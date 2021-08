Nemají zábrany. Za stále dostupnou předplacenku žádají překupníci tisíce

Předplacenku Datamanie představilo O2 již koncem loňského července. Už tehdy nešlo o trvalou nabídku – operátor ji omezil časově nebo vyprodáním zásob (viz Na Česko neuvěřitelná cena. O2 nabízí 100 GB dat za 300 Kč bez závazku). Štědrý měsíční datový objem za hubičku dostupné zásoby SIM vyprodal ještě před vypršením časového omezení.

Ti, kdo nestihli loňskou nabídku využít nebo se o předplacence dozvěděli se zpožděním, mohli následně přistoupit maximálně na některou nabídku takzvaně z druhé ruky. Tedy pokud byli ochotni si připlatit – překupníci totiž za speciální, datově štědrou předplacenku O2 požadovali podstatně vyšší částku, než byla její oficiální pořizovací cena (viz Byla datově neuvěřitelně štědrá. Za předplacenku O2 teď chtějí tisíce).

V půlce letošního července nicméně O2 tuto předplacenku oprášilo. A to za prakticky stejných podmínek. Nabízí tedy 100 GB dat za 300 Kč měsíčně, nikoli však do konce letních prázdnin jako loni, ale „jen“ do 15. srpna. Samozřejmě i nyní platí, že v případě vyprodání zásob předplacenka Datamanie z nabídky operátora zmizí (viz O2 vrací velmi štědrou SIM s 100 GB dat. Překupníci za ni chtějí tisíce).

A přestože je tato speciální předplacenka stále v nabídce operátora, tak to pro překupníky evidentně nepředstavuje žádný problém. Kdo by čekal, že s aktuální nabídkou O2 vymizí předražené nabídky z druhé ruky, je na omylu. Na sociálních sítích i aukčních a bazarových portálech se to totiž nabídkami této datově štědré předplacenky jen hemží. Pokud by cena odpovídala částce, za níž se dá stále oficiálně pořídit, nebylo by na tom nic k pozastavení. Ještě by se dalo pochopit navýšení ceny o náklady spojené se zasláním SIM. Jenže takových nabídek je poskrovnu.

Výrazně totiž převažují ty, kdy prodávající vzhledem k faktu, že SIM lze stále pořídit oficiální cestou za běžnou cenu, žádají neadekvátní částky. Mnohé totiž převyšují trojnásobek oficiální ceny. Ani v tuto chvíli nejsou výjimkou takové, kdy prodávající za datově štědrou předplacenku O2 žádají tři nebo pět tisíc korun. Zejména na sociálních sítích to proto překupníci, kteří se snaží „trhnout“ na něčem, co je stále oficiálně dostupné, v reakcích u inzerátů schytávají.

Při notné dávce štěstí by však přece jen mohli být s prodejem úspěšní. Museli by natrefit na jedince, který žije sociálními sítěmi, ale nabídky operátorů vůbec nesleduje. Nicméně ani poté, co předplacenku Datamanie nebude možné pořídit oficiální cestou, nemají překupníci záruku, že za tu svou SIM obdrží mnohonásobně vyšší částku.

Zatímco loni nebylo po vyprodání zásob vůbec jisté, jestli O2 takto lákavou akci ještě někdy zopakuje, tak její letošní návrat může být náznakem dalšího možného oprášení v budoucnu. Pak to bude už jen o tom, zda potenciální zájemce, který pravděpodobně promeškal šanci si tuto datově štědrou předplacenku pořídit přímo u operátora, ji potřebuje tak nutně, že je ochoten si za ni výrazně připlatit, než aby čekal, zda ji operátor zase na omezenou dobu vrátí do nabídky.

Připomeňme na závěr ještě jedno specifikum předplacenky Datamanie, které překupníci v inzerátech neuvádějí: onen štědrý datový objem lze čerpat výhradně v Česku, v zahraničí data fungovat nebudou. Je to daň ze extrémně výhodný poměr datového balíčku a ceny.