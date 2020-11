S takovým smartphonem ostudu na Vánoce neuděláte. Neurazí nikoho

Smartphonů jsou na českém trhu stovky modelů. Úplně nové, představené letos na podzim, až po výprodejové kusy z let minulých. Nejlevnější pořídíte už za tisícikorunu, nejdražší vyjde na 55 tisíc korun. Tedy za nejdražší si můžete pořídit 55 nejlevnějších. Ale budou to logicky úplně vyhozené peníze.

Všeobecně platí, že s rostoucí cenou se zlepšují parametry a roste výbava. To je logické a platí to u většiny spotřebního zboží. Jenže ne každý potřebuje mobil za 20 tisíc korun a ne každý může takto drahý přístroj druhému darovat pod stromeček.

Proto jsme se rozhodli vybrat tu nejlepší ekonomickou volbu. Tedy nejlevnější modely, které mají dostatečné parametry pro bezproblémové používání pro nejširší skupinu uživatelů. Prostě ideál v poměru ceny a výkonu, kdy je hlavní důraz kladený na cenu.

Samozřejmě můžete při výběru mířit výš i níž. V prvním případě dostanete víc a pokud to peněženka dovolí, je to jen dobře. V druhém případě budete muset volit menší či větší kompromis.

Pro náš ideální přístroj jsme si nastavili tyto parametry:

Cena do 5 500 korun

Displej s Full HD rozlišením

Operační paměť 4 GB a více

Uživatelská paměť 64 GB a více

Čtečka otisků prstů

Sestava hlavního fotoaparátu s širokoúhlým objektivem

Podpora LTE

Podpora NFC

Smartphonů, které toto splňují, není mnoho, ale existují. Výběr snadno rozšíříte přidáním několika stokorun, stačí si u prodejců zaškrtnout požadované parametry a hned budete mít dalších pět či šest dalších modelů na výběr.

Nejlevnější telefon v našem výběru vyjde na 4 500 korun. Pokud chcete přístroj levnější, odebírejte při výběru některý z parametrů. My bychom primárně škrtli širokoúhlý objektiv, následně bychom se smířili jen s HD+ displejem. Pak se dostanete i na cenu pod 4 000 korun. Nešidili bychom paměť, NFC ani čtečku otisků, ale to už je na vás. Ty nejlevnější smartphony s použitelnou výbavou začínají na sumě 3 tisíce korun. Ale to už je na jiný článek.

Náš výběr

Nejlevnějším mobilem na trhu, který splňuje naše parametry, je Honor 20e. To je sice relativně nový model, který však prakticky kopíruje loňský Honor 20 Lite. Stojí 4 500 korun a má spíš menší displej s úhlopříčkou 6,21 palce a také docela malou baterii s kapacitou 3 320 mAh. Loňskému původu odpovídá i menší rozlišení hlavního fotoaparátu, které je 24 Mpix, širokoúhlý pak má rozlišení 8 Mpix. Procesor Kirin 710F má dostatečný výkon. Telefon má starší Android 9, ale podporuje Google služby, což o novějších přístrojích značky už neplatí.

Za stejnou sumu pořídíte i Realme 6. Stejně jako honor má vnitřní paměť 64 GB, displej s úhlopříčkou 6,5 palce je však větší a fotoaparát má větší rozlišení hlavního snímače - 64 Mpix. Nutno dodat, že rozlišení příliš nehovoří o kvalitě fotografií, ale z větší fotky uděláte lepší výřez. Širokoúhlý snímač má taktéž 8 Mpix. Výhodou je 30W rychlonabíjení, potřebná nabíječka je součástí balení. Telefon má procesor MediaTek Helio G90T, což je na danou třídu docela silný čip.

V dané třídě je silnou značkou Xiaomi, proto je zde hned několik možností. Nejlevněji vyjde Xiaomi Redmi Note 8T s pamětí 64 GB, stojí 4 600 korun. Další variantou je Xiaomi Redmi Note 9 za 4 800 korun a následuje Redmi Note 8 Pro, které stojí od 5 tisíc korun.

Rozdíly mezi modely nejsou zásadní, Note 9 je novější, má už Android 10, osmičky mají Android 9. Note 8T má menší displej s úhlopříčkou 6,3 palce, zbylé dva modely mají úhlopříčku panelu 6,53 palce. Nejmenší článek má 8T, jeho baterie má kapacitu 4 000 mAh, Note 8 Pro má 4 500 mAh a novější Note 9 pak 5 000 mAh. Liší se i procesory, Note 8T má starší Snapdragon 665, Note 9 má Helio G80 a Note 8 Pro pak Helio G90T a pozor, vždy 6 GB operační paměti.

Jiné jsou i sestavy fotoaparátů. Note 9 má hlavní snímač s rozlišením 13 Mpix, Note 8T s 48 Mpix a Note 8 Pro s 64 Mpix. I to však o kvalitě fotografií úplně nerozhoduje. Prostě jiné technologie. Širokoúhlý snímač má u všech tří modelů rozlišení 8 Mpix. A který tedy zvolit? V principu to bude asi jedno, tady bychom vybírali čistě podle ceny a možností. Dodejme, že Note 8 Pro je na trhu i s pamětí 128 GB, připlácí se za ni 500 korun, takže je na hraně naší kategorie.

Naše parametry splňuje i Huawei P Smart S, jenže ten už nemá služby Googlu, takže je to přístroj pro úzkou skupinu zákazníků, kteří služby Googlu přes aplikace nepotřebují a obejdou se i bez některých dalších nástrojů. Ovšem s ohledem na to, že výbava telefonu nepřináší nic extra oproti dalším mobilům ve výběru, nedává většině zákazníků pořízení P Smart S smysl.

Posledním přístrojem, který splňuje naše parametry, je Realme 7. Vyjde na 5 500 korun a má vše potřebné. Použit byl procesor Helio G95, baterie má kapacitu 5 000 mAh a k dispozici je 30W rychlonabíjení. Zajímavostí je, že má 6 GB operační paměti. Hlavní fotoaparát má rozlišení 48 Mpix, širokoúhlý obvyklých 8 MPix. Tedy nic nechybí a až na větší operační paměť ani nic navíc nemá.

Na závěr příklady, když chcete ušetřit a když máte nějakou tu korunu navíc. V prvním případě je to Honor 9X Lite. Splňuje vše potřebné, jen nemá širokoúhlý objektiv. A s tím se dá žít. Cena je 3 990 Kč. V druhém případě se dostaneme na cenu 6 tisíc korun. Dál bychom museli připlatit další tisícikorunu, a to už je vlastně jiná kategorie přístrojů.

Za šest tisíc koupíte Xiaomi Redmi Note 9 Pro, který má 6 GB operační paměti, 30W rychlonabíjení a baterii s kapacitou 5 000 mAh. Lepší je fotoaparát, který má i 5Mpix makro snímač, levnější modely mají takový snímač také, ale jen s 2Mpix rozlišením. Ovšem i tak je to v praxi dost k ničemu. Takže vlastně není moc důvod připlácet.