Moc dalších možností není. Porovnali jsme dva kompaktní smartphony

Malé iPhony (ať už 13 mini, nebo „standardní“ velikost modelů 13 a 14), Sony Xperia řady 5 (teď nejnověji ve čtvrté generaci) a také Samsung Galaxy S22 a Asus Zenfone 9. To je sestava kompaktních smartphonů, které na trhu poměrně běžně seženete. Jistě, čas od času se může vyrojit i další soupeř, ale dané typy a daní výrobci patří na poli kompaktních smartphonů k tradičním dodavatelům. Právě modely Samsungu a Asusu se nám teď sešly v redakci a my jsme je porovnali.

Oba smartphony jasně ukazují, jaké kouzlo kompaktní smartphony mají. I když výrobci tvrdí, že zákazníci touží po telefonech s obřími displeji a většina dnes vlastně ani nic jiného nevyrábí, tak malý smartphone má prostě něco do sebe. Obzvlášť, když jeho displej opravdu malý není: úhlopříčka kolem šesti palců je plně dostačující. Ano, chápeme, že někdo větší displej ocení, ale kouzlo telefonu, který nepřekáží v kapse a skvěle padne do dlaně, je veliké.

Milimetr sem a tam

Naši dva soupeři patří na poli telefonů s Androidem k tomu opravdu nejmenšímu, alespoň ve třídě nadupaných smartphonů. Rozměry se malinko liší, stejně tak velikostí displeje, nicméně to, že toto jsou přímí konkurenti, je jasné na první pohled. Podle parametrů se asus tváří jako jasně menší z dvojice. Jeho displej má úhlopříčku 5,9 palce, zatímco samsung má 6,1palcový panel. Zdá se tedy, že samsung bude o něco větší. Jenže tak tomu vlastně není.

Rozměry Galaxy S22 jsou 146 × 70,6 × 7,6 mm, zatímco Asus Zenfone 9 má míry 146,5 × 68,1 × 9,1 mm. Na výšku i tloušťku je tedy samsung menší, větší je jen šířka. Proč tomu tak je? Je to jednoduché, asus má displej s poměrem stran 20:9 (rozlišení 1 080 × 2 400 pixelů), samsung 19,5:9 (1 080 × 2 340 pixelů). Displej asusu je tedy malinko větší „nudle“, proto je na výšku telefon trochu vyšší než samsung. Navíc třeba spodní rámeček pod displejem je u asusu přeci jen trochu větší než u samsungu.

Rozdíl na výšku je ovšem zanedbatelný a třeba v kapse odlišné rozměry nijak nepocítíte. A při držení v ruce je příjemnější o něco menší šířka asusu. Zenfone 9 také díky zádům z trochu měkčeného materiálu méně klouže v ruce. Větší tloušťka znát v podstatě není, oba telefony působí v ruce hodně podobným dojmem, potvrzuje to i neznatelný rozdíl v hmotnosti: samsung má hmotnost 167, asus 169 gramů.

S komfortem držení telefonu v ruce může trochu zahýbat příslušenství v podobě pouzdra. Jedno jednoduché z tvrdšího plastu dodává Asus přímo v balení, není tedy třeba nic dokupovat a základní ochranu pouzdro zajistí dobře. K samsungu je pouzdro třeba dokoupit: my jsme měli k telefonu zapůjčené klasické silikonové pouzdro v barvě telefonu (v našem případě tmavě zelená), které je konstrukčně o něco mohutnější než to asusu. Telefon tak v ruce víc zvětší. Ovšem na druhou stranu silikonové pouzdro dodá na jistotě držení telefonu v ruce (neklouže), s tím plastovým z balení zenfone naopak klouže v ruce malinko víc, než když na sobě telefon pouzdro nemá. Není to drama, ale rozdíl to je. Máme také pocit, že silikonové pouzdro Galaxy S22 bude v praxi bytelnější a trvanlivější.

Elegance i osobitý výraz

Vedle kompaktních rozměrů je výhodou malých smartphonů i určitá elegance, kterou velká „pádla“ tak nějak z logiky věci postrádají. Tedy, ne že by velké telefony elegantní nebyly, ale ty menší na nás prostě působí elegantněji. Zejména u zenfonu se nám líbí celkově vyvážené proporce, je vidět, že výrobce design navrhoval přímo na dané rozměry, ze samsungu přeci jen trochu čiší univerzálnější pojetí designu pro více velikostí. Oproti starším modelům Galaxy S21 ovšem celkově typy řady Galaxy S22 odhodily trochu té vizuální mohutnosti a nejmenší z modelů je na tom z tohoto hlediska logicky nejlépe.

