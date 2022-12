Stačí vám půl roku? Vodafone má 50procentní slevu na předplacenky

Vodafone letos představuje svou vánoční nabídku jako seriál. Nejprve připravil nabídku dotace přístrojů, následovala nabídka zvýhodněného datového balíčku pro předplacenkáře a nyní připravil dvě speciální předplacené karty. Později přijde ještě jedna nabídka.

V případě akcí pro předplacenkáře jsou však dárky částečně výrazně omezené, co se doby pořízení týče. Třeba v minulé akci nabízená padesátiprocentní sleva na datový balíček pro předplacenkáře skončila už 4. prosince. A i speciální předplacenku v aktuální akci bude možné pořídit jen několik dnů, a to konkrétně do 11. prosince. Navíc si ji zákazník může pořídit jen online.

Speciální edice předplacenky Vaše karta vyjde na 399 korun včetně 50 korun kreditu. Bonusem je padesátiprocentní sleva na balíček neomezeného volání v rámci vlastní sítě a 1,5 GB dat. Balíček se slevou stojí 70 korun měsíčně. Po půl roce se automaticky spustí měsíční obnova balíčku za plnou cenu 139 korun.

Mimo služeb v balíčku jsou další služby na této předplacence zpoplatněné po třech korunách. Tolik stojí volání do jiné sítě, jedna SMS nebo 10 MB nad balíčkových 1,5 GB.

Druhá speciální předplacenka, kterou Vodafone představil v rámci třetí letošní vánoční nabídky, se jmenuje poněkud komplikovaně Předplacená karta 30: edice Zlatá karta. Ta bude k dostání déle, záležet bude na zájmu zákazníků, v prodeji bude do vyprodání zásob.

Pořizovací cena předplacenky je 200 korun včetně stokorunového kreditu. Zákazník získá na půl roku slevu na 6 GB dat a neomezené SMS v rámci sítě. Tato kombinace běžně stojí 349 Kč, se slevou vyjde na půl roku na 175 korun. Každý měsíc si pak zákazník může vyzvednout dalších 5 GB dat v samoobsluze.

Z dosavadní vánoční nabídky předplacených služeb Vodafone byla pro stávající zákazníky relevantní ta první, která zvýhodňovala datový balíček. Ta aktuální v podstatě hledá nové zákazníky, kteří si pořídí předplacenku na půl roku a pak půjdou jinam.

Konkurenční T-Mobile v rámci vánoční kampaně nabídl předplacenkářům na týden neomezená data a neomezená volání ve vlastní síti. Podmínkou je dobití za 300 korun. O2 pojalo nabídku trochu jinak. Stávající zákazníci si mohou za každou službu, kterou u operátora využívají, vyzvednout poukázku na 1 000 korun.