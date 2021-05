Byla datově neuvěřitelně štědrá. Za předplacenku O2 teď chtějí tisíce

Předplacenou kartu Datamanie bylo možné pořídit prostřednictvím stejnojmenného webu O2, který aktuálně nabízí čtyři různé na data zaměřené předplacenky. Koncem loňského července se nabídka omezovala pouze na jedinou, již zmíněnou SIM. Zájemci nabídla opravdu štědrý datový obnos za velmi slušnou cenu: 100 GB za 300 Kč. A to vzhledem k charakteru služby zcela bez závazku (více viz Na Česko neuvěřitelná cena. O2 nabízí 100 GB dat za 300 Kč bez závazku).

Nabídka vskutku lákavá, ne však trvalá. Byla časově omezená, a to pouze do konce letních prázdnin. Mimo to byla omezena i vyprodáním zásob, vzhledem k ceně a datovému objemu není divu, že už před koncem prázdnin nebyla k mání. „Jednalo se o limitovanou nabídku. Od 17. 8. 2020 jsme začali v rámci Datamanie nabízet nové tarify,“ reagovala na dotaz redakce Mobil.iDNES.cz tisková mluvčí O2 Kateřina Mikšovská.



Zda se tato lákavá předplacenka znovu objeví v nabídce, Mikšovská nepotvrdila, ani nevyvrátila. „S ohledem na konkurenci i to, že jsme firma kotovaná na burze, naše budoucí kroky nekomentujeme,“ vysvětlila.

Aktuálně srovnatelně datově štědrou předplacenku O2 nenabízí, což ovšem neznamená, že ji nelze pořídit. Nabídek z takzvaně druhé ruky je dost. Nicméně vůbec ne za tak lákavou cenu jako před necelým rokem přímo od O2.



Operátor v rámci webu Datamanie nabídne maximálně předplacenku se

7 GB dat. Cena je prakticky shodná s datově mnohonásobně štědřejší předplacenkou z loňského léta: 299 Kč. Už z toho je zřejmé, jak moc lukrativní záležitost mají v podobě téměř rok staré SIM Datamanie překupníci v ruce.

Například na aukčním portálu Aukro lze tuto předplacenku v současnosti pořídit za 3 000 Kč coby nepoužitou. Nebo je možné zkusit štěstí v aukci, v tom případě cena začíná na zhruba 1 700 korunách. Je to však o štěstí, výsledná částka se bude odvíjet od počtu zájemců a jejich ochotě přihazovat. Na inzertních portálech lze loňskou předplacenku Datamanie pořídit obvykle okolo 2 500 korun.

Nabídky i za pět tisíc korun

Jakkoli se uvedené částky zdají být vysoké, tak oproti nabídce portálu ZlatáČísla.cz, který se primárně zaměřuje na přeprodej lukrativních čísel (více viz Zlatá telefonní čísla překupníky stále lákají. Mohou slušně vydělat), jsou ještě relativně nízké. Byť i na inzertních portálech se občas objeví nabídky typu „prodám za 3 900 Kč“. A právě za podobnou částku tuto předplacenku O2 nabízí i výše zmíněný portál. Nicméně v jeho případě je suma 4 000 Kč částkou bez daně.

S daní tak za SIM Datamanie požaduje 4 840 korun. To je více než šestnáctinásobek původní pořizovací ceny. Rozdíl je to skutečně výrazný. Nelze přitom vyloučit, že i tato konkrétní SIM si časem najde svého zájemce. Jen otázka je za jakou cenu.

Přeci jen prostřednictvím známějších portálů si ji lze zajistit za podstatně nižší cenu, byť i ta je ve srovnání s původními náklady na pořízení násobně vyšší. A ani na nich nejsou občas výjimkou nabídky s cenou pohybující se okolo pěti tisíc korun.

Překupníky operátor neřeší. Ale SIM si hlídá

A jak vlastně operátor nahlíží na překupnictví? „Přeprodej SIM karet neřešíme,“ informovala Mikšovská a dodala: „Ale naše oddělení fraudu a bezpečnosti hlídají, aby na daných SIM kartách nedošlo k nelegální činnosti nebo bezpečnostním incidentům.“



Že k ničemu takovému v souvislosti s nabízenou předplacenkou Datamanie nedošlo, dává jistotu potenciálnímu zájemci, že jde o nikdy nepoužitou SIM. Za takové však překupníci požadují obvykle vyšší částky. Brzy ovšem takové SIM z nabídky vymizí. Překupníci je budou muset chtě nechtě aktivovat. Tedy v případě, že nechtějí přijít o vidinu jejich vysokého zpeněžení, byť to pro ně bude patrně znamenat jít s cenou o něco dolu.

„SIM karta se musí aktivovat do dvanácti měsíců od pořízení,“ vysvětlila důvod Mikšovská. Stejný časový limit platí i v případě, že prodávající předplacenku po nějaký čas používal. U takové hrozí, že v případě vypršení této lhůty, která se počítá od posledního nabití kreditu, dojde k její deaktivaci.