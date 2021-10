Drobné ústupky a nižší cena pro model prémiové značky. Test Oppa Reno5 Z

Oppo se profiluje jako prémiová značka a firma, která do světa chytrých telefonů přináší celou řadu inovací. Vzhledem k tomu se ovšem rozhodlo nepodbízet se cenou, takže jeho smartphony patří v konkurenci ostatních modelů spíše k těm trochu dražším (avšak ne předraženým).

Zářným příkladem toho je Reno5 5G, model, který do střední třídy přináší nebývale rychlé nabíjení a také velmi povedený prémiový design. Ovšem takový telefon stojí přes 11 tisíc korun.

Kdo za model střední třídy nechce utratit tolik, pro toho má však Oppo alternativu i ve vlastní nabídce. Jmenuje se Reno5 Z 5G a jde vlastně o Reno5 5G minus sem tam nějaké ty drobnosti. Z celkového pohledu jsou si telefony hodně podobné, několik ústupků vůči sourozenci ovšem zároveň sráží cenu na 8 999 korun. A to bude pro mnohé daleko přijatelnější částka. Přitom má Reno5 Z stále co nabídnout a je to povedený smartphone.

Jaké jsou ty ústupky?

Reno5 Z mění výbavu svého dražšího sourozence v detailech tak, že se z lehkého nadprůměru z hlediska některých funkcí dostává jednoduše do běžného průměru. Reno5 Z v podstatě nemá žádnou zásadní funkci, kterou by vystupovalo z davu (jako třeba super-rychlé nabíjení u sourozence), to ovšem neznamená, že musí nutně zapadnout.

Plusy a minusy Proč koupit? dobrý displej

rychlé nabíjení

podpora 5G

Proč nekoupit? umístění tlačítek



špatné noční fotky

Kdy? V prodeji Za kolik? 8 999 Kč

Namísto procesoru Snapdragon 765G má tedy Reno5 Z čipset MediaTek Dimensity U800, který nicméně pořád disponuje solidním výkonem, který bude většině uživatelů bohatě stačit. Nová generace čipů MediaTek je také ochotnější z hlediska spolupráce s operačním systémem, takže se nekoná žádné extrémní zadrhávání a zpomalování – jen občas jsme zaznamenali trochu zdržení v reakcích uživatelského prostředí fotoaparátu.

U foťáku se také šetřilo, ale jen málo: hlavní snímač má namísto 64 megapixelů rozlišení 48 megapixelů, což rozhodně není důvod k nářkům. Výborná světelnost f/1,7 zůstává. SuperAMOLED displej přišel o vyšší obnovovací frekvenci a musí si vystačit se standardními 60 Hz. A pryč je ono extrémně rychlé dobíjení, nicméně maximální výkon 30 W také znamená svižné doplnění energie.

A co zachovává?

V podstatě většinu praktických prvků. Nadále je tu třeba 8 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti, kterou ovšem opět nelze rozšířit paměťovými kartami, to je u Oppa nějaká politika. Foťák nadále disponuje čtyřmi čočkami, kromě již výše zmíněného hlavního snímače s rozdílným rozlišením tu jsou osmimegapixelový širokoúhlý snímač a dvoumegapixelové snímače pro makro a bokeh efekt. To je tedy již shodná sestava jako u dražšího sourozence. Oppo Reno5 Z má také sluchátkový jack. V podstatě stejná je i kapacita baterie, 4 310 mAh je jen o 10 mAh více, než má dražší model s rychlým dobíjením. Reno5 Z také zachovává příjemné rozměry, kvalitní konstrukci a atraktivní design.

Líbí se vám?

Testované provedení se zády s výrazným barevným přechodem od fialové do světle modré barvy rozhodně nebude pro každého, ale dovede zaujmout. Nám se líbí, byť je pravda, že gradient na zádech telefonu už možná není tou nejmódnější záležitostí. Komu toto řešení nevyhovuje, může si zvolit konzervativnější černo-šedé provedení s méně výraznými zády. V obou případech působí záda metalickým dojmem, jsou však plastová. Plastový je i rám telefonu. Celkové zpracování těla telefonu je nicméně výborné, stejně jako u dražšího modelu.

Chválíme také ergonomii modelu Reno5 Z. Rozměry opět zůstávají téměř shodné s typem Reno5 5G, míry jsou 160,1 x 73,4 x 7,8 mm, hmotnost činí 173 gramy. Telefon padne velmi dobře do ruky, všechny hrany a rohy jsou totiž bohatě zaoblené a Reno5 Z tak působí jako oblázek. Z ruky přitom neklouže, takže se s telefonem dobře manipuluje. V balení s telefonem najde zákazník i průhledné silikonové pouzdro.



Je něco, čím vás štve?

V zásadě asi ne. Malinko si zvykáme třeba na umístění tlačítek pro regulaci hlasitosti na levý bok přístroje, kde jsou naproti tlačítku vypínacímu na boku pravém. Překvapivě ovšem tato kombinace není tak nešikovná, abychom automaticky při stisku vypínacího tlačítka pořizovali screenshoty, což se nám v případě obdobné konfigurace tlačítek u jiných smartphonů docela stává. Nicméně, varovali jsme vás – záleží na konkrétním úchopu a tom, jak která tlačítka mačkáte, stát se to může a dovede to být otravné. Zrovna tak je podle nás trochu zbytečně nízko čtečka otisků prstů integrovaná v displeji.

A jaké má přednosti?

