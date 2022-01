Nebyla by pro vás vhodná předplacenka? Musíte ji ovšem dobře vybrat

Řada lidí do mobilního světa pronikla přes předplacené služby. Někdejší předplacené sady byly přijatelnější alternativou k tarifům podmíněným aktivačním poplatkem. A i nyní, byť tento kostlivec paušálních služeb je již minulostí, mají předplacenky své opodstatnění. Vesměs dávají jistotu, že platíte jen za to, co opravdu využijete.