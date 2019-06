Má tři foťáky a dobrou výbavu, ale počkejte na slevu. Test Honoru 20 Lite

Honor, který spadá pod čínský Huawei, to nemá teď zrovna moc jednoduché. Budoucnost obou těchto značek je stále značně nejistá a vyhlídky se mění v podstatě každý den. Model Honor 20 Lite je jedním z posledních, který ještě stihl uniknout dopadům obchodní války se Spojenými státy, takže je k dostání v obchodech. A navíc se standardní softwarovou výbavou.

Honoru tak v tuto chvíli nezbývá nic jiného, než se ze série 20 soustředit právě na tento model, který je jako jediný na trhu. Novinky v podobě modelů 20 a 20 Pro totiž výrobce sice také stihl představit, ale ohledně dostupnosti na trhu zatím stále tápe. Honor 20 Lite nicméně tuto sérii reprezentuje zatím nejlépe, jak dovede.

Je to schopný konkurent ve střední třídě, u kterého se sice najdou kompromisy, ale také spousta výhod. Dokáže tak u zájemců obstát i v případě, že na něj v budoucnu už nemusí dorazit žádná oficiální softwarová aktualizace?

Budou se mi líbit displej a vzhled Honoru 20 Lite?

Kdo už měl v ruce nějaký levnější model Honoru, například 10 Lite, nenajde po stránce vzhledu žádné výrazné novinky. Opět jsou záda a boky plastové, v ruce se telefon drží dobře díky mírnému zaoblení. Přístroj je spíše lehčí a příjemně tenký. Uprostřed zad najdete čtečku otisků prstů, fotoaparáty jsou ve vertikální konfiguraci umístěny v levém horním rohu zad. Jedinou snad výraznější novinkou je přítomnost nově zpracovaného loga výrobce.

Telefon si můžete pořídit v několika barevných variantách, vedle konzervativní černé je k dispozici také kombinace modré a fialové či červené a fialové. My jsme testovali právě první zmíněnou variantu, ovšem co do vzhledu je asi nejvíce líbivá červená s přechodem do fialové.

Samotný IPS displej má úhlopříčku 6,21 palce, poměr stran je 19,5:9 a rozlišení 1 080 x 2 340 pixelů. Plochu narušuje pouze drobný kapkovitý výřez s přední kamerkou, což v porovnání se záplavou větších výřezů displejů z minulého roku působí poměrně elegantně a svěže. Někomu ovšem i takto malý výřez může vadit, naštěstí je však v nastavení stále možnost jej softwarově skrýt do černého pruhu.



Rámečky okolo displeje jsou tenké, to samé se dá říci i o bradě pod ním. Ta má na poměry dnešní střední třídy se zmenšujícími se rámečky také příjemně malé rozměry. K jemnosti a kvalitě displeje nemáme žádné připomínky, na danou cenovou třídu je velmi dobrý a určitě nezklame.



Jak je na tom po stránce výkonu a výbavy?

Srdcem tohoto modelu je procesor Kirin 710. Ačkoliv není špatný, můžete jej najít i u výrazně levnějších modelů (třeba u Honoru 10 Lite za necelých pět tisíc). Společně s operační pamětí s kapacitou 4 GB tvoří dostatečně výkonný hardware, na kterém si třeba zahrajete i náročné hry. Výkonnostní test AnTuTu nám u tohoto modelu zahlásil 130 tisíc bodů, což není málo, ale ani hodně.

Honor se pro jednou nesnažil komplikovat výběr a model 20 Lite seženete v jedné jediné paměťové variantě se 128 GB vnitřního prostoru. A to je na poměry střední třídy víc než dost. Komu to nestačí, může si ještě úložiště rozšířit paměťovou kartou. Kvůli hybridnímu slotu však přijde o možnost používat druhou SIM.

Dále ve výbavě figuruje standardní sestava bezdrátových technologií LTE, NFC a Bluetooth. Čtečka otisků prstů je rychlá, na to už jsme u Honoru docela zvyklí a vždy to potěší. Dojem trochu kazí microUSB konektor, zde se evidentně šetřilo, podobně jako u loňského Honoru 8X nebo letošního 10 Lite. Nicméně sluchátkový jack telefonu naštěstí neschází.



Na řadě je operační systém, kde je ze současného pohledu vše v pořádku. Přítomna je nejnovější verze Androidu 9.0 společně s grafickou nadstavbou EMUI, která se vyznačuje třeba ukládáním aplikací na domácí plochy či chytrými kartami od Googlu na levé domácí ploše. Spoustu uživatelů čeká po prvním zapnutí asi maraton mazání aplikací, neboť je jich tu nad rámec základních balíčků nástrojů poměrně hodně, jmenovitě několik různých správců, fitness aplikace či několik reklamních nástrojů (obchod, tipy).

