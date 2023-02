Vyměníte si doma displej špičkového samsungu? Někde to výrobce podporuje

V rámci premiéry nové řady S23 v San Francisku Samsung ukázal i kit na domácí opravu telefonu. Není to úplná novinka, tato možnost je v USA k dispozici už od loňska a zatím takto lze opravovat řady S20, S21, S22, tabletů řady S7 a připravuje se pro S23.

Samsung tuto službu zatím nabízí jen v USA, ale do budoucna by ji mohl nabídnout i v Evropě. Respektive, samotné nástroje pro výměnu zajišťuje společnost iFixit, což je známá společnost, která se věnuje opravám spotřební elektroniky. Publikuje zdarma tisíce návodů na opravu, testuje opravitelnost produktů a dodává i nástroje pro opravu.

V případě uvedených Samsungů řady S má iFixit v USA v nabídce jak základní sadu nástrojů, tak i balíčky s potřebným náhradním dílem. Originálním od Samsungu, který naopak starý rozbitý zdarma přijme a na své náklady recykluje. Oprava by neměla mít vliv ani na záruku.

Základní sada potřebných nástrojů stojí 20 dolarů, respektive tu koupíte od iFixitu i v Evropě za 20 euro. V přepočtu to je zhruba 500 korun. Víc nástrojů k opravě potřebovat nebudete, ale může se hodit ještě horkovzdušná pistole, případně si lze koupit jednotlivé nástroje ze sady samostatně.

Balíčky s náhradními díly zahrnují opravárenskou sadu a potřebný originální díl. Ceny pro novou řadu S23 ještě známé nejsou, ale například pro S22 vyjde sada pro výměnu zad telefonu na 66 dolarů, sada pro nabíjecí port také za 66 dolarů a set pro výměnu displeje a baterie na 166 dolarů (větší displeje modelů Ultra jsou dražší). To je v přepočtu asi 1 500, respektive 3 700 korun.

Jak na stránkách Samsungu (americké pobočky) tak na iFixitu jsou velmi detailní návody krok za krokem. Začíná se použitím nástroje iOpener, který se zahřeje a přiložením na hranu telefonu se tak odlepí spoj. Pak se držáčkem odtahuje kryt a do mezery se vkládají „trsátka“. Další desítky kroků popisují odpojení jednotlivých komponent telefonu, aby mohlo dojít k výměně displeje. Ostatně, návod si můžete prohlédnout sami.

Snadné to opravdu není a sami bychom se do toho dobrovolně nepouštěli. Ale kdo je kutil a rád si hraje, tak to doma lze zvládnout i s posvěcením výrobce. Otázkou je, kolik lidí se do toho reálně pustí u drahých telefonů.

iFixit nabízí sety a nástroje i pro mnohé jiné telefony, tablety a další zařízení. A to i v Evropě, ale již s neoriginálními díly. Oficiální domácí servisní program pak nabízí i Apple, který s ním v USA přišel ještě před Samsungem. Apple si vše organizuje sám. Snadné to však není.