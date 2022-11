Ohýbat, či neohýbat? Porovnali jsme dva malé smartphony

Nová Motorola Razr 2022 je často vnímána jako konkurence pro Samsung Galaxy Z Flip 4 se shodnou ohebnou konstrukcí. Jenže při našem testu telefonu jsme zjistili, že má tento přístroj trochu jinou povahu a může cílit na malinko jinou skupinu uživatelů. Už proto, že má displej s tradičním poměrem stran a v rozloženém stavu je to docela velký přístroj.

Razr 2022 podle nás představuje jednu z alternativních cest ke „kompaktnímu“ smartphonu. Určitou alternativu k tradičním kompaktním modelům, jakými jsou dnes třeba Samsung Galaxy S22, iPhone 14 či Sony Xperia 5 IV. Oproti nim má jednu výhodu i nevýhodu zároveň: dovede totiž nabídnout velký displej, i když je telefon v „pohotovostním“ režimu příjemně malý a dobře zapadne do kapsy. Jenže velký displej zároveň znamená, že v otevřeném stavu to není nic pro ty, kteři mají s velkými úhlopříčkami potíže při držení telefonu a jeho ovládání. Proto jsme Razr 2022 postavili právě proti Samsungu Galaxy S22, účelem je zjistit, co tento dvojí přístup k interpretaci „malého“ smartphonu představuje.

Ano, telefony jsou to vlastně dost neporovnatelné. Jenže ne každý, kdo shání kompaktní smartphone, požaduje totéž. Tyto dva přístroje jednoduše ukazují dvojí úplně odlišný přístup. Každý je pro někoho jiného. Galaxy S22 v tomto případě představuje konzervativnější přístup, který nabízí tradiční vlastnosti, výhody i nevýhody. Razr 2022 je v tomto případě pokrokový, což má své specifické plusy, ale samozřejmě i úskalí.

Co se výbavy týče, najdeme v ní samozřejmě celou řadu odlišností, ale obecně můžeme říci, že jsou si Galaxy S22 i Razr 2022 docela blízké přístroje. Mají výbavu na velmi dobré úrovni, ale neženou ji až na úplnou špičku, tu přenechávají jiným modelům. To také znamená, že do extrému neženou ani cenu, byť i ta se v obou případech dost liší.

Displej jako hlavní hvězda

Co se těch významnějších odlišností ve výbavě týče, jsou tu podle nás dvě. Tou první je logicky displej, druhou fotoaparát. Pro mnohé podle nás bude nejzásadnějším rozdílem právě displej. Galaxy S22 v tomto ohledu představuje tradiční školu. Jeho Dynamic AMOLED 2X panel s obnovovací frekvencí až 120 Hz a rozlišením 1 080 × 2 340 pixelů je jakousi sázkou na jistotu. Je to povedený displej, který je omezen právě úhlopříčkou, aby byl celý telefon ještě přijatelně malý a dal se dobře ovládat jednou rukou.

To Razr 2022 vsadil na moderní techniku. Ohebný panel telefonu má úhlopříčku 6,7 palce, jako mají obvykle ty nejšpičkovější telefony v nabídce (u Samsungu má třeba Galaxy S22 Ultra dokonce 6,8 palce). A v tom je jeho určitá přednost: v relativně malém balení nabídne displej opravdu spoustu místa, má tradiční poměr stran 20:9 (samsung má podobně klasický 19,5:9) a jasně reprezentuje jednu z výhod telefonů skládací konstrukce. Tedy malé tělo v pohotovostním stavu a obří displej kdykoli k dispozici. Displej navíc láká na obnovovací frekvenci až 144 Hz, ale většinou umí stejně jako samsung až 120 Hz.

Pro dlouhodobou práci s telefonem je displej motoroly rozhodně příjemnější než menší panel u samsungu. A o tom to je: když displej potřebujete, máte k dispozici opravdu velký, když ne, je telefon ve složeném stavu docela malý. Navíc je tu vnější displej, na kterém se dá zvládnout řada rychlých úkolů. Nespustí sice spolehlivě úplně všechny aplikace, ale základní činnosti zvládá velmi dobře. Potíž je v tom, že toto však není vzhledem k rozměrům přístroje řešení pro všechny. Rozměry činí 86,5 × 79,8 × 17 mm v zavřeném a 167 × 79,8 × 7,6 mm v otevřeném stavu. Hlavně šířka znamená, že do drobnějších rukou už Razr 2022 nemusí padnout pohodlně, pro dámské ruce často bude telefon opravdu moc veliký. Zároveň tu platí, že ovládání jednou rukou tu není tak snadné jako u samsungu, je to tedy o tom, co uživatel preferuje. Kdo chce kompaktní telefon za všech okolností, sáhne po Galaxy S22, kdo v podstatě vyžaduje, aby byl telefon malý v kapse, ale v ruce už mu velikost nevadí, může zvolit Razr 2022.