Ohledně toho, jak to se softwarem bude do budoucna, můžeme jen spekulovat. Je na místě očekávat, že i při nejhorším možném scénáři pro firmu Huawei se alespoň sám výrobce postará o nějaké bezpečnostní záplaty, vyhlídky na nejnovější verzi Androidu ovšem v takovém případě nebudou vůbec dobré. Stejně tak dobře se může situace však uklidnit a Honor 20 Lite bude stejně jako ostatní smartphony dostávat aktualizace přímo od Googlu. Je to zkrátka trochu risk.

Honor 20 Lite má baterii s kapacitou 3 400 mAh, což je poměrně slušná hodnota, byť se dají ve střední třídě najít i telefony s vyšší kapacitou baterie. Počítejte s jednodenní až dvoudenní výdrží v závislosti na intenzitě používání, po softwarové stránce mohou pomoci i dva úsporné režimy (standardní a ultra úsporný).

Jak Honor 20 Lite fotí?

Jak už jsme zmínili, atraktivní vlastností telefonu je trojice snímačů na zádech, které sice už pronikly i do cenové kategorie pod 10 tisíc korun, nicméně Honor 20 Lite je stále jednou z nejlevnějších voleb. Hlavní snímač má rozlišení 24 MPix (f/1,8), sekunduje mu širokoúhlý senzor s 8 MPix (f/2,2) a s hloubkou ostrosti pomáhá 2MPix fotoaparát (f/2,4). Přední selfie kamerka má pak vůbec nejvyšší rozlišení: 32 MPix.

Porovnání širokoúhlého a standardního snímače

Hlavní fotoaparát nedělá telefonu ostudu, a ačkoliv to ani s ním nejsou žádné fotografické hody, na běžné focení plně postačí. Při dobrých světelných podmínkách pořizuje ostré snímky s dobrým podáním barev, za tmy zase využijete speciální noční režim, který umí složit více snímků s rozdílnou expozicí do jednoho. Při běžném focení ve zhoršených světelných podmínkách nicméně celkem rychle nastupuje šum.

Zhoršené světelné podmínky: Vlevo standardní režim, uprostřed noční, vpravo širokoúhlý

Dvojnásobný pozor je pak na světelné podmínky potřeba dát při použití širokoúhlého snímače. Ten si s nimi totiž moc poradit neumí a hned jak mu chybí byť jen trochu světla, tak nastupuje celkem výrazné množství šumu. Přítomné je i typické soudkovité zkreslení snímků. Pro typ fotek „honem rychle chci, aby se mi toho na fotku vešlo co nejvíc“ tento širokoúhlý fotoaparát postačí, jinak bychom se ovšem drželi spíše hlavního snímače.

Mám si Honor 20 Lite pořídit?

Smartphonu Honor 20 Lite byl přidělen nelehký úděl. Je a pravděpodobně to ještě nějakou dobu bude (vyjma té úplně nejnižší třídy), model, do kterého bude výrobce vkládat velkou důvěru vzhledem k tomu, že vybavenější modely 20 a 20 Pro jsou odloženy na neurčito. Je to zkrátka jediná dostupná letošní „dvacítka“ (loňský Honor View 20 teď nechme stranou) a jako taková zatím reprezentuje celou řadu.

A to se jí v rámci možností vlastně i celkem daří. S cenou 6 999 korun to zatím sice nevypadá na totální hit, ovšem to se může s nějakou slevovou akcí rychle změnit. Honor má totiž ve zvyku modely zlevňovat velmi rychle, v řádu několika měsíců po uvedení.



Do karet Honoru 20 Lite hraje zejména vysoký prostor pro data, slušný displej, trojitý fotoaparát a dostatek výkonu. Dojem naopak trochu sráží microUSB konektor a také nejistota budoucích systémových aktualizací. V současnosti to nicméně není vůbec špatný telefon, hodila by se mu ovšem možná ještě drobná sleva.



Jeho soupeře vidíme zejména v loňském Samsungu A7, který má ovšem o trochu chudší výbavu po stránce paměti, rozlišení displeje či předního selfie fotoaparátu. Shodují se však v trojitém fotoaparátu za málo peněz. Kdo nepotřebuje trojitý fotoaparát, toho může zaujmout třeba Xiaomi Mi 8 Lite v 6/128GB paměťové verzi za šest tisíc, příznivcům výkonných mobilů pak doporučíme loňský Pocophone F1, který je v současnosti jen o tisícikorunu dražší.