorie nižší střední třídy přináší modely, které dávají najevo, že se nemusíte spokojit s podprůměrnou výbavou. Redmi 7 je tomu zdárným příkladem. Má výbornou výdrž baterie, moderní vzhled, výkon postačí i pro méně náročné hráče a fotoaparát také umí dobře posloužit. A to se bavíme o telefonu, jehož cena začíná na 3,5 tisících korun.

Jásání nad tak nízkou cenou však není úplně na místě, protože to je právě ona 2/16GB varianta, před kterou už bychom se měli na pozoru. Radíme si připlatit, a to ať už za 3/32GB verzi (3 999 Kč), nebo klidně i 64GB provedení (4 499 Kč). U nejvyšší paměťové varianty by ovšem už zase stálo za zvážení, jestli si k 32GB verzi nepřikoupit za pět stovek paměťovou kartu. Za tyto peníze se dá pořídit totiž už i se 128GB kapacitou.

Konkurence se pro Redmi 7 nevybírá snadno. Paradoxně si Xiaomi nejvíc konkuruje samo sobě, například velmi povedeným modelem Mi A2, který lze sehnat pod pět tisíc i ve 128GB verzi, plus má také silnější procesor, jemnější displej a lepší fotoaparát. Konkurence od Huaweie má vždy za stejné peníze slabší procesory, stejně tak i v případě Honoru. Samsungy s cenou pod čtyři tisíce už výkonově i výbavou také na Redmi 7 ztrácejí. Pokud tak máte na nový telefon čtyři tisíce a nevyžadujete podporu NFC, je otázka víceméně jasná: pořídit si Xiaomi, nebo Xiaomi?