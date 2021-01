Absolutní hit v oblasti poměru ceny a výbavy. Test Poco M3

Značku Poco (dříve Pocophone) si Xiaomi pořídilo původně jako alternativní označení modelů pro indický trh. Prvotina s názvem Pocophone F1 se ovšem dostala i na český trh a tehdy to byl opravdový hit, který nabídl kvalitní výbavu za nevídaně nízkou cenu. Poté následovaly další zajímavé nabídky, třeba letos značka bodovala i s modely X3 NFC nebo F2 Pro.

Všechno to však byly modely vyšší střední třídy, vůbec poprvé se na českém trhu objevuje model Poco M3, který je ukázkovou střední třídou, ovšem s cenou, která je ještě níže. Xiaomi tak v podstatě ukázalo, že obstojný telefon koupíte i levněji, než kolik stojí běžné telefony střední třídy od pěti tisíc výše. Má tedy Poco M3 nějaké znatelné chyby či kompromisy, nebo je to zkrátka telefon, u kterého za tak nízkou cenu není o čem přemýšlet?

Bude se mi Poco M3 líbit?

Logika věci je jasná: na designu se šetří poměrně dobře a nikdo za pár tisíc asi nečeká prémiové materiály. Poco M3 je tak poměrně obvyklý „plasťák“, což platí pro záda i boky. Výhodou plastu je samozřejmě to, že se nerozbije tak snadno jako sklo. A pokud má matnou úpravu a také texturu právě jako v tomto případě, pak se ani nešpiní otisky prstů tak jako lesklé povrchy.

Poco M3 má ovšem i tak poměrně unikátní design zad. Výrobce se rozhodl modul s fotoaparáty roztáhnout skoro přes celou horní čtvrtinu zad a nejvíc tak vlastně připomíná speciální kyberpunkovou edici modelu OnePlus 8T. Tato část zad je oproti zbytku lesklá a nese i logo výrobce. Je to drobnost, která ovšem telefonu zdařile pomáhá se odlišit od jiných modelů.

Čtečku otisků prstů má Poco M3 na boku, což je poměrně oblíbené a praktické umístění, když v sobě zároveň kombinuje i tlačítko pro aktivaci displeje. Na těle dále najdeme konektory USB-C a sluchátkový jack.

Díky lehkému materiálu a zaobleným zádům se telefon dobře drží v ruce, byť po stránce rozměrů jej nelze označit za kompaktní model (162,3 x 77,3 x 9,6 mm). V tomto ohledu je to zkrátka úplně obyčejný větší smartphone, kterých je na trhu jako hub po dešti.

Na co se můžu těšit u displeje?

Displej je další zastávkou, kde zpravidla levné telefony dělají větší či menší kompromisy. Poco M3 se ovšem celkem svědomitě drží toho, co najdeme právě v klasické střední třídě, za což si ovšem s nižší cenou zaslouží uznání. Jeho 6,53palcová IPS obrazovka má rozlišení 1 080 x 2 340 pixelů, chrání ji tvrzené sklo Gorilla Glass 3. Místo průstřelu zde najdete kapkovitý výřez, který je ovšem malý a tak i poměrně málo rušivý.

Rámečky okolo displeje jsou přijatelně tenké, jen pochopitelně brada je trochu výraznější. Chybí notifikační dioda a jas obrazovky nepatří k těm úplně nejlepším, byť Xiaomi mělo minulý rok u několika levnějších modelů opravdu slabý jas displeje. V tomto případě je na celkem únosné maximální úrovni. I tak by mohl být ovšem o něco lepší.

Dostanete každopádně poměrně velký displej se zcela postačujícím rozlišením i relativně kvalitním panelem. Hledat v tomto případě nějaké módní prvky v podobě vyšší obnovovací frekvence nebo průstřelu pro čelní fotoaparát není příliš na místě.

Co výbava telefonu?

Výbava modelu Poco M3 je s ohledem na cenu také na slušné úrovni, ovšem nečekejte úplné zázraky. Srdcem telefonu je procesor Snapdragon 662, u kterého si mohou znalejší uživatelé říci, že přeci „šestková“ řada už je ta silnější. Ovšem konkrétně tento model patří k těm úspornějším a na výkon si tolik nehraje, což dokazuje například výsledek z testu AnTuTu, kde telefon získal 183 tisíc bodů. Ve střední třídě obvykle najdete telefony s výsledky přes 200 tisíc.

Plynulost systému je i tak slušná a byť třeba budete na spuštění aplikací čekat o zlomek sekundy déle než u výkonnějších telefonů, není to žádná tragédie. Poco M3 si poradí i s náročnějšími hrami, byť má svoje limity například v emulaci aplikací nebo střihu videa.



Telefon jde zakoupit ve dvou paměťových variantách: 4/64 GB či 4/128 GB. Úložiště pro data jde pak dále rozšířit kartou microSD. Nemusíte navíc dělat kompromisy, místa je dost jak na dvě SIM, tak paměťovou kartu zvlášť. Jak už jsme zmínili, konektory má telefon dva, USB-C a sluchátkový jack, bezdrátová konektivita zahrnuje vedle LTE a wi-fi také Bluetooth 5.0 a infraport jako bonus. Ovšem NFC zde nenajdete, což je na jednu stranu trochu škoda, na druhou celkem jasný kompromis.

Čtečka otisků prstů patří k těm jasně levnějším a ačkoliv je umístěna na praktickém místě, tak jsme sem tam museli pokus o odemknutí obrazovky opakovat, aby se podařilo. Není to však nic, co by vybočovalo z obvyklých očekávání a můžeme ji tak označit jako plně dostačující.



