Sázka na luxus a extrémní nabíjení. Test Oppo Reno5 5G

Procesor Snapdragon 765G, 8 GB RAM, podpora 5G sítí, čtyři čočky fotoaparátu. To je dnes ve střední a vyšší střední třídě v podstatě obvyklá sestava a Oppo si za ni žádá poměrně ambiciózních 11 399 korun. Logika výrobce je poměrně jednoduchá: chce se řadit po bok prémiových značek, jako je třeba Samsung a nehodlá cenou soupeřit s agresivními hráči jako Xiaomi, Realme a další.

A my tomu vlastně rozumíme. Otázkou je, zda to pochopí zákazníci, u nichž není značka Oppo zatím tolik v povědomí. I když – v souvislosti s různými inovacemi, které Oppo v minulých letech předvádělo na různých veletrzích nebo vlastních akcích, jsme o ní dost slýchali i u nás – minimálně na iDNES.cz to byla z hlediska technických zajímavostí pro nás vždy vděčná značka, která v době, kdy se veletrhy konaly, předváděla novinky, jež zaujaly. A Oppo v tom pokračuje – však je to třeba první značka, která nám dala do ruky telefon s rolovacím displejem a letos firma představila třeba bezdrátové nabíjení vzduchem.

Jenže oproti těmto specialitám je Reno5 5G vlastně vcelku obvyklý smartphone vyšší střední třídy. Takže, má ona vyšší cena nějaké ospravedlnění?

Co nabídne?

Plusy a minusy Proč koupit? solidní hlavní fotoaparát

elegantní design

povedený displej

extrémně rychlé nabíjení

Proč nekoupit? vyšší cena

slabší širokoúhlý foťák

Kdy? V prodeji Za kolik? 11 399 Kč

Podobně jako řada jiných modelů této kategorie, umí Oppo Reno5 5G nabídnout velmi vyváženou funkční výbavu bez zásadních kompromisů a ústupků. Reno5 5G si rozhodně nehraje na žádného „zabijáka vlajkových lodí“, je to model pevně ukotvený ve střední třídě a nestydí se za to. Tím jsou mantinely jasně dané – výkon je tak akorát, podpora 5G se stává v této třídě vcelku standardem, dokonce i AMOLED displej s úhlopříčkou 6,43 palce, rozlišením 2 400 x 1 080 pixelů, čtečkou otisků (zase je docela dole u okraje) a obnovovací frekvencí 90 Hz je poměrně typickým a za danou cenu očekávaným prvkem.

Oppo se neodvážilo telefonu sebrat konektor pro sluchátka, na druhou stranu třeba u foťáku se ani za danou cenu nedočkáme teleobjektivu. A jeden pro někoho nepříjemný ústupek tu je: chybí slot pro paměťové karty, takže si uživatel musí vystačit se 128 GB vnitřní paměti. Takže kde je to prémiové pojetí? Ukazuje se v designu, zpracování a také v celé oblasti práce s energií.

Takže je to hlavně o nabíjení?

Samozřejmě že ne, ale superrychlé nabíjení je skutečně funkcí, kterou Oppo Reno5 5G vystupuje z řady. V balení s telefonem se nachází nabíječka, která je schopná dodat maximální výkon 65 W a díky tomu se telefon z nuly na 100 % nabije za neuvěřitelných 35 minut. Ověřili jsme si to v praxi, nabíječka se při tom docela zahřeje, ale ano, je to tak. Stačí jen něco přes půl hodiny a zcela vybitý telefon je rázem kompletně nabit.

Přitom baterie Reno5 5G není zrovna malá: kapacita 4 300 mAh je řekněme lehký nadprůměr, v kombinaci s extrémně rychlým nabíjením pak představuje velký klad telefonu. Rychlé nabíjení samozřejmě funguje, pouze když máte onu nabíječku s sebou. Takže je důležité, že Reno5 5G má solidní výdrž, jeden perný den zvládne bez problémů a s trochou úspor lze zvládnout i dva dny na jedno nabití. Nabíječku, která je vzhledem k výkonu docela nadstandardně velká, tak sebou rozhodně nemusíte tahat pořád. Může být doma a stačí s ní telefon chvilku nabít třeba po příchodu z práce nebo ze školy před tím, než zase vyrazíte někam ven. Telefon také podporuje reverzní dobíjení, tedy umí posloužit jako powerbanka pro jiná zařízení. Tyto funkce se nám opravdu líbí.

A líbí se i zbytek?

I po estetické stránce je Oppo Reno5 5G velmi povedený telefon. Do redakce dorazil kousek v krásné zářivě modré barvě, ale pořídit si můžete i konzervativnější černé provedení. V obou případech dostanete přístroj s plastovým tělem, což je možná v dané třídě překvapení. Ale výrobci se od doposud populárního „sendviče“ dvou tvrzených skel a kovového rámu začali odklánět i ve vyšších kategoriích a plast zažívá určitou renesanci. Podle nás na tom není nic špatně, navíc bude mít celý trend asi technický původ: s plastovým tělem se lépe řeší šíření signálu a u levnějších telefonů s 5G je to tak určitě cesta, jak uspořit nějaké ty náklady na vývoj i výrobu.

A když výsledek vypadá tak, jako Oppo Reno5 5G, úspory nám rozhodně nevadí. Zpracování je špičkové a provedení zad skutečně parádní. Záda telefonu totiž nejsou kdovíjaký obyčejný plast, je to materiál s jemnou strukturou, který krásně odráží světlo, a to na něm vytváří jemnou hru odstínů modré barvy. Ano, je to výrazné, pro někoho až moc, ale znovu – je tu i konzervativnější černá verze, která je mnohem nenápadnější.

