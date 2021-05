Ambiciózní vyzyvatel ve střední třídě za příplatek. Test Realme 8 Pro

Značka Realme je stále velmi mladá a zatím se proslavila především velmi agresivní cenovou politikou. To platí hlavně pro modely střední a vyšší střední třídy, jelikož do pravých top modelů se Realme pouští zatím jen velmi zlehka. O to větší zkouška je pro ni obstát v konkurenčním boji, kde to rozhodně nemá jednoduché.

Realme 8 Pro je nástupcem modelu 7 Pro, který se však začal prodávat teprve před půl rokem. Vzhledem k tomu, že přichází tak brzy po sobě, je zde hromada podobností a dokonce má v některých ohledech starší model i navrch. Hlavní předností Realme 8 Pro je však bezpochyby jeho fotoaparát s vysokým rozlišením, kterým se snaží přilákat zájemce.

Stačí však jen lepší fotoaparát k tomu, abyste přeskočili předchozí generaci či si vybrali 8 Pro místo nějakého modelu od konkurence? To se dnes pokusíme zjistit.

Bude se mi Realme 8 Pro líbit?

Letošnímu „pročku“ od Realme se nedá upřít fakt, že ačkoliv má až na čelní sklo celou konstrukci plastovou, tak působí velice solidním dojmem. Telefon je na jednu stranu celkem lehký (176 gramů), nemá žádné ostré hrany, které by vás tlačily do rukou, a má matné povrchy jak na bocích, tak na zádech. Modul s fotoaparáty vystupuje nad povrch zad jen mírně.

Úprava zadního krytu je něco, co jinak působí poměrně divoce, a to i v případě námi testované konzervativní šedé varianty. Po celé pravé straně zad se rozprostírá slogan značky („Dare to leap“) a písmena mají lesklou úpravu (stejně jako modul s fotoaparáty), zbytek povrchu je matný, až s neobvykle hrubou strukturou. Výborně to však zabraňuje špinění od otisků prstů.

Telefon má dále jinak nezvykle vysoko v levém boku zapuštěný slot na SIM a paměťovou kartu. Na spodní hraně pak naleznete USB-C a sluchátkový jack. Samostatnou čtečku otisků prstů není třeba na těle hledat, je totiž ukrytá v displeji.

Jak se nám líbí displej?

V první řadě jde o identický panel jako u modelu Realme 7 Pro. Najdete zde tak 6,4“ Super AMOLED displej s rozlišením 1 080 x 2 400 pixelů, který chrání tvrzené sklo Corning Gorilla Glass 3+. Výrobce vám na něj nalepí i krycí fólii. Právě zobrazovací technologie je velkou předností displeje tohoto telefonu: má parádní podání barev a díky němu se dočkáte i technologie Always-On (trochu strojově přeložena jako „vždy na displeji“), kdy na vypnutém displeji zobrazuje čas a notifikace.

Displej má dále průstřel pro přední kameru, který se nachází v levém horním rohu. Rámečky okolo displeje jsou tenké, brada pod ním je znatelně širší, ale stále poměrně úzká. V displeji také naleznete výše zmíněnou optickou čtečku otisků prstů. Ta se nám zdá plně vyhovující a během testování jsme neshledali žádný zásadní problém s rychlostí nebo přesností.

Ještě u předchozího modelu se nad tím jakž takž dalo mávnout rukou, ovšem zde už absence rychlejší obnovovací frekvence docela zamrzí. Jasně, stále je řeč o telefonu střední třídy, u kterého nemůžete chtít všechno naráz, ale i za daleko nižší ceny se dají najít modely s alespoň 90Hz panely a za stejnou cenu pak se 120Hz, takže je celkem škoda, že zde je jen standardních 60 Hz.



Co výkon a výbava?

Hardware novinka rovněž sdílí se svým předchůdcem, takže ani zde nečekejte žádné inovace. O výpočetní výkon se stará procesor Snapdragon 720G společně se štědrou porcí operační paměti: 8 GB. Ve výkonnostním testu AnTuTu nám u tohoto modelu vyšlo skóre 346 tisíc bodů (v nové verzi 9.0), což je velmi slušný výsledek. Hráči her se tak nemusejí bát záškubů, situaci paradoxně napomáhá standardní 60Hz obnovovací frekvence, která dává grafickému čipu méně zabrat než 120Hz.



Realme 8 Pro stejně jako předchozí model nekomplikuje situaci vícero paměťovými variantami a smartphone tak koupíte pouze v jedné konfiguraci: 8/128 GB. Úložiště pro data jde pak dále rozšířit kartou microSD. Ta má místo sama pro sebe a nepřekáží dvojici SIM. Fyzická konektivita zahrnuje výše zmíněné USB-C a sluchátkový jack, a ještě připomeneme, že telefon podporuje jak Bluetooth 5.1, tak NFC pro mobilní platby. Chybí naopak podpora sítí 5G.

Uživatelské prostředí Realme UI 2.0 nám pokaždé trochu připomíná čistý Android, na kterém také Realme 8 Pro funguje, konkrétně na verzi 11. Po potažení od spodní části obrazovky se odkryje samostatné menu se všemi aplikacemi, skládat je však samozřejmě můžete i na domácí plochy. Pozměněný je dále vzhled horní roletky pro rychlé volby.



