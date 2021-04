Další generace herního monstra je tu. Propadla však v testu odolnosti

Herní smartphony ROG Phone (Republic of Gamers) od Asusu patří už několik let k tomu nejvýkonnějšímu na trhu. Asus teď představil čtvrtou generaci svého nadupaného herního mobilu, ta nese označení ROG Phone 5 (čtyřku kvůli Číně, kde je smolným číslem, Asus přeskočil). Špičková výbava je opět samozřejmostí a ROG Phone 5 by se měl zařadit na vrchol aktuálních žebříčků měřících výkon smartphonů.

Novinka se bude prodávat celkem ve třech verzích, přičemž ty k sobě mají tentokrát velmi blízko a Asus tentokrát (alespoň prozatím) nesáhl po možnosti nabídnout i variantu se slabším procesorem, jako tomu bylo vloni. Je to docela logické, v době uvedení ROG Phone 3 byl totiž k mání už vylepšený Snapdragon 865+ a samozřejmě i původní Snapdragon 865, takže Asus dal zákazníkům na výběr.

Letos zatím u procesoru taková volba neexistuje, takže je ROG Phone 5 ve všech verzích vybaven čipsetem Snapdragon 888. K tomu je tu porce 8 až 16 GB RAM (u variant ROG Phone 5 a ROG Phone 5 Pro), špičkové provedení ROG Phone 5 Ultimate má dokonce 18 GB RAM. I další hardware je špičkový, byť například baterie s celkovou kapacitou 6 000 mAh (uvnitř jsou dvě oddělené) zůstávají shodné s loňským modelem.

Displej tentokrát narostl na úhlopříčku 6,78 palce, opět jde o AMOLED panel, který ovšem nemá žádné výřezy ani jiné otvory, jen drobná zaoblení v rozích. V panelu je integrována čtečka otisků prstů a displej tentokrát dostal širokoúhlejší uspořádání: rozlišení je 2 448 x 1 080 pixelů. Obnovovací frekvence dosahuje hodnoty až 144 Hz, což je stejná hodnota jako u předchůdce, ale stále patří na absolutní špičku.

Dva USB porty

Telefonu (stejně jako vloni) chybí slot na paměťové karty, naopak se vrátil sluchátkový jack, o který ROG Phone 3 přišel. Telefon podporuje rychlé nabíjení výkonem až 65 W, což přináší dobití na 70 % za 30 minut a do plné kapacity se prázdná baterie nabije za 52 minut. Telefon má nadále dva USB-C porty, jeden na straně a jeden klasicky vespodu.

Fotoaparát je trojitý, hlavní snímač má rozlišení 64 megapixelů, širokoúhlý pak 13 megapixelů a jako poslední tu je pětimegapixelový makro fotoaparát. Optická stabilizace chybí u všech snímačů. Co se paměti týče, základem je 128 GB úložiště a uživatel si může připlatit za 256 GB, varianty Pro a Ultimate pak standardně obsahují 512 GB paměti.

Dostanete přídavný větráček

V balení s telefonem kromě jednoduchého ochranného pouzdra opět najdeme přídavný větráček, který má zlepšit chlazení, a tedy výkon ve hrách. Větráček má oproti předchozím generacím trochu pozměněnou konstrukci s tlačítky na zadní straně, ta lze využít ve hrách jako ovládací prvky. Také je tu nově integrovaný výklopný stojánek. Nadále větráček obsahuje i sadu diod s logem ROG, totéž najdeme na samotných zádech telefonu.

Provedení ROG Phone 5 Ultimate a ROG Phone 5 Pro pak mají na zadní straně namísto diod s logem neobvykle umístěný malý displej: u typu Pro je barevný, u modelu Ultimate černobílý a slouží především jako designový prvek, ale také pro zobrazení notifikací a režimů telefonu. Na českém trhu ovšem bude ze dvou lepších provedení k mání jen verze Ultimate, a to ještě v omezeném množství – alespoň to tvrdí české zastoupení Asusu.

Ačkoli jde po stránce designu nový ROG Phone 5 ve šlépějích předchozích generací, opět se design o trochu uklidnil, zadní části tentokrát už nedominují řešení pro vylepšení chlazení, přesto Asus tvrdí, že nadále telefon v tomto ohledu funguje špičkově. Zdá se ovšem, že v Asusu tentokrát ne úplně dokonale dotáhli samotnou konstrukci telefonu.

Konstrukční průšvih

ROG Phone 5 totiž krátce po uvedení podrobil důkladnému testu odolnosti známý „ničitel smartphonů z YouTube“ JerryRigEverything. A ROG Phone 5 v něm propadl. U displeje krytého sklem Gorilla Glass Victus sice došlo k relativně standardnímu poškrábání, totéž platí pro poškrábání rámu telefonu, ale se škrábanci odmítala spolupracovat čtečka otisků prstů.

A co hůř, JerryRigEverything dovedl ROG Phone 5 poměrně snadno ohnout a nakonec i zlomit – to vše pouze v ruce a bez nutnosti (podle jeho slov) použít maximální sílu. V důsledku ohnutí se zničil displej telefonu, i když krycí sklo zůstalo celé. Podobný výsledek není podle známého youtubera vůbec obvyklý, drtivá většina smartphonů jeho standardní mučící proceduru přežije ve funkčním stavu a bez deformace rámu.

Výrobce se brání

Asus se ale v oficiálním vyjádření vůči výsledkům ohradil: „ROG Phone 5 splňuje všechna vysoce nastavená interní kritéria designu společnosti ASUS. Je navržen tak, aby bez problémů vydržel každodenní používání. Pokud si uživatel přeje úmyslně telefon poškodit, tak se tak stane, stejně jako u jakéhokoli jiného mobilního telefonu,“ píše se v prohlášení společnosti.



Na ROG Phone 5 by si ovšem měli jeho majitelé pro jistotu dávat pozor. Je to totiž pořádně drahé zařízení. Základní ROG Phone 5 s 8 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti vyjde na 21 490 korun, varianta se 12/256 GB stojí 23 990 korun a provedení se 16 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti vyjde na 25 990 korun. Cenu špičkového modelu ROG Phone 5 Ultimate má Asus oznámit později. Když odhlédneme od choulostivé konstrukce, jsou ceny ROG Phone 5 více než konkurenceschopné.