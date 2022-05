Domácí oprava iPhonu je jen pro odvážné. Na kutily čekají nástrahy

„Nemohl jsem se dočkat.“ Těmito slovy započal redaktor portálu The Verge Sean Hollister popis osobní zkušenosti se samoobslužnou opravou Applu. A to konkrétně s výměnou baterie u svého iPhonu 13 mini. Při této příležitosti neopomněl vzpomenout na dosavadní jediný pokus o opravu smartphonu, a sice nezdařilou výměnu displeje manželčina samsungu za použití fénu. To postup od Applu působí mnohem sofistikovaněji. Vždyť společnost poskytne vše, bez čeho se „laik opravář“ (nejen) při výměně baterie neobejde.

Hollister však očekával, že kromě nové baterie a potřebného, v tomto případě osmdesátistránkového manuálu mu Apple zašle nanejvýš malou krabičku, v níž budou nezbytné šroubováčky, spudgery (speciální nástroje sloužící k otevírání elektronických zařízení) a další drobné nářadí. Místo toho však dorazily dva bytelné kufry o celkové hmotnosti 36 kilogramů, které obsahovaly s nadsázkou vybavení malé laboratoře. Apple v nich totiž poslal třeba průmyslovou tepelnou stanici, která je potřebná k oddělení displeje od rámu. Člověk tak snadno nabude dojmu, že se s takovou výbavou půjde o lehký proces. Jenže jak se Hollister přesvědčil, zdání klame. Výměna baterie se totiž neobešla bez řady zádrhelů.

The Verge @verge Apple shipped me a 79-pound iPhone repair kit to fix a 1.1-ounce battery https://t.co/9BQpyO9nlD https://t.co/yJwf8vcWkY oblíbit odpovědět

Tím prvním byla chybová hláška při použití právě tepelné stanice. Jenže v manuálu nebyla o takové chybě jediná zmínka, natož jak v takovém případě postupovat. Problém představovala třeba i samotná snaha o oddělení displeje od lepidla, které jej fixuje k rámu telefonu. Navíc k odstranění displeje je nutné použít tři různé bity šroubováku. Jenže ani jeden není magnetický. Takže hrozí snadná ztráta drobných šroubků. A Apple navíc zapomněl na jeden nezbytný nástroj: jím dodaná sada neobsahuje obyčejnou pinzetu. Bez ní přitom nelze odstranit zbytky lepidla z rámu telefonu.

Zádrhel nastal i při následné kompletaci zařízení zpět do použitelného stavu. Displej se ani za použití dodaného „lisovacího“ nástroje nedařilo dokonale zarovnat s rámem telefonu. Hollister to připisuje zbytkům původního lepidla, které se mu z rámu nepodařilo zcela odstranit. To nejhorší však přišlo až vzápětí. Telefon se totiž po složení nepodařilo zapnout.

V tu chvíli si uvědomil, že Apple v manuálu nemyslí na zevrubnou kontrolu správného zapojení konektorů baterie a displeje před jeho opětovným zafixováním k rámu telefonu. Naštěstí stačilo telefon připojit k nabíječce, chvilku počkat a iPhone s novou baterií se „probudil“. Nicméně baterii nerozpoznal jako originální. Podle Hollistera však v takovém případě stačí kontaktovat podporu Applu a nechat si na dálku přes diagnostický režim novou součástku ověřit.

Hrozba vysoké finanční ztráty kvůli prodlení

Ale ještě zpět k bytelným kufrům s potřebnými nástroji, které Apple za účelem domácí opravy zapůjčuje. Kromě stržených částek za náhradní díl (v tomto případě baterie za 69 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 1 600 Kč) a zápůjčku nezbytných pomůcek (49 dolarů – v přepočtu zhruba 1 100 korun) si Apple navrch blokuje nemalou částku. A sice 1 200 dolarů, tedy v přepočtu téměř 28 tisíc korun. Apple si tím chce pojistit, že zákazník všechny nástroje vrátí do jednoho týdne od jejich zapůjčení. Pokud ne, částku si z účtu zákazníka strhne. Jenže minimálně Hollisterovi dorazily kufry s dvoudenním předstihem než potřebná nová baterie. Na samotnou opravu, s níž jako laik neměl žádnou zkušenost, mu tak zbývalo jen pět dní.

Hollister se po osobní zkušenosti nemůže zbavit dojmu, že program samoobslužných oprav je ze strany Applu dokonalým způsobem, jak vytvořit dojem, že společnost podporuje právo uživatele na „samoopravu“, ale ve skutečnosti jej prakticky nepodporuje. Apple totiž sice zákazníkovi zapůjčí profesionální náčiní, které celý proces ulehčí, ale postup jako takový je pro nezkušeného jedince poměrně složitý. A k tomu ještě nad tím vším visí hrozba ztráty vysoké finanční zálohy, kterou si Apple po dobu zápůjčky potřebného náčiní blokuje a po nesplnění výše uvedené podmínky i strhne.

Nabízí se tak otázka, zdali je toto ta správná cesta, jak dostat do svého iPhonu novou baterii. Jistě, najde se řada uživatelů (zatím v USA, v Evropě není totiž tato služba prozatím dostupná), kteří si možnost „samoopravy“ budou chtít osobně vyzkoušet – kdy jindy se jim totiž poštěstí legálně se dostat do útrob svého iPhonu. Jenže na druhou stranu je to však vyjde dráže, než kdyby iPhone dali do autorizovaného servisu a nechali tento proces na školeném technikovi. V servisu totiž za výměnu baterie po záruce zaplatí u novějších modelů iPhonu jen oněch 69 dolarů (zhruba 1 600 Kč), resp. u třech generací iPhonu SE a iPhonů konče modelem 8/8 Plus jen 49 dolarů (zhruba 1 100 Kč). Avšak do servisu musí iPhone osobně donést, přičemž při využití programu samoobslužné opravy jim Apple vše potřebné doručí přímo „pod nos“.