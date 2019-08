Jste ochotni připlatit za férový a udržitelný smartphone?

Udržitelný smartpohne Fairphone není pro každého. Je pro ty zákazníky, které nezajímá výbava nebo designové výstřelky, ale kteří se zajímají, jak byl telefon vyrobený, odkud pocházejí materiály na jeho součástky, a který zanechá co nejmenší ekologickou stopu.

Žádný velký hit to není, ale zjevně tento koncept stále funguje, protože Fairphone právě uvádí třetí model, který si už zájemci mohou předobjednat. Inovační proces není u této značky ani zdaleka tak rychlý jako u ostatních producentů mobilů. Než Fairphone přijde s novým modelem, tak ostatní představí čtyři nebo i osm generací přístrojů jedné řady. První model uvedl v roce 2013.

Ovšem i to je součástí firemní kultury či strategie. Proč měnit telefon co rok či dva, když vydrží i čtyři. Aby tomu tak bylo, tak u prvních dvou generací Fairphonů bylo možné přístroje i v domácích podmínkách opravit a firma proto držela sklad součástek. Alespoň po určitou dobu. A tato strategie pokračuje i u novinky.

Firma slibuje, že při produkci svých modelů rozhodně nedošlo na dětskou práci, materiály použité na součástky pocházejí ze zdrojů, které neničí životní prostředí a těžařské firmy se ke svým zaměstnancům chovají férově. Případně některé materiály pocházejí z recyklovatelných zdrojů. V neposlední řadě se telefon dodává v obalu z recyklovatelného materiálu. Telefony nesou logo Fairtrade.

Výbava telefonu sice není vyloženě ošizená, ale nic extra od ní čekat nelze. Výhody jsou jinde. Telefon je sestavený ze sedmi modulů, které si zákazník v případě potřeby může vyměnit sám doma. To je docela zajímavá vlastnost, ostatní výrobci dělají vše pro to, aby se do telefonu dostal jen autorizovaný servis se speciální výbavou. Fairphone je naopak udělaný tak, že si ho opraví i babička.

Má i vyměnitelnou baterii, což je dnes v podstatě rarita. Článek má kapacitu 3 000 mAh, což není mnoho, ale hardware je poměrně úsporný, takže by to tak moc vadit nemělo. Ve Fairphonu 3 totiž tepe procesor Snadrpagon 632, kterému sekundují 4 GB operační paměti. Uživatelská paměť má kapacitu 64 GB a lze ji rozšířit pomocí paměťových karet. Telefon podporuje dvě SIM a dnes tak důležitý fotoaparát je jen jednoduchý s rozlišením 12 Mpix. Vpředu je pak 8Mpix kamerka.

To vše nabízí značka za 450 euro, což je v přepočtu přibližně 11 700 korun. Což není málo, obdobně vybavení konkurenti stojí polovinu i méně uvedené ceny. Přednosti Fairphonu 3 jsou však jinde. Osloví jen omezenou skupinu zákazníků, ale zjevně stále dostatečnou, aby firma dokázala nadále fungovat. Dodejme, že aktuálně bere společnost objednávky, telefon začne distribuovat začátkem října.