Software telefonu je postaven na základech operačního systému Android 10 s grafickou nadstavbou MIUI 12 (nejnovější verze). Zde si můžete vybrat, zda se aplikace budou skládat na domovské plochy či klasické samostatné menu, ke grafickému rozhraní pak patří minimalistický vzhled a také boční plocha pro zobrazení nástrojů a přehled denních zpráv. Samozřejmostí je možnost přepnout si prostředí telefonu na tmavý režim a integrace asistenta Googlu.

Aplikační balast je dlouhodobým problémem produktů Xiaomi. Poco M3 je poměrně obvyklým hříšníkem, v základu zde najdete sociální sítě LinkedIn či Facebook, nákupní portál Amazon, aplikaci Netflixu, fórum pro MIUI komunitu, celou hromadu nástrojů jako kompas, skener nebo službu pro sdílení souborů. Aplikací od Googlu tu je také víc, než kolik bychom čekali, výčet zahrnuje třeba i službu Google One (úložiště dat) či vyhledávač podcastů.

Vedle toho počítejte také s občasnou reklamou v rámci rozhraní telefonu (například po instalaci aplikace), což je také způsob, který Xiaomi pomáhá ušetřit náklady. Pro uživatele to ovšem rozhodně není příjemný zážitek.



Co výdrž baterie?

Tady je skryté eso v rukávu. Poco M3 se pyšní baterií s obří kapacitou 6 000 mAh, kterou lze pomocí kabelu využít i pro reverzní nabíjení jiného zařízení: je to vlastně taková malá powerbanka v kapse.



Obsah balení smartphonu Poco M3: krycí fólie na displej, silikonový kryt, nabíječka s kabelem

Výdrž telefonu je opravdu skvělá, procenta baterie mizí pomalu i při náročnějším užívání (časté focení, brouzdání na sociálních sítích), nám telefon při testování neměl problém vydržet přes dva dny na jedno nabití. Kdybychom se krotili ještě více, vydržel by nejspíše i přes tři, dost možná i čtyři dny. Vše je samozřejmě hodně individuální a každý uživatel bude dávat telefonu zabrat jiným způsobem.



Telefon také disponuje 18W rychlým nabíjením, rychlá nabíječka je součástí balení. I přes to se však samotné nabíjení docela táhne. Za půl hodiny nabíjení se dostanete sotva přes 20 procent kapacity a do plného stavu musíte počkat celé tři hodiny. Těm, co pravidelně nabíjí přes noc, to může být jedno, ale pokud si někdy náhodou vzpomenete těsně před odchodem z domu, že máte skoro vybitý mobil, pak je vaší jedinou šancí nějaká šikovná powerbanka.

Jak telefon fotí?

Fotoaparáty na zádech najdeme celkem tři, ovšem hlavní roli má pouze jeden, a to 48Mpix snímač se standardním úhlem záběru a světelností f/1,8. Zbylé dvě kamerky jsou pomocného rázu, mají rozlišení 2 Mpix a slouží k vylepšení portrétních snímků a k pořizování makrofotografií. Čelní fotoaparát má rozlišení 8 Mpix.

Zde je patrné další šetření na výbavě, když nezbyl prostor ani na širokoúhlý senzor, o zoomu, vyjma toho digitálního, ani nemluvě. Za tak nízkou cenu však můžeme být možná i rádi, protože širokoúhlé senzory u levnějších telefonů stejně za moc nestojí, takže je vlastně dobře, že nás toho utrpení s povětšinou nekvalitními snímky raději Poco M3 rovnou ušetří.

Znamená to tedy, že fotky budete pořizovat pouze oním hlavním snímačem. A to v základu ve 12Mpix rozlišení pomocí spojení sousedních buněk senzoru, nebo můžete manuálně telefon přimět k onomu maximálnímu 48Mpix režimu, byť tím zhoršíte citlivost na světlo. Poco M3 každopádně fotí zhruba tak, jak byste to u mobilu za pár tisíc očekávali: žádné fotografické senzace nečekejte, ovšem v dobrém světle pořídíte celkem bez problémů snímek, za který se například při sdílení na sociální sítě stydět určitě nemusíte.

Pro noční fotografie je tu separátní režim, který ovšem neumí zázraky a bez dostatku světla zkrátka dobrou fotku nepořídíte. Aplikace fotoaparátu dále nabídne i manuální režim, kde si hodnoty jako závěrku nebo clonu nastavíte sami a onen chybějící širokoúhlý režim nahradí klasické panorama pomocí spojování snímků.

Mám si Poco M3 koupit?

Řekněme to zcela na rovinu: aktuálně, pokud sháníte levný smartphone, nejspíš nenajdete lepší volbu než Poco M3. Platí to zejména pro mladé nebo méně náročné uživatele, kteří potřebují hlavně solidní displej na hraní her či prohlížení internetu a sociálních sítí a také dobrou výdrž baterie. Poco M3 totiž v mnoha ohledech nabízí přesně to, co telefony s cenou nad pět tisíc korun, ovšem cena za 4/64GB variantu začíná už na 3 990 korunách.



Za tuto cenu už je kdekdo včetně nás schopný telefonu odpustit fakt, že mu ve výbavě chybí NFC, že by procesor mohl být ještě o trochu výkonnější nebo displej jasnější. Pokud chcete ušetřit, tak do čtyř tisíc korun zkrátka budete hledat jen těžko lepší volbu, pokud tedy nechcete do budoucna využívat mobil k placení pomocí NFC.

Konkurence je velice malá. Asi největším rivalem je výprodejové Realme 6, které se dá pořídit za 4,5 tisíce korun a má rychlejší nabíjení, 90Hz displej a také NFC, ovšem naopak zase výrazně menší baterii. Ostatní modely s podobnou cenou mají zpravidla horší displej a menší baterii společně s dalšími kompromisy.