Výborně vybavený smartphone je nejlevnějším mobilem s 5G

Vivo je dnes renomovaná celosvětově působící značka z koncernu BBK Electronics. Pravda, silnější a známější je sesterské Oppo a v Evropě i specifická značka One Plus. Ale Vivo se už do Evropy také pustilo a je dost pravděpodobné, že časem se objeví jeho přístroje i na českém trhu. I když chvíli to ještě potrvá.

Model IQOO Pro má hodně podivné jméno, které se nevyslovuje snadno, ale je to velmi zajímavý telefon. Existuje ve verzi s podporou 5G a samozřejmě i bez ní. Příplatek za podporu 5G je mírný, necelé dva tisíce korun. V prodeji je hned několik verzí podle velikosti operační paměti, a to jak u modelu s 5G, tak u základní varianty. Dodejme, že novinka je vyprodaná a výrobce aktuálně přijímá objednávky. A samozřejmě platí, že uvedené čínské ceny, ač jsou s místní daní, bývají v Evropě navýšené zhruba o patnáct až dvacet procent.

Pokud by se Vivo IQOO Pro 5G dostalo do Evropy, cena by se pohybovala okolo 15 000 korun. Což je stále velmi výhodné. Třeba švýcarský Swisscom, který ve své síti již 5G nasadil, aktuálně nabízí čtyři 5G telefony: Samsungy Note 10 a S10, LG V50 a Oppo Reno. Poslední dva jsou nejlevnější a vyjdou na tisíc franků, což je v přepočtu zhruba 23 700 korun.

Podobnou cenu jako nové Vivo by mělo mít i Xiaomi Mi Mix 3 5G. Výrobce při představení v únoru uváděl cenu pro Evropu zhruba okolo 15 500 korun, ale telefon jsme našli jen jako dotovaný, třeba u britského Vodafonu.

Vivo IQOO Pro ve verzi 5G používá nejnovější procesor Qualcomm Snadragon 855+, tedy to nejvýkonnější co lze dnes koupit. Je to upravená varianta procesoru 855, který najdeme v top modelech Samsungu a dalších značek. Paměťové varianty jsou tři, pro uvedenou základní cenu to je kombinace 8 GB operační a 128 GB uživatelské paměti. Za příplatek sedm set korun lze volit kombinaci 8/256 GB nebo za příplatek tisíc korun variantu 12/128 GB. Verze bez 5G startuje v Číně se stejnou paměťovou výbavou za 10 300 korun.

Displej je typu AMOLED a má úhlopříčku 6,41 palce při rozlišení FHD+. Vpředu je dvojitý fotoaparát s rozlišením obou čipů 12 Mpix. Vzadu je sestava tří objektivů. Hlavní se světelností f/1.7 má rozlišení 48 Mpix, širokoúhlý má rozlišení 13 Mpix a světelnost f/2.2. Tuto dvojici pak doplňuje kamerka pro určení hloubky ostrosti s rozlišením 2 Mpix.

Praktickou vlastností je nadprůměrně velká baterie s kapacitou 4 500 mAh a rychlé nabíjení. Senzor otisků prstů je v displeji, telefon umí i rozeznání obličeje, proto je také přední kamerka dvojitá. Telefon má nové rozhraní Monster UI, které navazuje na firemní nadstavbu Androidu 9 Funtouch OS 9.1. Pro mnoho zákazníků bude výhodou i přítomný sluchátkový konektor jack.

Hardwarové parametry telefonu jsou výborné, snad jen hlavní fotoaparát by mohl mít teleobjektiv, aby se novinka mohla rovnat těm nejlepším telefonům na trhu. S výhodnou cenou mu to však lze odpustit. A přestože se zatím Vivo IQOO Pro v Česku prodávat nebude a sítě 5G zde nefungují, tak je to ukázka toho, že smartphony s podporou 5G nemusí být drahé.