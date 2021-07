Nadupaný herní Asus osloví širší publikum. Test ROG Phone 5 Pro

Vzhledem ke svému docela divokému designu a bohaté nabídce příslušenství je zaměření herních telefonů ROG Phone v podstatě jasné na první pohled. Tedy, alespoň doposud bylo. Asus totiž postupně u své herní řady design zklidňoval a i když i u ROG Phone 5 najdeme některé nezvyklé prvky, v podstatě je to na první pohled docela konzervativní telefon, který teprve na pohled druhý odhalí ony „herní“ detaily.

Hraju na mobilu hry. Mám si ho pořídit?

V každém případě tu zákazníci dostanou hodně nadupaný smartphone, který klade důraz na špičkový výkon a chlubí se parádní výdrží baterie. Trochu ústupků najdeme u fotoaparátu, nicméně celkově je Asus ROG Phone 5 ve všech jeho verzích velmi konkurenceschopným špičkovým smartphonem s téměř maximální výbavou. My jsme konkrétně testovali provedení ROG Phone 5 Pro, které výbavou stojí nad běžnou verzi ROG Phone 5, ale zase úplně nedosahuje na výbavu provedení Ultimate. Rozdíly mezi variantami jsou však velmi malé a v zásadě drtivá většina našich poznatků platí i pro zbývající verze.

Plusy a mínusy Proč koupit? obrovský výkon

perfektní displej

výborná výdrž baterie

zajímavé příslušenství

Proč nekoupit? průměrný fotoaparát

design není pro každého

velké rozměry

Kdy? V prodeji Za kolik? od 21 490 Kč

Pokud patříte k vášnivým hráčům mobilních her, zejména těch náročných s propracovanou 3D grafikou a požadavkem na spoustu výkonu, pak je kterákoli varianta ROG Phone 5 pro vás ideálním řešením. Tedy, pokud na něj máte peníze. Základní ROG Phone 5 totiž na českém trhu vyjde na 21 490 korun, jde o verzi s 8 GB RAM a 128 GB uživatelské paměti. Upřímně, raději bychom ještě připlatili minimálně za provedení v konfiguraci 12/256 GB, které oficiálně stojí 24 tisíc korun. Příplatek to není malý, jenže Asus bohužel svému nadupanému smartphonu nedal podporu paměťových karet, takže těch základních 128 GB je dost málo. Dále v ceníku najdeme provedení se 16 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti za 26 tisíc korun, námi testovaná verze Pro i Ultimate zatím v ceníku stále chybí.

Cena tedy není nízká, na druhou stranu za ni uživatel dostane opravdu hodně muziky a pravdou je, že konkurence umí být i podstatně dražší. Výhodou pro hráče je, že ROG Phone 5 je postaven pro jejich potřeby: má obří baterii, displej bez rušivých prvků, dva USB-C porty (jeden dole a jeden na boku) a v balení s telefonem najdeme větráček, který pomáhá lepšímu chlazení a zároveň má i konektor pro sluchátka (jeden najdeme i na spodní straně telefonu). Pro hraní nabídne ROG Phone 5 výkon, pohodlí i příjemné možnosti volby a to je skvělé.

A co když hry nehraju?

Z pohledu nehráče nebo jen příležitostného hráče mobilních her už na první pohled ROG Phone 5 tak atraktivní být nemusí: drobnosti navíc běžný uživatel asi neocení a dají se sehnat i levnější smartphony se Snapdragonem 888. Na druhou stranu má ROG Phone 5 stále co nabídnout, třeba displej bez výřezů a zahnutí je něco, co nemusí imponovat pouze hráčům mobilních her, totéž platí o skvělé výdrži baterie.

Skvělá výdrž? Jak je to s ní?

