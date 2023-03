Štědrá porce dat za polovic. Vánoční předplacenka je stále v nabídce

Zlatá karta je jednou ze speciálních předplacenek, které Vodafone představil v rámci vánoční nabídky. Její pořizovací cena je 200 korun, v této sumě je již zahrnut přednabitý stokorunový kredit, který je však nutné vyčerpat do 45 dní po aktivaci předplacenky. Zákazník má k dispozici hned také kombinovaný měsíční balíček 6 GB dat a SMS v síti neomezeně.

Na první měsíc obsažen je již v ceně karty, následujících pět měsíců se automaticky obnoví za 175 korun. Tedy s 50% slevou oproti běžné ceně, která činí 349 Kč. Plnou cenu za balíček zákazník zaplatí až půl roku po aktivaci SIM. Navíc má možnost prodatovat výrazně více dat, než obsahuje samotný balíček. Operátor totiž přidává i bonusová data.

Zákazník si je však musí sám aktivovat, a to v mobilní aplikaci Můj Vodafone. Měsíčně tak může mít k dispozici téměř dvojnásobek dat, navrch totiž získá dalších 5 GB dat.

Za služby, které nejsou obsažené ve výše zmíněném měsíčním balíčku, platí zákazník tři koruny. Tedy za každou minutu volání i každou odeslanou SMS do ostatních sítí. Jde totiž o fakticky Předplacenou kartu 30 vylepšenou právě o automaticky se obnovující měsíční balíček, který má navíc omezenou dobu cenové zvýhodnění.

V případě, že se tento balíček deaktivuje (třeba z důvodu nedostatečné výše kreditu), tak zákazník po dosažení maximální denní útraty ve výši 30 korun (3 Kč za každou minutu volání, každou odeslanou SMS či každých 10 MB dat) získá běžný denní benefit Předplacené karty. Tedy neomezené volání i SMS a 900 MB dat, a to až do půlnoci daného dne.

Co se dostupnosti Zlaté karty týče, platí to samé, co před Vánoci, tedy že tato limitovaná edice bude dostupná do vyprodání zásob. Tedy pokud Vodafone znovu nenavýší počet dostupných kusů SIM.

Štědrou porci mobilních dat dostanou zákazníci preferující předplacené služby také u T-Mobilu. Twist karta Edice 10 GB dat, jak už název prozrazuje, obsahuje deset gigabajtů. A to bez nutnosti část dat aktivovat v mobilní aplikaci. Tato předplacenka se stokorunovým kreditem vyjde na 299 korun, je tedy o téměř 100 korun dráže než limitovaná Zlatá karta Vodafonu. Cena Twist karty koresponduje s cenou obnovujícího se měsíčního datového balíčku. Je to však akční cena platná do konce března, standardně tento balíček vyjde na 469 Kč.

Na 299 korun vyjde i „datově štědrá“ Go karta od O2 s přednabitým kreditem ve výši 50 Kč. Oproti T-Mobilu totiž za shodnou cenu nabídne jen 3 GB dat. Automaticky se obnovující měsíční balíček (299 Kč) nicméně kromě této datové porce obsahuje 100 minut volání a 25 SMS.