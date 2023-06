T-Mobile rozdává extra porci dat na léto zdarma. Láká i na zmrzlinu

S heslem „Roztočte to s dárky od nás“ spustí T-Mobile ve středu 28. června svou letošní letní kampaň. Stejně jako loni v ní rozdává extra porci dat zdarma, tentokrát celkem 30 GB rozdělených do dvou letních měsíců. V červenci i srpnu tak zákazníci využívající tarify s datovými limity obdrží vždy po 15 GB, aktivovat si je budou muset v aplikaci Můj T-Mobile. Po aktivaci letních dat nemusí čekat na vyčerpání limitu svých tarifů, mohou je využívat hned. A to i v rámci EU.

Na cestách po unijních státech mohou extra data využívat i zákazníci s předplacenou kartou Twist. Ti si totiž v rámci odměn za dobití částkou v minimální výši 300 Kč mohou v aplikaci vybrat sedmidenní datový balíček s 15 GB. Tuto nabídku mohou přitom využít opakovaně, tedy při každém dobití kreditu (při splnění podmínky minimální dobíjené částky). Zkrátka nepřijdou ani zákazníci s Rámcovou smlouvou, těm operátor k nákupu balíčků Data Extra/Nastálo od 5 GB nadělí 5GB/15GB datový balíček na sedm dní.

Pro všechny zákazníky, tedy i ty s datově neomezenými daty, kteří vzhledem k povaze svých tarifů žádný letní datový bonus nezískají, si pak operátor přichystal ještě další dárky. Ty budou dostupné už přímo na jeho prodejnách. Každý zákazník, který se prokáže registrovanou aplikací Můj T-Mobile, si tam bude moci vyzvednout magentovo-černé sluneční brýle a dopřát si také osvěžení v podobě ovocného nanuku ve dvou příchutích: černý rybíz či višeň a jahoda.

Letní nabídka T-Mobilu platí do 31. srpna a je na každém zákazníkovi, zda využije jen jeden, nebo všechny dárky.