Parádní výbava cenově dostupné Motoroly má jen jednu vadu

Luxusní Motorola Razr v závěru loňského roku, špičková Motorola Edge+ a dostupnější typ Edge, oba s podporou 5G, před několika týdny. Americká Motorola po letech ukazuje, že umí vytvořit i opravdu mimořádně atraktivní a technicky pokrokové přístroje. Na druhou stranu zůstává pro značku zatím nejdůležitější střední třída smartphonů. „Někdy býváme označováni za krále střední třídy,“ říká Thomas Milner, šéf produktového marketingu americké značky, která spadá pod čínské Lenovo.

Už před lety se Motorola, tehdy ještě v rukou Googlu, proslavila svými smartphony Moto G, které vynikaly skvělým poměrem výkon/cena. Z obliby této série těží Motorola dodnes, ale přidala k ní ve střední třídě další pilíř: modelovou řadu One. A v ní se teď představuje novinka One Fusion+, která má nabídnout překvapivě špičkové funkce za příznivou cenu. A to bez dramatických kompromisů, podle Milnera je One Fusion+ přístrojem, který do cenově dostupné hladiny přináší oblíbené funkce špičkových smartphonů.

Výbava s jedním háčkem

A pravdou je, že výbava vypadá opravdu lákavě. One Fusion+ má procesor Snapdragon 730 a 6 GB RAM, uživatelská paměť má kapacitu 128 GB a lze ji rozšířit paměťovými kartami microSD. Baterie má velmi solidní kapacitu 5 000 mAh, nechybí tu třeba sluchátkový jack 3,5 mm, telefon se nabíjí přes moderní USB-C konektor a výkon dobíjení 15 W neznamená žádné rekordy, ale solidní rychlost dodá.

Láká i sestava fotoaparátů. Ten hlavní má rozlišení 64 megapixelů, optiku se světelností f/1.8 a s použitím technologie pixe-binningu vytváří šestnáctimegapixelové snímky. Kromě této kamery (která slibuje i dobrý noční režim a spoustu dalších vychytávek) je tu i osmimegapixelový širokoúhlý foťák (úhel záběru 118°, f/2.2), pětimegapixelový makro fotoaparát (f/2.2) a dvoumegapixelový senzor pro data o hloubce ostrosti.

Zajímavým prvkem výbavy má být i hlasitý reproduktor přístroje. Je tu sice jen jeden, ale pochází právě ze špičkových modelů Edge, takže slibuje velkou hlasitost a přitom kvalitní zvukové podání, včetně sytých basů.

Displej je 6,5palcový bez jakéhokoli výřezu či průstřelu, což prospívá vzhledu, na druhou stranu to znamená, že selfie kamera (16mepgapixelová) je vysouvací a nebude to nic moc pro odemykání obličejem.

Čtečka otisků prstů je mimochodem na zádech telefonu, tady dělá One Fusion+ drobný kompromis. Displej díky tomu může být levnější IPS, namísto AMOLED panelu, další drobný kompromis tedy přichází v kvalitě obrazu. Ale nejde o nic dramatického. Jeden velký kompromis ale přeci jen Motorola One Fusion+ ve výbavě má: chybí jí NFC, takže tento atraktivní model střední třídy nelze využít pro mobilní platby. To je nevýhoda, která může být obzvlášť na českém trhu, kde si uživatelé placení mobilem docela oblíbili, poměrně zásadní.

Lákavá cena

I tak ale Motorola One Fusion+ jistě mnohé zákazníky přesvědčí o své atraktivitě. Zaujme například i design s téměř symetrickým provedením čelní strany. Rámečky nejsou zcela minimalizovány, na druhou stranu ani nepůsobí nijak obhrouble. One Fusion+ je ovšem docela těžký smartphone při rozměrech 162,9 x 76,4 x 9,6 mm má hmotnost 210 gramů. A to navzdory tomu, že záda jsou vyrobena z plastu, nikoli ze skla.

To má ale i své výhody, tělo nebude tak náchylné na rozbití při pádu. V balení s telefonem ovšem zákazníci najdou i silikonové pouzdro, které tělo dobře ochrání. Mimochodem, telefon nemá žádnou oficiální odolnost vůči prachu a vodě, ale Motorola tvrdí, že odolá nechtěnému postříkání vodou a to díky voduodpudivému filmu, který je na vnitřnosti nanesen. Používání v dešti by tak nemělo být problémem.

One Fusion+ dostává téměř čistý Android 10 s drobnými úpravami My UX, které si uživatel může kompletně nastavit v aplikaci Moto. Kdo si dobře pamatuje, řada One původně vznikla pro přístroje, které byly součástí programu Android One. To ale už nějakou dobu neplatí a ani One Fusion+ tedy nepatří do iniciativy Android One, na kterou Google jakoby v poslední době trochu pozapomněl. I tak je systém skoro čistý a měl by být výtečně vyladěný, nicméně uživatelé přijdou o garanci aktualizací: Motorola slibuje jen jeden upgrade na novou verzi systému, v budoucnu tedy One Fusion+ dostane Android 11, ale to bude asi vše.

Na druhou stranu to uživatelům nejspíš vadit nebude, obzvlášť vzhledem k ceně, která byla v Evropě stanovena na 299 eur. Českou cenu zatím neznáme, ale v přepočtu by to mělo být okolo osmi tisíc korun. A to není na solidně vybavený smartphone vůbec špatné. Prodej novinky právě začíná v Polsku a to v bílé a modré barvě. V následujících dnech či týdnech by se měl telefon objevit i na našem trhu.