V tmavě zeleném testovaném provedení je podle nás Galaxy S22 ukázkou umírněné elegance. To Zenfone 9 sází spíš na eleganci rafinovanou. Záda z materiálu s jakýmsi zrnitým povrchem nepůsobí nijak křiklavě a výrazně, přitom dovedou zaujmout, překvapivě na nich jsou však hodně vidět různé šmouhy. Skleněná záda samsungu působí čistším dojmem, ale nejsou vlastně tak praktická. Dodejme, že telefony lze pořídit i v jiných než testovaných barvách, samsung používá tlumenější odstíny a kromě zelené nabídne ještě černou, bílou, fialovou a růžovou, asus je vedle černé k dispozici v bílé, červené a modré.

Odlišný přístup zvolili designéři u sestavy foťáků a možná trochu paradoxně je dvojitý fotoaparát asusu výraznější než trojitý u samsungu. Sestavu foťáků u Galaxy S22 dobře zamaskuje pouzdro, to dodávané u asusu s maskováním moc nepomůže.

Dva nebo tři, každý se svými plusy

Samotné fotoaparáty těchto kompaktních modelů nepatří na absolutní vrchol mezi fotomobily, ale do širší špičky patří rozhodně. Platí, že oba telefony fotí velmi dobře, ale že foťáky samozřejmě mají své mouchy, které ve vzájemném porovnání vyniknou. Jen pro pořádek: samsung má hlavní foťák s 50 megapixely a optickou stabilizací, širokoúhlý 12Mpix foťák a také trojnásobný zoom s deseti megapixely a stabilizací. To zenfone má jen hlavní 50Mpix foťák, ovšem se stabilizací gimbalovou, k tomu je tu dvanáctimegapixelový širokoúhlý foťák.

Asus Zenfone 9

Samsung Galaxy S22

Ten je upřímně největší slabinou Zenfonu 9. Nemá zrovna moc široký úhel záběru, Galaxy S22 toho na širokoúhlé fotce pojme daleko víc. Navíc se více než u samsungu liší celkové barevné podání širokoúhlého fotoaparátu. Kdybychom měli telefony hodnotit jen podle něj, jasně zvítězí samsung a asusu nepomůže ani to, že na rozdíl od samsungu má širokoúhlý fotoaparát automatické ostření. Jednu praktickou výhodu to má: lze ho použít pro pořizování makro snímků, ve kterých je asus lepší než samsung.

Asus Zenfone 9

Samsung Galaxy S22

Lítý souboj ovšem svádí oba smartphony u hlavního foťáku velmi podobných parametrů. Za denního světla volí asus trochu tmavší podání, samsung snímky více zesvětluje a vyhladí v nich kontrasty, sází také na trochu živější barvy. Snímky z Galaxy S22 tak mohou působit líbivěji, ty ze Zenfonu 9 jsou podle nás přirozenější, a přitom neztrácejí detaily. Někdy jsou oproti Samsungu ovšem možná až trochu moc softwarově doostřené. Navrch má podle nás asus u nočního fotografování, nebo u fotografie ve špatném světle obecně (včetně použití blesku). Tady se asi projevuje přeci jen schopnější gimbalová stabilizace, častěji tu docílíme ostrého snímku a fotky mají parádní detaily i málo šumu.

Asus Zenfone 9

Samsung Galaxy S22

V noci je tak podle nás dokonce lepší i digitální zoom asusu než fyzický zoom samsungu. Asus nabízí standardně dvojnásobné přiblížení, které je ovšem pouze digitálním výtvorem, zatímco samsung má trojnásobný zoom. Za denního světla jsou jeho snímky lepší, mají víc detailů než ty digitálně přiblížené u soupeře. Jenže za horšího světla se najednou ukáže i to, že samsung snímky z 10 megapixelů zvětšuje na 12, což do fotky vnese další šum i neostrost. Dvojnásobné přiblížení asusu pak sice nepřiblíží tolik (a používat víc tu už nemá moc cenu), ale noční snímek je ostřejší a detailnější, navíc podle nás s lepším podáním barev (to platí v noci pro asus obecně).

Asus Zenfone 9

Samsung Galaxy S22

Praktický a praktičtější

Co se běžného používání týče, oba smartphony se nijak zásadně neliší, ale určité rozdíly mezi nimi samozřejmě jsou. Začít můžeme u uživatelského prostředí, Zen UI u asusu je velmi blízké čistému Androidu, úpravy mají spíš podobu extra aplikace pro nastavení některých specifických funkcí. Samsung sází na své One UI, které podobu Androidu docela mění, ale opět to není nic, kde by měl uživatel tápat. Volba uživatelského prostředí je tak podle nás spíš otázkou vkusu, obě jsou povedená. Ale: Asus slibuje dva roky aktualizací systému, Samsung hned roky čtyři.