Foťáky pod hranicí špičky

Téměř u všech kompaktních smartphonů pak zákazníci musí počítat s určitými kompromisy v oblasti fotoaparátu. To nejlepší si výrobci nechávají pro své špičkové modely s největšími displeji, do jejichž těla se zároveň nejpokročilejší technika také snáze vejde.

Motorola, fotografování nablízko: normální objektiv, makro, 2× digitální zoom, poslední je opět makro

Samsung, fotografování nablízko: normální objektiv, 3× optický zoom, normální objektiv (Samsung nemá speciální makro režim)

Tady tahá za kratší provaz motorola, která ztrácí už na papíře tím, že je její foťák pouze dvojitý oproti trojitému u samsungu. Zatímco hlavní a širokoúhlý foťák jsou si tu papírově hodně podobné, tak Galaxy S22 přidává ještě třetí objektiv s trojnásobným optickým přiblížením.

Motorola, zoom v exteriéru: širokoúhlý, normální, 2× digitální a 4× digitální

Motorola, zoom v interiéru: širokoúhlý, normální, 2× digitální, 8× digitální (maximum)

Samsung, zoom v interiéru:širokoúhlý, normální, 3× optický zoom a 10× digitální zoom

Samsung, zoom v exteriéru: širokoúhly, normální a 3× optický zoom

Foťák samsungu tak má v praxi větší pracovní rozsah, protože digitální zoom u motoroly je použitelný zhruba tak do dvojnásobného přiblížení. A obecně je foťák Galaxy S22 lepší než ten u Razru 2022. Motorola tu ztrácí téměř v každé drobnosti. Barevné podání míří trochu do žluté barvy, detaily jsou méně zřetelné, snímky s HDR působí vybledlejším dojmem a obecně motorola víc „žehlí kontrasty“. U širokoúhlého foťáku se rozdíly ještě malinko prohlubují s tím, že snímkům z Razru 2022 chybí oproti těm z Galaxy S22 něco ostrosti.

Motorola, noční focení, exteriér: širokoúhlý, hlavní a 2× digitální zoom, vše na noční režim

Motorola, noční focení, interiér: bez nočního režimu, s nočním režimem a s bleskem, vše hlavním objektivem

Samsung, noční focení, exteriér: šorikoúhlý, hlavní a 3× optický zoom, vše na noční režim

Samsung, noční focení, interiér: bez nočního režimu, s nočním režimem a s bleskem, vše hlavním objektivem

Každopádně rozdíly nejsou tak zásadní a dramatické, aby nutně musely uživatele odradit. To však neplatí v nočním režimu, kde samsung vede s velkým náskokem. Motorola nicméně zase boduje schopností pořizovat díky velkému vnějšímu displeji povedené selfie snímky hlavním foťákem a také boduje při makro fotografii, protože její širokoúhlý objektiv disponuje automatickým ostřením a má právě speciální makro režim.

Řada drobností

V další funkční výbavě už tak zásadní rozdíly nenajdeme, ale je tu řada drobností. Tak třeba z hlediska výdrže můžou být telefony papírově poměrně vyrovnané, Razr 2022 má baterii s kapacitou 3 500 mAh, Galaxy S22 3 700 mAh. Jenže i vzhledem k vnějšímu displeji je razr přece jen trochu „žravější“, nicméně rekordmanem výdrže není ani jeden ze smartphonů a v perném dni se u obou často stane, že může být později během dne nutné hledat nabíječku. Samsung má navíc bezdrátové dobíjení, to po drátě je malinko pomalejší, ale v praxi rozdíly nepozorujeme, motorola asi špičkovým výkonem nabíjí po kratší dobu.

Samsung nad motorolou logicky vede v oblasti odolnosti vůči vodě a prachu, splňuje podmínky IP68, zatímco motorola má jen vodu odpuzující vnitřní film. Ani jeden telefon nemá slot na paměťovou kartu, Razr 2022 standardně nabídne 256 GB paměti, Galaxy S22 128 GB, ale dá se koupit i varianta s dvojnásobnou porcí. Oba telefony mají standardně Android 12, motorola relativně čistou podobu, samsung více upravené One UI. Přesto je to právě samsung, kdo má navrch v podpoře: motorola slibuje jen dva roky updatů systému a tři roky bezpečnostních aktualizací, zatímco samsung hned čtyři roky u systému a pět let u záplat.

To vše už jsou nicméně rozdíly, které jdou dál za povahu samotných telefonů. Galaxy S22 a Razr 2022 vedle sebe ovšem jinak ukazují, že v současnosti u kompaktních smartphonů existují skutečně úplně odlišné cesty a každá může být zajímavá pro někoho jiného.

Tomu zároveň odpovídá i rozdíl v ceně, který možná řadu uživatelů, kteří touží po moderní kompaktní cestě, odradí. Zatímco Galaxy S22 pořídíte za cenu od 21 990 korun a Samsung často nabízí různé slevy, tak Razr 2022 coby novinka vyjde na 29 990 korun.