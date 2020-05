Růst i přes korona krizi. Tradiční značka u Čechů boduje a zvedá se

Čeští zákazníci si v době krize koronaviru oblíbili smartphony značky Motorola. Tedy, značka u nich boduje již řadu měsíců a z malého hráče se zvedá k trochu lepším výsledkům, z aktuální situace pak firma dokázala vytěžit maximum možného. Při uvedení modelů Edge na český trh se zástupci firmy pochlubili tím, že se jim daří i přes aktuální stav trhu prodávat 150–200 smartphonů Motorola denně a prodeje rostou.

Představitele zastoupení Lenova, pod které Motorola spadá, jsme tak oslovili s žádostí o detaily, a některé jsou opravdu zajímavé. „První týden, když začala přísná opatření kvůli koronaviru, se nám prodeje propadly asi o padesát procent, ale postupně jsme se dostali zpět na úroveň před koronavirem,“ říká Marek Toth ze zastoupení Lenova s tím, že hodně pomohly online prodejní kanály.

„Za poslední měsíc nám dokonce prodeje vzrostly asi o dvacet pět procent oproti situaci před koronavirem,“ dodává k tomu Toth. Podle něj pomohlo i opětovné otevření kamenných prodejen.

Klíčová řada One

Češi tradičně kupují cenově dostupnější smartphony a platí to i u značky Motorola, byť rozhodně nehledají úsporu za každou cenu. „Naším prodejním hitem byla Motorola One Vision, což byl telefon, u kterého jsme sháněli dodávky i na okolních trzích. Zájem zákazníků byl nečekaný,“ říká Toth.

One Vision je přitom smartphone střední třídy se solidní výbavou a cenou okolo osmi tisíc korun. „Řada One slaví úspěch díky tomu, že přináší na trh klíčové technologie za rozumnou cenu. V případě One Vision zákazníci oceňují 48megapixelový fotoaparát a velký displej s poměrem stran 21:9,“ vysvětluje Toth, co uživatele na tomto modelu láká.

V naší recenzi si Motorola One Vision vysloužila chválu za vyváženou výbavu s dobrým výkonem a spoustou uživatelské paměti.

Za posledních dvanáct měsíců tak Motorola One Vision stále vévodí žebříčku nejprodávanějších modelů Motoroly v Česku, teprve za ní jsou levnější typy Moto G7 Power s obří baterkou a cenou okolo 4 000 korun a levná Moto E6 Plus, která stojí 3 200 korun. V posledních měsících je ale více než rok starý typ One Vision v podstatě nedostatkovým zbožím, takže žebříček vypadá jinak. Za uplynulé tři měsíce se v čele nově usadil model One Action, teprve pak opět následují typy G7 Power a E6 Plus.

Portfolio modelů One je tak pro Motorolu velmi důležité. A to i přesto, že původně tato řada měla trochu jiný účel. Smartphony Motorola mají relativně čistý Android, ale řada One původně nabídla (u modelu Motorola One) zcela čistý systém z inciativy Android One bez jakýchkoli úprav. „Google ale v poslední době řešení Android One příliš nepropaguje a nepodporuje,“ naznačuje důvod odklonu Toth a dodává k tomu: „Namísto toho Google tlačí, aby výrobci co nejrychleji uváděli modely s novou verzí Androidu.“

Podle Totha pak bude řada modelů One i nadále pokračovat. Důkazem této filozofie je i nový model Motorola, který za 4 000 korun nabídne právě nový Android 10 a například i trojici fotoaparátů. Ten má potenciál stát se dalším úspěšným modelem značky na českém trhu.

Změna kurzu je tedy jasná: spíš než čistý systém chce Google prosadit rychlé aktualizace a rychlé přijetí nového verze systému. Tomu ostatně odpovídají i samotná vylepšení Androidu, která Google v posledních letech činí – řada z nich směřuje ke snazší implementaci systému. Motorola toho využívá – její úpravy systému už tak bývají poměrně minimalistické, firma je navíc teď výrazněji oddělila a mnoho jejích vlastních funkcí a vylepšení najde uživatel v jedné jediné aplikaci namísto toho, aby byla rozeseta napříč systémem. „To nám umožňuje pružně reagovat při vydání nových verzí systému,“ říká Toth.

Úspěch i ve vyšších patrech

Motorola se navíc chlubí tím, že i když momentálně patří Lenovu, těží stále z dob, kdy patřila Googlu. Firma nadále vyvíjí smartphony ve svém vývojovém centru v americkém Chicagu a mnozí inženýři tu pracují už od dob Googlu. Proto se prý Motorole daří dobře vyladit systém u svých smartphonů – filozofie Googlu je firmě stále docela vlastní.

Toho chce využití i u svých dražších a špičkových smartphonů. „V Česku se nám daří i s dražšími modely, například typ Razr se tu prodává nejlépe z celého regionu jihovýchodní Evropy,“ říká Marek Toth. Čeští zákazníci se prý proto mohou těšit i na zlatou verzi modelu a Toth také upozorňuje na novou aktualizaci, která přinese velká vylepšení: kromě nového Androidu 10 dostane Razr i dramaticky rozšířenou funkcionalitu vnějšího displeje. Na něm šly původně používat jen vybrané funkce telefonu, teď prý půjde na vnějším displeji používat téměř vše.

„Hodně si také na českém trhu slibujeme od nové modelové řady Edge, která by měla naše postavení v prémiovém segmentu posílit,“ říká Toth s tím, že výbavou nadupané modely mají čeští zákazníci rádi. Co naopak podle něj nemá u Motoroly budoucnost, jsou výměnné moduly Moto Mods. Firma prý v jejich dalším vývoji pokračovat nebude, splnily totiž svůj účel a nová strategie je jiná. „Moto Mods nám pomohly uvést na trh první 5G telefon, teď se však v rámci inovací soustředíme na ohebný Razr a rodinu Edge,“ říká Toth.

To pravděpodobně znamená konec pro modelovou řadu Moto Z, která se po roky právě kvůli konstrukci Moto Mods držela shodného designu. Zdá se, že ten je už podobně jako samotné moduly překonán. Přesto bude konec modulárního systému pro některé uživatele zklamáním. Útěchou jim může být fakt, že se Motorola snažila modulární ekosystém udržet při životě vcelku dlouho, první model Moto Z přišel na trh v roce 2016. Firma byla v podstatě jediným výrobcem, který to s moduly zkoušel dlouhodobě: Google ještě složitější projekt Ara vzdal úplně, LG se svým modulárním modelem G5 pohořelo a dnes se snaží zaujmout alespoň přídavným druhým displejem.