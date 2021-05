Je váš mobil dostatečně zelený? Operátoři hodnotí jeho ekologickou zátěž

Cena, výbava, značka? To už při výběru mobilu stačit nebude. Pět největších evropských mobilních operátorů se rozhodlo, že bude přístroje hodnotit i podle jejich ekologické zátěže pomocí Eco Ratingu. Z tuzemských operátorů to platí pro Vodafone a T-Mobile, dále jsou v alianci Orange, Telefónica a Telia.

Vodafone uvádí, že uhlíková stopa, kterou výroba mobilů a jejich provoz zanechávají, není zanedbatelná. Odhaduje se na 125 milionů tun emisí oxidu uhličitého ročně, což odpovídá provozu 31 uhelných elektráren.



Do programu se zapojilo 12 výrobců mobilů: Bullitt Group (což jsou primárně přístroje CAT), Doro, HMD Global (mobily značky Nokia), Huawei, MobiWire, Motorola a Lenovo, OnePlus, OPPO, Samsung, TCL a Alcatel, Xiaomi a ZTE. Z velkých značek chybí především Apple, který patří v Evropě mezi tři největší značky mobilů, a není zde ani Vivo, Honor nebo Realme.

V Česku se k iniciativě aktivně přihlásil operátor Vodafone, který již u 18 telefonů ve své nabídce přidává hodnocení, takzvaný Eco Rating. Tyto přístroje si můžete vyfiltrovat v obchodu Vodafonu, avšak alespoň zatím je podle hodnocení nemůžete srovnat od nejekologičtějšího. Výsledek je uvedený velmi nenápadně až u technických parametrů telefonu.

Každý hodnocený telefon dostane celkové hodnocení, které se skládá z pěti oblastí. Těmi jsou odolnost a životnost, opravitelnost, recyklovatelnost, efektivita využití zdrojů a šetrnost ke klimatu. Tato jednotlivá hodnocení by měla být součástí hodnotícího štítku, ale ten zatím u telefonů v nabídce Vodafonu nevidíme.

Český T-Mobile, který je v iniciativě také zapojený, zatím žádné informace o ekologické zátěži telefonů neuvádí.



Bodovým maximem je 100, na což se žádný z testovaných telefonů nedostal. Většina se jich pohybuje v rozmezí 77 až 85 bodů. Vyšší hodnocení by měly získat přístroje, které například mají co nejméně drahých kovů. Teoreticky by tak nejvyšší hodnocení v této disciplíně měl získat co nejjednodušší přístroj. Ale podle výsledků to tak není.

Ekologické hodnocení telefonů v nabídce Vodafonu Model Hodnocení Samsung S21 5G 85 Samsung A12 81 Samsung S21 Ultra 5G 80 HuaweiP40 Lite 79 Samsung S21+ 5G 79 Samsung A32 5G 78 Samsung S20 FE 5G 77 Xiaomi Redmi Note 9 Pro 77 Samsung A02s 77 Samsung A42 5G 75 Xiaomi Mi 10T Lite 74 OnePlus Nord 5G 72 Huawei P smart 2021 70 Motorola E7 70 Xiaomi Mi 11 68 Xiaomi Mi 10T Pro 67 Huawei P40 Pro 65 Xiaomi Redmi 9T 58

Opravitelnost telefonů už delší dobu sleduje organizace iFixit, která vydává hodnocení na škále od jedné do deseti, kdy deset znamená nejsnazší opravu. Toto hodnocení má smartphone Fairphone 3, který je speciálně designovaný právě na snadnou opravitelnost a co nejnižší ekologickou stopu.



Jde o bodovací systém vytvořený nezávislým konsorciem, který ukazuje, jak velkou ekologickou zátěž daný telefon představuje. „Hodnocení vytváří nezávislé mezinárodní konsorcium, které uděluje bodové skóre na základě informací získaných od výrobců. Díky tomu je možné jednotlivé mobily porovnat mezi sebou a dát každému, komu není stav naší planety lhostejný, možnost vybrat si telefon v souladu s jeho přesvědčením a životními hodnotami,“ říká Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelnosti Vodafonu.