Asus ROG Phone 5 dostal baterii s kapacitou 6 000 mAh, což je hodně nadprůměrná hodnota – patří k vůbec těm nejlepším na trhu. No a stejné je to s výdrží. Dva dny v běžném provozu pro nás byly samozřejmostí a není problém se dostat i na tři dny na jedno nabití. Kolik toho baterie telefonu zvládne, dokazují výsledky v benchmarku PC Mark Work 3.0 – Battery Life. V něm nám totiž v testu vybíjení ze 100 na 15 % kapacity baterie vydržel ROG Phone 5 Pro v provozu téměř celých 12 hodin: s podsvícením displeje na maximum (ale bez vložené SIM).

V praxi to znamená, že hry lze na ROG Phone 5 „pařit“ opravdu snad celé odpoledne a i tak by měl mít dostatek energie pro nějaké to večerní koukání třeba na Netflix nebo YouTube. Telefon se při tom všem ani nijak extra nezahřívá, v testu výdrže se teplota vyšplhala nejvýš na 40 °C, což je skvělý výsledek. Dodávaný větráček by možná teplotu srazil, ale také jistě snížil výdrž – napájí se totiž samozřejmě z telefonu. Doporučujeme ho tedy používat opravdu ve chvílích, kdy jde o maximální výkon, případně když je telefon připojen k nabíječce.

Když už ROG Phone 5 dochází energie, pomůže rychlé nabíjení. Telefon zvládá nabíjecí výkon 65 W, takže se na 70 % kapacity z nuly nabije za 30 minut a kompletně plno je za 52 minut. Rovněž jsou to skvělé výkony. Dodejme, že bezdrátové nabíjení chybí a že telefon umí ze své baterie nabít i jiné zařízení, tentokrát to jde výkonem 10 W.

Mluvíte o výkonu. Jaký je?

Špičkový. V našem testovaném ROG Phone 5 Pro tepe Snapdragon 888 (to ve všech variantách), k tomu je tu 16 GB RAM a hodně rychlé úložiště. Výsledky v benchmarcích jsou tedy ohromující: v AnTuTu jsme se dostali přes hranici 825 000 bodů, v testu 3D Mark Wild Life Stress Test zase na 5 717 bodů a vynikající stabilitu výkonu 99,1 %. Prozatím je z tohoto pohledu ROG Phone 5 nejlepším smartphonem, který takto našimi testy prošel. Skvěle si vede i v testech PC Mark, byť tady nemáme úplně porovnání: PC Mark nedávno spustil novou verzi svého testu Work 3.0 a tak nevíme, jak si zatím 12 tisíc bodů Asusu stojí ve srovnání s konkurencí. Ale naprosto skvělý je výsledek práce s úložištěm, tam je telefon na absolutní špičce.

A co praxe, jaká je?

Výborná. O výkonu není třeba diskutovat. Špičkový hardware a Android 11 (který má viditelné úpravy od výrobce, ale v logice se nic nemění) fungují parádně a telefon je maximálně plynulý a rychlý. Moc se nám líbí displej ROG Phone 5: AMOLED panel má úhlopříčku 6,78 palce a nikde ho nic neruší: nemá ani zahnutí po bocích, ani výřez nebo průstřel, Asus dal raději telefonu nad a pod displejem trochu rámečky a obešlo se to bez zbytečností. Rozlišení 2 448 x 1 080 pixelů stačí a napomáhá špičkovému výkonu a dlouhé výdrži baterie, obnovovací frekvence 144 Hz pak dokresluje onu parádní plynulost veškerého dění. Používat ROG Phone 5 je prostě radost.

A není přerostlý?

Ano, i ne. To, že je to velký telefon, je jasně dáno úhlopříčkou displeje. To, že se Asus nesnažil o absolutní eliminaci rámečků, na to nemá zásadní vliv, těch pár milimetrů sem nebo tam už nehraje roli. To samé platí o baterii: ta přidává tloušťku a také na hmotnosti, 238 gramů je poměrně dost. Rozměry jsou pak 172,8 x 77,3 x 10,3 mm. V ruce tedy ROG Phone 5 rozhodně cítíte, ale na druhou stranu jsou rám i přechod boků do zad hezky zaobleny a ROG Phone 5 vlastně padne do ruky docela dobře.

