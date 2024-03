Opravdu nadupaný smartphone za dobrou cenu. Test OnePlusu 12

Značka OnePlus se za svou dobu existence posunula do trochu jiného segmentu, než do jakého se narodila. Původně mělo jít o smartphone od nadšenců pro nadšence, správná volba pro každého mobilového geeka a v době největší dravosti dokonce i „zabijáka špičkových modelů“. Postupem času se však OnePlus usadil mezi elitu a proměnil se zkrátka v další značku prodávající špičkové telefony.

OnePlus 12 situaci v mnohém usnadňuje už jen tím, že je v prémiovém segmentu telefonů s klasickou konstrukcí sám. Nemá žádné „Plus“, „Pro“ ani „Ultra“ sourozence, pouze odlehčenou variantu OnePlus 12R, která však padá někam na horní hranici vyšší střední třídy. Pokud chcete aktuální špičku tohoto výrobce, je model 12 jedinou volbou a vy tak nemusíte nad výběrem moc přemýšlet. Proč byste vlastně ovšem měli OnePlus 12 chtít, to si vysvětlíme v dnešní recenzi.

Bude se mi líbit?

Líbivé telefony nejsou OnePlusu cizí a „dvanáctka“ není výjimkou. Telefon sice nepatří mezi kompaktní modely, ale jinak působí v ruce docela příjemně. Mohou za to především zaoblené boky a také zajímavá matná úprava zad (alespoň v naší testované černé barvě), která se nešpiní otisky prstů. Rozměry telefonu jsou 164,3 × 75,8 × 9,2 mm a hmotnost pak 220 gramů.

Na zádech telefonu najdete vedle loga výrobce také poměrně masivní kruhový modul pro zadní fotoaparáty, který nese logo známé fotografické značky Hasselblad. Modul i tentokrát splývá s kovovým rámečkem telefonu a vlastně se tak přes záda přelévá na bok. Horní a spodní strana telefonu je plochá a mobil na těchto hranách i umí na rovné ploše stát. Záda kryje moderní tvrzené sklo Gorilla Glass Victus 2.

Právě onen celkem masivní modul pro fotoaparáty dává OnePlusu 12 zapamatovatelný vzhled. Na těle jsou dále ovšem ještě další hezké drobnosti jako třeba posuvník pro přepínání mezi vyzváněním a tichým režimem nebo stereo reproduktory. Telefon je také utěsněný proti vniknutí prachu a postříkání vodou s certifikací IP65. Mohlo to být lepší, u prémiových modelů se většinou výrobci už uchylují k utěsnění proti ponoření do vody, OnePlus však změny dělá postupně, oproti předchůdci je to pořád zlepšení.