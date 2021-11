Apple vám nově umožní opravit si zařízení doma, pošle návod i součástky

Móda zapouzdřených zařízení, kde si uživatel nemůže vyměnit ani baterii, byla dlouhodobě trnem v oku spotřebitelů, kteří bojovali za tzv. právo na opravu. Možná poněkud překvapivě je tak trochu vyslyšela společnost Apple.

Ta nově oznámila, že zájemcům bude dodávat náhradní součástky, manuál a také potřebné nářadí na opravu. Doufejme jen, že cena takového balíčku nepřesáhne rozumnou míru. Ostatně Apple si sám stěžuje, že například na opravách telefonů iPhone prodělává.

„Společnost Apple dnes oznámila službu Self Service Repair, která umožní zákazníkům, kteří si opravy zvládnou provést sami, přístup k originálním dílům a nástrojům Apple. Služba Self Service Repair, která bude nejprve dostupná pro modely iPhone 12 a iPhone 13 a brzy ji budou následovat počítače Mac s čipy M1, bude začátkem příštího roku k dispozici v USA a v průběhu roku 2022 se rozšíří do dalších zemí,“ shrnuje Apple všechno důležité k novému opravovacímu programu.

Firma zároveň uklidňuje své zákazníky, že to neznamená, že by se měl zmenšovat počet certifikovaných opraven, kam si mohou zájemci v rámci záruky i pozáručního servisu donést své zařízení na opravu.

Apple nyní má více než 5 tisíc autorizovaných servisů (AASP) a díly, nástroje a příručky dodává dalším 2 800 nezávislým poskytovatelům těchto služeb.

Že je to opravdu překvapivý krok, ukazují i reakce odborníků. Například lidé ze známého webu iFixit, který je známý tím, že vždy mezi prvními rozebírá nové přístroje a ukazuje, z čeho jsou složeny, říká, že si nikdy nemysleli, že se toho dožijí.

„Má to jisté háčky, ale jsme nadšeni, že Apple přiznává to, co jsme vždycky věděli: Každý je dost velký génius na to, aby si iPhone opravil,“ nadšeně komentuje iFixit.