I přesto, že displej přišel o vysokou obnovovací frekvenci, je stejně povedený. Úhlopříčka 6,43 palce je tak akorát, rozlišení 1 080 x 2 400 pixelů standard, syté a hodně jasné barvy jsou v dané třídě nad průměrem. Dobrá je i čitelnost na slunci, displej skutečně působí zářivým dojmem. Telefon využívá operační systém Android 11 s nadstavbou ColorOS 11 a ta přináší oproti čistému Androidu v zásadě jen trochu jinou grafiku ikon a menu, logiku zachovává. Navíc, komu vzhled nevyhovuje, může si ho upravit i bez různých témat – uživatel si může sám volit styl a velikost ikon, i velikost textu, což jsou zásadní prvky, které vzhled ovlivňují. Displej zachovává funkci Always-on, ale přišel o možnost dávat najevo oznámení o nových upozorněních barevným pruhem kolem okraje.

Oppo Reno5 Z má nadále podporu 5G sítí, která je sice ve střední třídě čím dál běžnější, ale zatím to není úplná samozřejmost, takže na to rádi upozorníme. Trochu lépe podpora této technologie ospravedlní lehce vyšší cenu telefonu.



Jaká je výdrž baterie?

Vcelku standardní. Baterie s kapacitou 4 310 mAh je lehký nadprůměr a většinou bude stačit na jeden den fungování na jedno nabití. Se solidní rezervou, dva dny na jedno nabití jsou také možné, ale chce to už v praxi energii spořit. Nabíjení tentokrát tedy probíhá maximálně výkonem 30 W, což je ovšem pořád třeba dvakrát tolik, než kolik zvládnou modely Samsungu střední třídy – takže v tomto ohledu má Reno5 Z před některou konkurencí náskok.

A jaký je fotoaparát?

Opět v principu hodně podobný jako u sourozence. I když má hlavní snímač nižší rozlišení 48 megapixelů, v zásadě se kvalitou snímky za dobrého světla neliší a Reno5 Z překvapivě dobře zvládá i různé kontrasty a extrémní podmínky, třeba protislunce. U HDR snímků (HDR umí fungovat automaticky) je občas vidět, že telefon nezvládne ty absolutní extrémy, takže nejtmavší stíny zůstávají tmavé a na nejzářivějších místech obrazu se mohou objevit přepaly, ale nejde o žádné extrémy, které by fotku „zničily“. Úroveň detailů je velmi dobrá a docela dobře je využitelný i dvojnásobný digitální zoom, uživatelské prostředí nabízí ještě pětinásobné přiblížení, ale to už je pak snímek nekvalitní. Dodejme, že snímky z hlavního snímače jsou dvanáctimegapixelové.

Širokoúhlé snímky jsou osmimegapixelové a opět odpovídají tomu, co produkuje sourozenec Reno5 5G – jsou spíše někde v průměru či podprůměru dané kategorie, ale opět nejde o žádnou tragédii. Zbylé dva foťáky – makro a bokeh snímač, jsou jen „reklamní trik“.

Zásadní změna ovšem přichází při fotografování ve špatném osvětlení. Tady se ukazuje, že čip MediaTek Dimensity U800 není z hlediska zpracování obrazu zdaleka tak schopný jako snapdragony a kvalita bohužel dramaticky klesá. Snímky mají opravdu spousty šumu a mnohdy je noční fotografie nepoužitelná i přesto, že telefon disponuje speciálním nočním režimem. V něm však snímání probíhá velmi dlouho a bez jakékoli pokročilejší stabilizace, takže pokud nefotografujete se stativem, bude snímek rozmazaný. Noční snímek pořízený v klasickém režimu pak má opravdu hodně šumu.

Mám si ho pořídit?

Oppo Reno5 Z je na rozdíl od sourozence Reno5 5G modelem, který ve střední třídě méně vybočuje z davu. Tedy, pokud nepočítáme hodně výrazný vzhled a zářivý displej, dvě charakteristiky testovaného provedení. S cenou 8 999 korun je ovšem přístroj významně dostupnější než Reno5 5G, takže pro ty, kteří nepotřebují extrémně rychlé nabíjení, to rozhodně není špatná volba.

Konkurence je samozřejmě spousta. Za částku kolem devíti tisíc korun lze mít třeba Xiaomi Mi 11 Lite 5G s přece jen výkonnějším procesorem Snapdragon 780 a 90Hz obnovovací frekvencí displeje, o pár stovek levněji lze koupit třeba Poco F3 se silným Snapdragonem 870. Za devět tisíc si také můžete připomenout, jaké to bylo, když smartphony dělalo LG – tolik totiž stojí výprodejový a stále velmi elegantní model Velvet. Hodně zajímavým soupeřem pro Oppo Reno5 Z může být OnePlus Nord CE, další 5G kousek se solidní výbavou a cenou 8 500 korun. Samsung nabídne za devět tisíc korun „klasiku“ v podobě typu Galaxy A52 bez podpory 5G – ale jde o hodně nedostatkové zboží.

Za deset tisíc tu jsou třeba hodně dobře vybavená Motorola Moto G100 (se silným Snapdragonem 870) nebo Vivo V21 5G se shodným procesorem Dimensity U800. Zmínit musíme i Realme GT Master Edition 5G, které míří na trh za 9 500 korun a má i bleskurychlé nabíjení s výkonem 65 W. Naopak trochu legračně působí v této konkurenci Nokia X20, která za cenu okolo devíti tisíc (v závislosti na kapacitě RAM) nabídne slabý Snapdargon 480 (a v praxi je to na ní znát). Střední třída je opravdu extrémně nadupaná a je tu z čeho vybírat.