Skládacím telefonům se daří, jejich králem je nepřekvapivě Samsung

Podle Counterpoint Research se loni prodalo celosvětově devět milionů skládacích telefonů s ohebným displejem. Letos to bude už 16 milionů, což je nárůst o 73 procent. A výhled do příštího roku udává číslo 26 milionů prodaných skládaček.

Nárůst prodejů je impozantní, na druhou stranu je potřeba zmínit, že z celého trhu smartphonů to je něco mezi jedním až jedním a půl procentem. To není mnoho, ale je také nutné zmínit, že na trhu je zhruba deset skládacích telefonů a většinu prodejů má na svědomí jen dvojice, respektive dvě dvojice z nich.

Jasnou jedničkou na trhu je Samsung. Podle Counterpoint Research mu v prvním čtvrtletí patřilo 62 procent trhu. Výhled do druhé poloviny roku pak predikuje Samsungu až 80procentní podíl na celosvětovém trhu se skládačkami. Nárůst mají zajistit nové modely Z Flip 4 a Z Fold 4, které Samsung představil v srpnu.

Za první čtvrtletí byl dvojkou na trhu skládacích telefonů Huawei a třetí bylo Oppo s podíly 16 a tři procenta. Huawei své telefony prodává i globálně, Oppo jen velmi omezeně. Další značky, mezi které patří Vivo, Honor a Xiaomi, s podílem 18 procent, působí zatím v tomto segmentu výhradně na domácím čínském trhu, což jejich prodejní čísla limituje.

To by se v příštím roce mohlo změnit, většina čínských firem plánuje se skládacími telefony expandovat do zahraničí. Solidní prodejní čísla by mohla získat Motorola, která se po odmlce vrátila s novým modelem Razr. Ten je prakticky jediným konkurentem Samsungu Z Flip 4, tedy novodobého véčka. Ty jsou levnější než zbylé skládací telefony na trhu, které suplují vedle mobilu i tablet.