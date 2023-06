Objednali a stejně ji nemají. 100GB předplacenku operátor vyprodal

Už dva dny po zahájení jejího prodeje, tedy v sobotu 3. června nebylo prakticky možné si speciální 100GB edici Twist karty na webu T-Mobilu objednat. Nebyla totiž dostupná. I přes každodenní naskladnění dalších kusů SIM bylo podle dřívějšího vyjádření tiskové mluvčí operátora Patricie Šedivé během pár hodin vyprodáno. V pátek 9. června pak operátor všem, kteří této štědré nabídky chtěli využít, dal další naději: na webu informoval o plánovaném doskladnění, a to v pondělí 12. června.

Další várka žádaných SIM se na e-shopu operátora objevila během pondělního dopoledne. Avšak podle reakcí čtenářů iDNES.cz nebylo snadné limitovanou předplacenku objednat, byť byla podle informací na webu dostupná. Opakovaně se totiž po jejím vložení do košíku objevila informace, že produkt již není k dispozici. I toto úskalí se však některým podařilo překonat a úspěšně si ji objednali a následně obdrželi informaci o přijetí objednávky ke zpracování. V očekávání vytoužené SIM však následující den, po více než 24 hodinách od jejího objednání někteří ze zákazníků obdrželi textovku s informací o zrušení objednávky z důvodu nedostupnosti produktu.

„S ohledem na značný zájem zákazníků, kteří generovali velký počet objednávek v jeden moment, systém některé objednávky chybně vyhodnotil, za což se zákazníkům omlouváme,“ vysvětlila rušení objednávek Šedivá s dodatkem, že operátor registruje jen ojedinělé reklamace a s dotyčnými zákazníky věc řeší individuálně.

Už nebudou. Překupníci začínají úřadovat

Pondělní várka limitované edice předplacené SIM byla poslední, kterou T-Mobile pustil do prodeje.

„Prodej skončil, děkujeme za váš velký zájem!“ informoval na webu necelé dva týdny po zahájení prodeje své 100GB předplacenky, kterou následně z webu nadobro stáhl. Podle Šedivé byl zájem o tuto akční nabídku opravdu enormní. Co se počtu SIM uvolněných do prodeje týče, tak z konkurenčních důvodů nechce být operátor nikterak konkrétní.

Na bazarových portálech se tak objevují inzeráty s poptávkou po této předplacence. Lidé jsou přitom ochotni si nějakou tu stokorunu navíc připlatit. Jenže ani aktuálně nejvyšší nabídka 500 korun zdaleka nekoresponduje s cenou, za kterou limitovanou předplacenku T-Mobilu nabízejí překupníci.

Aktuálně totiž žádají nejméně více než dvojnásobek této sumy, 1 099 Kč. Už to je přitom skoro čtyřnásobek pořizovací ceny této datově štědré Twist karty. A zdaleka nejde o maximální částku, za niž ji překupníci nabízejí. Na inzertních portálech lze najít totiž i nabídky za 3,3 tisíce korun, tedy jedenáctinásobek standardní pořizovací ceny. Takto vysokou sumu vysvětlují třeba tím, že jde o „hezké číslo“. Jedna z takových nabídek však již během pár dní klesla na 1 600 korun, tedy necelou polovinu prodávajícím původně požadované částky.

„Vyvinuli jsme opravdu maximální úsilí, aby se karta dostala k zákazníkům, kteří ji chtějí a potřebují pro vlastní potřebu. Eliminovali jsme podezřelé objednávky. Nicméně vše ošetřit je extrémně náročné a někdy i téměř nemožné,“ reagovala Šedivá na informaci o nabídkách překupníků.

Výhodnější než konkurence

Výrazně vyšší ceny limitované Twist karty z druhé ruky se daly předpokládat, stačí se ohlédnout do minulosti, tedy do doby, kdy se datově štědrá předplacenka jako taková objevila na trhu poprvé. Jako první s ní totiž přišel operátor O2 už v červenci 2020. Stejně jako v případě nabídky T-Mobilu šlo o časově omezenou nabídku. Následně tehdy překupníci za 100GB Datamanii požadovali až téměř pět tisíc korun, tedy více než šestnáctinásobek pořizovací ceny. Ta byla stejně jako u T-Mobilu 300 Kč.

Proč tedy lidé tak prahli po něčem, co tu už O2, a to navíc opakovaně, nabízelo? Důvodem byla právě cena a k tomu jeden příjemný bonus. O2 totiž od 8. června svůj 100GB měsíční balíček zdražilo na 349 korun, v případě jeho pravidelné aktivace tak zákazník zaplatí operátorovi ročně 4 188 Kč, tedy o téměř 600 korun více než před zdražením balíčku (3 600 Kč ročně). U T-Mobilu přitom při každoměsíční aktivaci balíčku zaplatí ročně o téměř tisícikorunu méně, jen 3 300 Kč. Při pravidelné obnově balíčku dá totiž operátor každou dvanáctou aktivaci zdarma.

Stejně jako kdysi O2 nechce ani T-Mobile nyní komentovat, zdali se jeho datově štědrá Twist karta ještě někdy objeví v nabídce. Na dotaz, uvažuje-li operátor o nějaké další vlně, přišla jen všeobecná odpověď, že pro zákazníky s předplacenými kartami chystá další zajímavé akce. Zda se tedy 100GB Twist karta někdy objeví znovu v nabídce, je nyní otázkou.

Pokud bychom se však měli řídit konkurencí, která svou datově štědrou předplacenku již opakovaně oprášila, tak by nedávalo prakticky žádný smysl pořizovat si 100GB Twist kartu za nynější ceny překupníků. Navíc v případě, že by se O2 nadále drželo svého dosavadního modelu, tak by se 100GB Datamanie mohla během letních prázdnin opět objevit v jeho nabídce. I přes vyšší cenu balíčku oproti dřívějšku by to byla rozumnější volba, než vydávat mnohonásobně vyšší částky za pořízení limitované Twist karty. Minimálně jako překlenutí nějaké doby do jejího případného opětovného zahrnutí do nabídky T-Mobilu je to rozumnější cesta.

Navíc zmíněná předplacenka O2 se dá i z druhé ruky nyní koupit za výrazně nižší cenu než datově stejně štědrá Twist karta, nebudeme-li tedy brát v potaz výši měsíčního poplatku. Při koupi 100GB Datamanie z inzerátu si však ohlídejte datum její expirace, tedy datum, do kterého je (bylo) nutné SIM aktivovat. Operátor totiž jednotlivé emise vizuálně nikterak neodlišoval, přičemž první várka, jak bylo výše zmíněno, byla k dostání už před téměř třemi roky. V případě, že prodávají nabízí již použitou (aktivovanou) předplacenku, je pak nutné ohlídat si dobu od posledního nabití kreditu. Od toho data totiž běží dvanáctiměsíční lhůta platnosti SIM, přičemž po jejím vypršení je karta nefunkční.