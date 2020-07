Předloňský telefon v novém balení. Test Honoru 9X Lite

Připadá nám to jako trochu odlišná doba. Model Honor 8X výrobce s velkou slávou představil na podzim 2018 pro globální trh na Pražském hradě a my jej v tehdejší recenzi označili jako mimořádně atraktivní smartphone za lákavou cenu. Tehdy se ještě Honoru opravdu dařilo, přišla ovšem studená sprcha v podobě obchodní války Číny s USA.

Honor od té doby nemá přístup k aplikacím Googlu a pomalu si buduje vlastní ekosystém, který by mohl ten do Googlu někdy v budoucnu nahradit. Ještě než se tak stane, je potřeba improvizovat, aby si lidé přeci jen mohli užít modely s podporou plnohodnotného Androidu. A tak přichází triky s certifikacemi, kdy výrobce v podstatě vezme již jednou „schválenou“ sestavu hardwaru, výbavu vyšperkuje v rámci poměrně omezených možností, obmění design a pošle znovu do světa. Přesně to je případ Honoru 9X Lite.

Bohužel je v mnoha ohledech znát, že Honor 9X Lite není tak docela aktuální model. To má na druhou stranu zachránit jeho atraktivnější cena. Otázkou zůstává, zda se i přes tyto kompromisy „odlehčený 9X“ vyplatí kupovat. Pojďme se na něj proto podívat podrobněji.

Je design telefonu dostatečně moderní?

S každým rokem se trendy v designu telefonů celkem znatelně mění, a proto si lze hned povšimnout, když je někdo pozadu. Záda modelu Honor 9X Lite jsou veskrze moderní: nechybí lesklý povrch s barevnou „měňavkou“, fotoaparáty najdete v obdélníkovém modulu vlevo nahoře. Honor tak trochu takticky umístil přisvětlovací LED diodu pod dva snímače, aby to na první pohled vypadalo, že jsou zde tři fotoaparáty.

Pokud telefon otočíte, jedna věc by vás do očí praštit měla: displej má totiž širší výřez, který už dnes není moc „in“. Ten je zde kvůli tomu, že výrobce zkrátka vzal identický panel, jakým vybavil model 8X. Nevyhnul se tak zpracování, které ještě v roce 2018 šlo s aktuálními trendy. Rámečky okolo displeje naštěstí od té doby už příliš nejde zmenšovat, takže v tomto ohledu si telefon vede dobře.

Když už je řeč o displeji, ještě jednou připomeneme, že jde o identický panel, jaký měl model 8X. To znamená úhlopříčku 6,5 palce, rozlišení 1 080 x 2 340 pixelů, poměr stran 19,5:9 a typ IPS. V dané cenové kategorii je to stále poměrně slušná výbava, takže až na již zmíněný výřez zde další připomínky nemáme.

Liší se nějak výbavou od modelu 8X?

Aby telefon prošel certifikací, musí být základ v podstatě stejný. I přesto zde podle papírových specifikací není původní Kirin 710, nýbrž jeho varianta 710F. Jiné jméno ovšem nezakryje fakt, že počet jader (osm) a jejich takt je úplně stejný jako v případě původní 710. Změnou je tak v podstatě jen drobná optimalizace výkonu, kterou ovšem běžný uživatel pravděpodobně nezaznamená.

Telefon se prodává se 4 GB operační paměti a poměrně štědrým 128GB úložištěm pro data, což odpovídá lepší paměťové variantně modelu 8X. Sloty pro SIM zde najdete dva a samostatně pak ještě je místo na paměťovou kartu. Telefon dále disponuje čtečkou otisků prstů na zádech, NFC či už poměrně zastaralým microUSB konektorem. Sluchátka připojíte pomocí 3,5mm portu.

Po stránce baterie jsme rovněž na tom samém. To znamená 3 750mAh akumulátor s podporou pouze 10W nabíjení. Po stránce výdrže telefon ohromí asi jen ty hodně nenáročné, výdrž jednoho až dvou dnů bude v tomto případě naprostým standardem.



Situaci s operačním systémem jsme vysvětlovali už v úvodu: telefon je sice vybaven plnohodnotným Androidem, ovšem verzí 9.0 a zatím na něj aktualizace na verzi 10 není k dispozici. Spíše než „kdy“ bychom se v tomto případě ptali „jestli vůbec“ jej dostane. Avšak v rámci nabídky Honoru je to každopádně jeden z posledních telefonů, se kterým si ještě užijete plných možností služeb od Googlu.

Jak Honor 9X Lite fotí?

V záplavě moderních smartphonů se čtyřmi fotoaparáty působí model 9X Lite s hlavním 48MPix snímačem a pomocným 2MPix fotoaparátem trochu nepatřičně. Vzhledem k tomu, že většina levnějších modelů zařazuje i třeba specializované makro senzory či jen málo použitelné širokoúhlé fotoaparáty, vás sestava snímačů u tohoto modelu vlastně ani moc trápit nemusí.

Honor 9X Lite fotí na svou cenovou kategorii obstojně, byť tedy, jak už je ze sestavy fotoaparátů jasné, možnosti jako přiblížení obrazu (vyjma toho digitálního) nebo širokoúhlý záběr zkrátka nemáte. Model si ovšem ani moc nehraje na nějakou záležitost pro nadšené fotografy a zkrátka poskytuje poměrně průměrný snímač, který neurazí, ale ani nenadchne.

Stejně jako drtivá většina jiných mobilů potřebuje i tento k dosažení co nejlepších výsledků ideálně co nejvíce světla, pokud se tyto podmínky zhorší, je lepší sáhnout po nočním režimu. Telefon v základu fotí v rozlišení 12 MPix, kdy spojuje sousedící buňky snímače pro lepší světelnou citlivost, fotit však můžete i v plných 48 megapixelech.

Čelní kamerka má rozlišení 8 MPix (paradoxně model 8X měl u selfie fotoaparátu dvojnásobné rozlišení) a telefon zvládá natáčet video v rozlišení 1080p při 30 snímcích za sekundu.

Mám si Honor 9X Lite pořídit?

Zatímco Honor 8X startoval předminulý podzim s nepatrně horší výbavou a menší 64GB pamětí na sedmi tisících korun, tak s letošním modelem srovnatelná 128GB varianta vyšla na osm tisíc. Honor 9X Lite pořídíte za cenu 5 199 korun, takže za tyto peníze mu lze leccos odpustit: zastaralý design displeje s výřezem, konektor microUSB nebo starší Android. Hlavním problémem je ovšem konkurence, která telefon umí s přehledem rozcupovat.

Třeba takové Xiaomi zastoupilo tento honor z obou stran. Zatímco za příplatek tří set korun už seženete model s vyšším výkonem, modernějším Androidem a výrazně větší baterií (Redmi Note 9 4/64 GB), tak pokud chcete pár set korun naopak ušetřit, tak nové Redmi 9 je také prakticky srovnatelný telefon s vyšší kapacitou baterie i modernějším Androidem.

Levnější a zajímavější je pak i model Realme 5 Pro, rovněž s vyšším výkonem i větší baterií. A také i prakticky stejně drahá Motorola G8 Plus má v několika ohledech navrch. Oproti nim si zkrátka nějak nedovedeme představit, že bychom upřednostnili Honor 9X Lite. To leda s výraznou slevou.