Oba smartphony také mají dostatek výkonu, asus na tom je vzhledem k modernějšímu procesoru Snapdragon 8 Gen 1+ o něco lépe než samsung s Exynosem 2200, ale v praxi uživatel moc rozdíly nepozná. Ve prospěch asusu hovoří některé malé drobnosti: má čtečku otisků prstů v bočním vypínacím tlačítku místo v displeji (a to je z hlediska praktičnosti plus), je tu 3,5mm jack nebo několik drobností v ovládání, jako je třeba dvojité poklepání na záda telefonu, které může spustit jednu z vybraných funkcí.

Malinko navrch má asus také u výdrže baterie. Zatímco Galaxy S22 dostal baterii s kapacitou 3 700 mAh, do těla Zenfonu 9 se vešel akumulátor s kapacitou 4 300 mAh. Výdrž baterie přitom byla asi jedinou hlavní kritikou Galaxy S22 v naší recenzi tohoto telefonu a i po různých aktualizacích tato kritika přetrvává. Opravdu perný den na jedno nabití telefon často ani nezvládne. To Zenfone 9 také není žádný rekordman ve výdrži, ale ten perný den zvládne s mnohem větším přehledem. Na druhou stranu samsung nabídne bohatší možnosti nabíjení: S22 má totiž vedle nabíjení výkonem 25 W kabelem i bezdrátové nabíjení s 15 W, to asus postrádá. Jeho nabíjení je však rychlejší (30 W) a asus má také softwarovou vychytávku, která má prodloužit životnost baterie: lze zapnout inteligentní nabíjení, kdy se telefon nabíjí pomaleji tak, aby byl nabitý v době, kdy třeba uživateli ráno zazvoní budík.

Když už jsme u nabíjení a praktičnosti, musíme také zmínit situaci kolem nabíječek. U Samsungu žádnou v balení nedostanete a musíte si ji dokoupit zvlášť (ta s výkonem 25 W stojí 790 korun). Asus dává uživateli nabíječku schopnou telefon nabíjet plným výkonem.

Další praktické rozdíly mezi telefony už jsou malé. Oba přístroje jsou dvousimkové, samsung navíc zvládá standard eSIM. Oba splňují podmínky odolnosti vůči vodě a prachu podle IP68. Displeje obou telefonů jsou výborné, ten u samsungu umí být v případě potřeby trochu jasnější a někomu může víc vyhovovat průřez s čelním foťákem uprostřed horní hrany displeje namísto v rohu, jako to má asus. U samsungu se může hodit funkce DeX, která po připojení k monitoru (televizi, počítači) promění na tomto zařízení zobrazení do desktopové podoby. Telefon tak lze snáze po připojení periferií využít třeba i k práci, může se to hodit na cestách.

Rozdíl v ceně není jednoznačný

Celkově to z našeho porovnání trochu vypadá, že Asus Zenfone 9 sice papírově možná není takový „borec“ jako Samsung Galaxy S22, ale v detailech je malinko praktičtější. Rozdíl to není dramatický, ale kompaktní model Asusu na nás působí sympatičtěji. Otázkou je, zda se vyplatí si ho pořídit. Základní provedení telefonu s 8 GB RAM a 128 GB paměti vyjde na 19 990 korun, stejně vybavený Galaxy S22 stojí oficiálně 21 990 korun.

Jenže. Samsung mívá neustále nějaké slevové akce, teď třeba nabízí při koupi S22 a odevzdání starého telefonu výkupní bonus 5 000 korun. A rázem je tak Samsung o tři tisíce levnější než soupeř. Ovšem Asus má bonus v podobě příslušenství k telefonu v balení. Nabíječku i pouzdro si musíte u Galaxy S22 dokoupit, a to vyjde na 790 korun v případě nabíječky a 590 u pouzdra. Příslušenství ovšem kupovat nemusíte a když ano, tak také třeba někde jinde než přímo to značkové od Samsungu, pak ušetříte. Každopádně výhodnost každého z telefonů je v tomto světle trochu diskutabilní. Vzhledem k minimálním rozdílům mezi telefony v praxi (snad až na tu výdrž baterie) nám pak samsung „v akci“ přijde jako výhodnější koupě.