Mluvili jste o špičkové výbavě...

Ano, kromě zmíněného procesoru a spousty RAM má ROG Phone 5 i další top výbavu. V displeji je čtečka otisků, ta má navíc dobré umístění, není příliš u spodní strany, ale hezky někde zhruba nad čtvrtinou výšky displeje. Mohla by být ale trochu svižnější, známe čtečky, které se nám používaly lépe. Telefon má také na tlak citlivý rám, který umožňuje spouštění vybraných funkcí: stačí přístroj v dlani sevřít nastavenou silou a je to.

Nechybí drobnosti jako Always-On displej, dual-SIM a zvláštností je světelný panel na zádech telefonu. Ten je jedním z nezvyklých prvků designu, zároveň je ale praktický: po stisku vypínacího tlačítka se tu třeba ukáže stav baterie, při používání telefonu tu mohou běhat efektní animace: panel má nízké rozlišení a působí trochu jako retro prvek, je podle nás příjemným ozvláštněním designu, byť rozhodně nebude pro každého. Základní verze ale panel nemají, ty mají jen světelné logo. A varianta Ultimate má panel černobílý.

Co fotoaparát?

To je jedna z mála oblastí, kde se ROG Phone 5 moc oproti předchůdci ROG Phone 3 neposunul: hardware foťáku je stejný, dokonce stále chybí třeba jakákoli stabilizace obrazu, což je škoda. Hlavní fotoaparát s rozlišením 64 megapixelů totiž rozhodně má potenciál a snímky nejsou špatné, jen v horším světle to chce hodně stabilní ruku, delší časy už mohou dělat potíže. Telefon má i noční režim, který funguje dobře, ale se stabilizací by samozřejmě zvládl více.

Širokoúhlý foťák s rozlišením 13 megapixelů je takový standard, neurazí, nenadchne (v dané kategorii), chybí mu třeba automatické ostření, které někteří soupeři mají a umožňují tak třeba pořizování zajímavých makro snímků. K tomu má ROG Phone 5 speciální pětimegapixelový makro objektiv: v rychlosti použitelný je, ale lépe uděláte, když hlavní foťák přepnete do režimu focení na plné rozlišení 64 megapixelů (jinak dělá 16megapixelové snímky) a uděláte si potřebný výřez. Fotoaparát je tedy solidní, ale jen kvůli němu si ROG Phone 5 nekupujte.

Mám si ho pořídit?

Asus ROG Phone 5 je opravdu nadupaný telefon, který téměř vše podřizuje výkonu. A nám se vlastně ta kombinace moc líbí, protože má i praktické výhody: skvělou výdrž baterie a vynikající displej, na který je radost se dívat. Pokud máte u smartphonu právě tyto priority, pak asi nebude trochu vyšší cena překážkou. Opravdu doporučujeme pořídit alespoň verzi s 256 GB vnitřní paměti a 12 GB RAM, ta stojí 24 000 korun.

Konkurence je ale samozřejmě dostatek. Asus ji má opět i ve vlastních řadách, i když trochu z jiného soudku: kompaktní Zenfone 8 má displej s úhlopříčkou 5,92 palce, trochu nižší výkon a cenovku 19 490 korun za variantu s 256 GB vnitřní paměti (verze se 128 je o tisícovku levnější). Má ale výrazně menší baterii, pomalejší dobíjení a podobně.

Špičkové Xiaomi Mi 11 s 6,81palcovým panelem s rozlišením 3 200 x 1 440 pixelů stojí „jen“ 21 500 korun, ale opět má oproti ROG Phone 5 „miniaturní“ baterii s kapacitou 4 600 mAh. Nadupané OnePlus 9 Pro vyjde na podobné peníze jako Asus, určitě bude mít lepší foťák, ale opět nestíhá třeba baterií. Ve všech těchto případech ale určitě ušetříte oproti špičkovému Samsungu Galaxy S21 Ultra nebo špičkovým iPhonům 12. Samsung začíná zhruba na 31 tisících.