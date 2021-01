Má pořádné zpoždění, ale nová šestková nokia se už rýsuje

Nokia model 6.2 představila v září 2019 na veletrhu IFA v Berlíně. I při velmi konzervativním přístupu k obměně portfolia se dal nástupce očekávat do konce loňského roku. Jenže novou Nokii 6.3, nebo dokonce 6.4 výrobce pravděpodobně představí až ve druhém čtvrtletí letošního roku. Tedy víc než rok a půl od premiéry předchůdce.

A to je v dnešním mobilním světě extrémní a výjimečná doba. Především čínská konkurence představuje ročně dvě generace smartphonů jednotlivých řad, často ještě v mezidobí doplní řadu o příbuzné modely. A konzervativní značky jako Apple a Samsung drží alespoň roční „obnovovací frekvenci“ jednotlivých modelových řad.

Nokia se prostě zasekla a po velmi povedeném návratu na trh, kdy licenci na legendární značku drží společnost HMD, výrazně ubrala na tempu. Důvodů je asi víc. Telefony sice Nokia nemá špatné, ale rozhodně se nepodbízí cenou a pro mnoho zákazníků už to není ta cool značka, kterou byla před patnácti lety. Problémy Nokie po nástupu moderních smartphonů a epizody pod Microsoftem byly prostě větší, než se očekávalo.

Tento rok bude pro Nokii klíčový, buď zákazníky přesvědčí, nebo její budoucnost nemusí být vůbec růžová. Jedním z klíčových modelů by mohla být Nokia 6.3, či 6.4, tedy nástupce zmíněného rok a půl starého modelu 6.2. Logicky by mělo platit první označení, ale letošní nokie mají mít v názvu čtyřku, tak uvidíme. Ale to je spíš detail.

Šestkové nokie jsou přístroje nižší střední třídy (okolo 5 tisíc korun), což je dnes velmi našlapaná kategorie s mnoha konkurenty. Zároveň je to třída, ve které se uskutečňuje velký objem prodejů, takže je pro výrobce důležitá.

Nová Nokia 6.3/4 by mohla bodovat docela pohledným designem, který zveřejnil na renderech známý novinář @Onleaks na svém blogu na webu Voice.com. Design je spíš konzervativní, ale to by určité skupině zákazníků mohlo vyhovovat.

Displej by měl mít úhlopříčku 6,4 palce, takže telefon bude spíš kompaktnější. Rozlišení a další parametry zatím neznáme, ale s ohledem na předchozí model můžeme očekávat FHD+ panel. Přední kamerka bude v kapkovitém výřezu v horní hraně telefonu. Opět spíš konzervativní řešení, dnes mají telefony spíš drobný průstřel.

Výbava a další parametry zatím známé nejsou, přece jen do premiéry ještě zbývá hodně času. @Onleaks však uvádí dvě zajímavé věci. První je umístění čtečky otisků, která se přesune ze zad na praktičtější místo ve vypínacím tlačítku. Vedle něj bude ovládání hlasitosti a přímé tlačítko pro Google Asistent. A tou druhou je přítomnost sluchátkového konektoru, což dnes už rozhodně není samozřejmost.