Co se vám ještě líbí?

Onen v úvodu uvedený papírově vcelku standardní displej je v praxi velmi povedený a disponuje solidním maximálním jasem pro dobrou čitelnost i na ostrém slunci. Tělo telefonu je příjemně zaoblené a vzhledem k tomu, že s úhlopříčkou 6,43 palce je dnes vlastně Reno5 5G spíše kompaktnější telefon, padne přístroj dobře do ruky. Rozměry jsou 159,1 x 73,4 x 7,9 mm, ale Reno5 5G možná v ruce působí jako i o kousek menší přístroj. I hmotnost 172 gramy je příjemná.

Oppo ve svých smartphonech používá operační systém Android s vlastní nadstavbou ColorOS – obojí v tomto případě ve verzi 11. Nadstavba má v podstatě logiku čistého Androidu, jen trochu pozměněnou a podle nás povedenou grafiku. Uživatel si navíc může vybrat styl ikon podle svého vkusu, a tak vlastně vzhled systému změnit. Možnosti jdou tak daleko, že lze například detailně ladit velikost ikon na obrazovce i velikost textu, který je k ikoně připojen.

V tomto ohledu přináší Oppo opravdu bohaté možnosti a přitom uživatele „neotravuje“ spoustou různých továrních grafických témat a schémat, ve kterých se často ani nejde vyznat. Dále umožňuje výrobce ladit třeba chování always-on displeje a různých oznámení, jako oznámení může fungovat třeba elegantní barevný proužek podél celého okraje displeje a podobně. Systém je dobře odladěný a procesor Snapdragon 765G nemá s chodem telefonu žádnou větší práci. Vše funguje, tak jak má.

Jaký je fotoaparát?

Sestava fotoaparátů je tu vcelku obvyklá s tím, že pořád je kladen důraz především na hlavní snímač. Ten má rozlišení 64 megapixelů a výtečnou světelnost f/1.7, vytváří 16megapixelové snímky s dobrými detaily i celkově velmi dobrou kvalitou. V noci je tu ale trochu vyšší úroveň šumu, než bychom čekali, snímky v umělém osvětlení dovedou být nečekaně bledé, což ukazuje, že má foťák občas trochu problémy se správným zpracováním snímků. Ve dne totiž takto „neujíždí“.

Trochu zklamáním je širokoúhlý snímač s rozlišením osm megapixelů. Ve dne je kvalita snímků slušná, ale noční fotky nestojí za nic, a i když se telefon tváří, že při nich umí využít noční režim, ve skutečnosti to nijak nepomůže. Se širokoúhlým objektivem nelze použít ani blesk. Uživatelské prostředí fotoaparátu je vcelku standardní a nechybí řada kreativních režimů nebo plně manuální režim focení.

Další dva fotoaparáty ve čtverné sestavě jsou pak už jen do počtu a jsou zcela zbytečné. Je tu totiž dvoumegapixelový snímač pro hloubku ostrosti (bez toho se mnohé telefony obejdou, a přesto umějí bokeh skvěle) a také dvoumegapixelový snímač pro makro snímky, který je oblíbeným trikem výrobců, jak zvýšit počet foťáků a v podstatě asi nezvýšit výrobní náklady (a také uživateli nic praktického nepřinést – výstup je tragický).

Mám si ho pořídit?

Oppo Reno5 5G je dobře vybavený smartphone vyšší střední třídy, který však rozhodně není levný. Pokud budeme uvažovat čistě racionálně, je tu spousta jiných, mnohem výhodnějších smartphonů, které mají daleko lepší poměr výkonu a ceny. Jenže ne vždy racionální úvahy fungují a pokud se vám Reno5 5G líbí a jeho cena 11 399 korun pro vás nepředstavuje problém, nevidíme důvod, proč si telefon nepořídit. Není na něm nic, co by vás mělo zásadně odradit, má pár lákavých funkcí (hlavně ono nabíjení) a vypadá skutečně k světu.

Konkurence se rekrutuje především z řad Samsungu, konkrétně je asi hlavním soupeřem model A52, ideálně v jeho 5G verzi. Běžný A52 vyjde na devět tisíc, 5G provedení na jedenáct a nová mírně vylepšená varianta A52s 5G stojí 11 490 korun. Samsung dokonce v modernější verzi nabídne o trochu pokročilejší procesor a také mnohem použitelnější makro kameru (5 megapixelů už občas k něčemu je). A také stabilizaci na hlavním foťáku – ale zase nabíjí daleko pomaleji. Kdo chce zoom, může si u Samsungu pořídit větší typ A72 bez podpory 5G sítí, ale s trojnásobným optickým přiblížením.

Co se dalších modelů prémiových značek týče, za 11 490 korun lze pořídit třeba Sony Xperia 10 III 5G, to má ovšem slabší Snapdragon 690, svůj netradiční poměr stran displeje, ale nabídne foťák s dvojnásobným optickým zoomem. Za necelých 11 tisíc korun seženete Google Pixel 4a, který je ale výběhovým modelem a počkali bychom na nový Pixel 5a 5G. Prémiovou cenu má i TCL 20 Pro 5G (stojí asi 12 tisíc korun). Za 11 500 korun můžete mít i supervýkonný smartphone Realme GT 5G se Snapdragonem 888.