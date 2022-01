Poněkud svérázná statistika ukazuje nejprodávanější smartphonové řady

Analytická agentura Strategy Analytics si vytvořila novou kategorii přístrojů označenou jako novodobé smartphonové řady (new age). Zařadila do ní přístroje, respektive celé modelové řady, které přišly na trh v roce 2018 a později. To znamená, že v takové statistice mnoho modelových řad chybí. Třeba samsungy řady A, které se prodávají od roku 2014.

Ve výsledku drtivá většina nových modelových řad připadá na čínské výrobce, konkrétně na značky z bývalé skupiny BBK Electronics. Ta zahrnuje Oppo, Vivo, OnePlus, IQOO a Realme. Ty se dnes prezentují jako samostatné značky, respektive OnePlus patří pod Oppo a IQOO pod Vivo. Realme je samostatné, ale zřejmě minimálně úzce spolupracuje s Oppem.

Realme není vítězem žebříčku Strategy Analytics, ale je hlavním hrdinou tiskové zprávy. Značka odstartovala v roce 2018, což by mohla být nápověda, proč je podmínkou zařazení modelové řady do žebříčku vznik v roce 2018 a později. Ale to není až tak podstatné, výsledná data jsou i tak zajímavá.

Strategy Analytics: prodeje smartphonové řady vzniklé od roku 2018

Nejprodávanější je řada Reno od Oppa, ta odstartovala v roce 2019, druhé místo patří modelové řadě IQOO od Viva, i když ta se částečně prezentuje i jako samostatná značka. Nutno dodat, že přístroje IQOO se v Evropě neprodávají. Třetí a čtvrtou pozici drží Realme s řadou C a číselnou řadou. Další je Samsung s modely řady M a následují další řady Oppo, Vivo a Realme s jedinou výjimkou v podobě modelů Poco patřící pod Xiaomi. Detaily najdete na obrázku výše.

V Česku se neprodávají ani viva řad S a Z a oppa z řady K, ostatní modelové řady přítomné jsou. V každém případě je parádním výkonem 60 milionů prodaných přístrojů Oppo Reno. To rozhodně nejsou vyloženě levné modely a na trhu jsou prakticky teprve tři roky.

Výsledky Realme jsou samozřejmě také výtečné, samotná značka existuje teprve čtyři roky, takže 40 milionů prodaných přístrojů řady C a číselné řady je impozantní výkon. „Céčka“ jsou levné přístroje low-endové kategorie. Modely číselné řady už patří do nižší střední a střední třídy.

Do Česka se jako první dostaly modely Realme 5 před koncem roku 2019 a protože značka uvádí obvykle dvě generace během roku, aktuálně jsou na trhu modely Realme 8. Na jaře by pak výrobce měl představit novou generaci.

Zajímavostí je, že Realme bylo původně vytvořeno pro indický trh. Tam pak začínaly i mnohé jiné modelové řady z žebříčku, třeba řada M od Samsungu. To jen ukazuje, jak důležitý indický trh pro výrobce dnes je.