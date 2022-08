Smartphone, který skoro nikdo nevyrábí. Zenfone 9 zůstává kompaktní

Apple prý v nadcházející generaci iPhonů zruší model Mini a nejkompaktnějším nadupaným jablečným telefonem tak má být standardní iPhone 14 nebo jeho verze 14 Pro. Je to v podstatě logický krok, téměř nikdo jiný totiž smartphone s úhlopříčkou displeje pod šest palců a špičkovou výbavou nenabízí a i Apple asi vidí, že poptávka zákazníků míří k větším úhlopříčkám. Přesto, pokud Apple u svého „standardního“ modelu zachová úhlopříčku 6,1 palce, bude i nový iPhone, podobně jako iPhony 13 a 13 Pro, jedním z nejkompaktnějších špičkových smartphonů. To je vlastně o důvod víc, proč model mini vyřadit.

Konkurence je totiž naprosté minimum, výrobci chytrých telefonů s Androidem se směrem k obřím úhlopříčkám vydali už před lety. A u těch „malých“ zůstává jen minimum z nich: pomyslnou pochodeň teď asi nejaktivněji drží Asus, jehož novinka Zenfone 9 zůstává věrná kompaktním rozměrům. Dokonce tentokrát Asus nepředstavil alternativu k loňskému modelu Zenfone 9 Flip, který byl větší a měl originální výklopný foťák.

Stává se to málokdy, ale u nového Zenfonu 9 jsou míry skutečně asi tím nejdůležitějším údajem. Rozměry 146,5 × 68,1 × 9,1 mm a úhlopříčka displeje 5,9 palce znamenají, že je letošní generace při zachování úhlopříčky dokonce o něco menší než loňský Zenfone 8. A to už byl mezi špičkovými smartphony nezvykle kompaktní zjev. Pro porovnání, současný iPhone 13 s 6,1" displejem měří 146,7 × 71,5 × 7,7 mm.

Na poli androidích telefonů nikdo podobně kompaktní a dobře vybavený smartphone nemá. O milovníky malých smartphonů se stará dlouhodobě snad jen Sony, jenže ani u něj teď v aktuální generaci špičkový kompaktní model nenajdeme. Zatímco loňská „velká“ Xperia 1 III dostala nástupce v podobě modelu Xperia 1 IV, tak model Xperia 5 III, tedy zmenšená verze loňského top modelu, zůstává bez nástupce. A kdo ví, jestli ten vůbec přijde. Přesto, Xperia 1 IV může být soupeřem novinky od Asusu, tělo má štíhlé, ale podstatně vyšší než tchajwanský smartphone. Míry jsou 165 × 71 × 8,2 mm. Zapomenout nesmíme ani na kompaktní Samsung Galaxy S22, nejmenší z top samsungů má míry 146 × 70,6 × 7,6 mm a 6,1" displej.

Další parametr, kterým se asus snaží v konkurenci zaujmout, je cena. Ta základní je stanovena na 19 990 korun a zákazník dostane telefon s 8 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti – to je ovšem trochu potíž, paměť totiž nejde rozšířit. Avšak jen tato verze bude na českém trhu dostupná ve čtyřech barvách, vedle konzervativní černé a bílé i v modré a červené. Verzi s 8 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti pak půjde koupit už jen v bílé nebo černé, a to za 21 490 korun. Nejvyšší konfigurace se 16 GB RAM a 256 GB úložiště vyjde na 22 990 korun.

Ve výbavě telefonu dále najdeme čelní 12Mpix selfie foťák a dvojitý hlavní fotoaparát s 12Mpix širokoúhlým fotoaparátem a 50Mpix hlavním s gimbalovou stabilizací. Telefon je odolný vůči vodě a prachu (IP68), jeho 5,9" Super AMOLED displej má obnovovací frekvenci 120 Hz a rozlišení 1 080 × 2 400 pixelů, v kompaktním těle telefonu nechybí 3,5mm jack pro sluchátka. Čtečka otisků prstů je v bočním vypínacím tlačítku, baterie má kapacitu 4 300 mAh a rychlé nabíjení funguje výkonem maximálně 30 W. O pohon Androidu 12 s prostředím Zen UI se stará procesor Snapdragon 8+ Gen 1.

Je to tedy špička bez výraznějších kompromisů. A Asus to zkouší ještě s jedním lákadlem, opět oživuje myšlenku modularity. Ale trochu jinak, než to zkoušely jiné značky před ním. Modularitu totiž zajišťuje speciální pouzdro Connex, ke kterému pak lze připojit další příslušenství: prozatím má být k dispozici stojánek Connex Smart Stand, pouzdro Connex Card Holder na vizitky a platební karty nebo Smart Backpack Mount pro upevnění telefonu k popruhu batohu.

Novinka rovnou po představení zamířila do prodeje a je k dispozici ve standardní distribuční síti.