Konkurence ve střední třídě občas nemá problém trochu přestřelit základní aplikační výbavu a nacpat toho do telefonu co nejvíce, ovšem Realme se v tomto případě snažilo celkem držet na uzdě. Vedle nástrojů od Googlu zde tak najdete už jen jakýsi čistič systému a antivirus v jednom, herní aplikaci pro optimalizaci výkonu nebo sociální síť Facebook.



Nabíjí se Realme 8 Pro rychle?

Loni se model 7 Pro pyšnil tehdy rekordním 65W nabíjením. Bylo by tak logické, kdyby jeho nástupce dostal stejnou, nebo ještě vyšší rychlost. Je tomu však přesně naopak, Realme 8 Pro naopak v rychlosti nabíjení trochu zpomalilo.

Akumulátor má sice stejnou kapacitu jako u předchůdce, tedy 4 500 mAh, ovšem rychlé nabíjení podporuje „jen“ 50W. To je sice stále velice rychlé, ale přeci jen majitelé loňského modelu budou na plné nabití čekat kratší dobu. Za 15 minut na přibalené 50W nabíječce dostanete do telefonu asi 40 % kapacity baterie, za půl hodiny jste na 70 %. Plné kapacity dosáhnete za asi 50 minut.

Výdrž baterie na jedno nabití je poměrně obvyklou záležitostí asi jednoho až jednoho a půl dne, pokud s telefonem pracujete běžným způsobem (prohlížíte si sociální sítě, posloucháte hudbu a sem tam něco vyfotíte). Hráčům se každopádně povede telefon vybít i rychleji.

Jak Realme 8 Pro fotí?

Hlavní inovací tohoto modelu je obměna hlavního fotoaparátu, který si od loňska polepšil v rozlišení, a sice z 64 na 108 Mpix. Jeho světelnost je f/1,9 a v základu pořizuje 12Mpix snímky, čehož umí docílit spojováním sousedních devíti buněk snímače v jednu velkou. Díky tomu je tak citlivější na světlo a umí pořizovat lepší snímky i za horších světelných podmínek.

Dále zde najdete 8Mpix širokoúhlý senzor (f/2,3) s úhlem záběru 119 stupňů a dvojici 2Mpix fotoaparátů. Jeden je monochromatický pro lepší portrétní vlastnosti a druhý slouží pro focení makrosnímků. Čelní fotoaparát má pak rozlišení 16 Mpix (oproti loňskému modelu si pohoršil).

Ačkoliv se 108Mpix rozlišení zdá na dnešní dobu jako pořádné terno, je samozřejmě třeba brát v potaz i celkové kvality snímače i optiky a další vlastnosti. Důležitá je třeba i optická stabilizace, kterou tento model nedisponuje. Realme 8 Pro se každopádně celkem dobře daří vyždímat z jeho možností víc než dost a výsledné fotografie pak stojí za to, byť třeba ve tmě telefon zkrátka neumí zázraky.

Širokoúhlý fotoaparát má naopak celkem jasně nastavené limity a jindy než v opravdu dobrých světelných podmínkách jej nemá moc smysl zapínat. Pokud jej využijete chytře tak si své uplatnění najde, jinak zůstane pouze sekundárním fotoaparátem, který nebudete nejspíše často využívat.



Zbylé dva senzory zadního fotoaparátu jsou zde jako obvykle jen do počtu a zatímco makrofotoaparát možná sem tam vyzkoušíte, portrétní objektiv je čistě marketingovou záležitostí, aby se výrobce mohl místo třemi chlubit hned čtyřmi fotoaparáty.

Mám si Realme 8 Pro koupit?

Základní cena tohoto modelu v obou barevných variantách (černá a modrá) činí 7 999 korun a na poměry výbavy je to poměrně očekávatelná částka, byť v optimálním případě bychom ještě tak tisícikorunu ubrali. Toho se ovšem s nejvyšší pravděpodobností také dočkáme, protože Realme představuje nové generace opravdu ve velice rychlém sledu. Ty starší pak samozřejmě zlevňují.

Aktuálně má toho Realme 8 Pro dost co nabídnout, ovšem ve srovnání se svým předchůdcem příliš neobstojí. Prakticky jen přidává trochu křiklavější design zadního krytu a vyšší rozlišení zadního fotoaparátu a naopak ubral rychlost nabíjení a rozlišení selfie fotoaparátu. Jinak je to v podstatě identický telefon. Realme 7 Pro přitom pořídíte právě za 6 999 korun, což je přesně ona mezigenerační sleva, která jistě ani „osmičku“ nemine.

Hlavní konkurent je bezpochyby Xiaomi Redmi Note 10 Pro, který má za stejné peníze taktéž velice podobnou výbavu včetně 108Mpix fotoaparátu, jeho displej pak vyvažuje absenci čtečky otisků prstů rychlou 120Hz obnovovací frekvencí. Xiaomi má také větší baterii, ale pomaleji se nabíjí. Záleží tak jen na vás, co od mobilu očekáváte a co vám více vyhovuje.

Pokud se chcete připravit na sítě páté generace, pak je dobrou alternativou třeba model Realme 7 5G, který stojí dokonce o 1 500 korun méně, naopak za stejnou cenu jako 8 Pro výrobce Realme nabízí také model X3 SuperZoom, který má jednak optické přiblížení zadního fotoaparátu a také výkonný procesor Snapdragon 855+.