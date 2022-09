Postupné ladění dělá uživateli radost. Test Samsungu Galaxy Z Fold 4

Revoluční byl samozřejmě první Samsung Galaxy Fold. Nejvýraznější skok kupředu z těch doposud čtyř uvedených udělala asi druhá generace, která přinesla užitečné změny jako čelní displej téměř přes celou plochu, kloub, co drží v libovolné poloze, a pár dalších drobností.

Nejnovější čtvrtá generace na této koncepci vlastně nic nemění. A ladí takové detaily, že na první pohled nejspíš nemusí nikdo poznat, že jde o novinku a nikoli o předchozí Galaxy Z Fold 3. Samsung totiž tentokrát v zásadě nikam neposunul ani design novinky, která se vizuálně od předchůdce liší jen v nepatrných detailech.

To ovšem nemusí být nutně špatně. Vylepšení se totiž soustředí na praktickou využitelnost zařízení a smysl skutečně mají, jakkoli na papíře nevypadají jako příliš důležitá. A novinka je také levnější než předchůdce v době svého uvedení, byť s cenou od 44 999 korun to rozhodně není smartphone pro každého.

Jaké změny jsou nedůležitější?

V průběhu zhruba dvou týdnů života s novým Samsungem Galaxy Z Fold 4 jsme si oblíbili zejména změněné proporce čelního displeje. Když jsme od zástupců Samsungu poprvé slyšeli, že se čelní displej trochu roztáhl do šířky, trochu jsme se báli, že se tím změní charakter telefonu. Na ten jsme si totiž v průběhu let zvykli: úzký displej je sice specifický a není ideální na všechno, ale zároveň tak nějak uživatele „nutí“ používat ten hlavní, který je tou největší chloubou telefonu.

Plusy a mínusy Proč koupit? Špičkový výkon

Skvělý multi-tasking

Univerzální praktičnost

Výborný fotoaparát Proč nekoupit? Stále výrazná rýha na displeji

Poddisplejová kamera pořád trochu ruší

Vysoká cena Kdy? V prodeji Za kolik? od 44 990 Kč

Nakonec se však charakter nemění a změna je skutečně pozitivní. Do těla, které po vzoru předchůdce zůstalo u šířky 67,1 mm, se totiž vešel čelní displej, který je o rovné tři milimetry širší než u třetího foldu. To na první pohled působí jako nicotná změna, jenže nárůst šířky displeje z námi naměřených zhruba 54,5 mm na 57,5 mm znamená nárůst šířky o více než 5 %, ale v praxi se to projevuje. A to zejména při používání klávesnice na tomto displeji v režimu na výšku. Ano, klávesnice je pořád úzká, ale těch několik milimetrů navíc představuje důležitý prostor, který zlepšil komfort jejího používání. Zlepšil se komfort používání celého tohoto displeje, třeba i orientace v mapě je tu trochu lepší než u předchůdce.

Ale pořád je to tak, že když chcete z telefonu vytěžit maximum, tak je třeba ho otevřít a použít displej hlavní. To nutkání možná teď není v některých situacích tak silné, ale rozdíl je pořád významný a ze všech telefonů se skládací konstrukcí Samsung uživatele k otevření přístroje podle nás nabádá nejvíc. Proč? Jednoduše proto, že nadále má vnější displej Z Fold 4 trochu netradiční poměr stran (asi 23:9) s rozlišením 904 × 2 316 pixelů a tato „nudle“ je dlouhodobě pohodlná jen pro některé úkony.

Většina soupeřů má vnější displej o relativně tradičních poměrech stran, což pak, když odhlédneme od absolutní velikosti, uživateli dává vlastně stejný komfort jako u běžných smartphonů a k otevření to tolik neláká. Ano, někdo to může brát jako nevýhodu samsungu, my to ale bereme jako zvýraznění principu samotného přístroje: vnější displej je vhodný na jednodušší rychlé úkony, hlavní uvnitř na cokoli „vážnějšího“.

Díky úzkému tělu v zavřeném stavu přitom Samsung Galaxy Z Fold 4 padne naprosto skvěle do ruky. Je v tom absolutně bezkonkurenční, tak dobře uchopit nejde snad žádný jiný současný smartphone. Snad jen dnes „výběhové“ Sony Xperia 5 IV se 6,1palcovým displejem o poměru stran 21:9 a šířkou 68 mm sedí v ruce trochu lépe, a to díky nižší hmotnosti a menší tloušťce (i když tloušťka Z Fold 4 v rozmezí 14,2–15,8 mm v zavřeném stavu může úchopu také někdy pomoci). Na výšku se mimochodem Z Fold 4 zmenšil o 3,1 mm, takže malinko lépe „zapluje“ do kapsy.

Ještě něco stojí za pozornost?

Ano, pozitivních změn je tu více. Skvělý je především posun v uživatelském prostředí, kdy Samsung na hlavním displeji vytvořil vedle ovládacích prvků ve spodní řadě lištu, která se podobá třeba hlavnímu panelu známému z Windows. Tady jsou seskupeny ikony nedávno spuštěných aplikací a uživatel mezi nimi může snadno rychle přepínat. Jistě, multitasking v Androidu funguje dobře, ale tato možnost rychlého přepínání bez listování otevřenými okny jej úžasně zrychluje. Zároveň to usnadňuje využití velkého displeje telefonu: stačí ikonu aplikace uchopit a přetáhnout ji kamkoli na displej, zobrazení se rozdělí mezi aktuálně otevřenou aplikaci a tu přetahovanou.

Mezi okny samotnými pak lze snadno přetahovat obsah: třeba fotky, text a podobně. Štve vás například, jak nepřehledné je vybírání fotek do facebookového příspěvku? Otevřete si vlevo Facebook a vpravo fotogalerii telefonu, fotky si v ní prohlédněte detailněji a ty vybrané pak po jedné nebo klidně hromadně do příspěvku přetáhněte. Aplikace si pro větší přehlednost mohou displej rozdělit v poměru půl na půl, nebo zhruba 1:2, a to jak na výšku, tak na šířku. Provozovat na displeji lze takto až čtyři aplikace najednou a také je tu možnost přepnout aplikaci do samostatného plovoucího okna – i to funguje velmi dobře.

Přidejme k tomu i praktičtější využívání aplikací ve stavu s částečně otevřeným displejem a radost z práce s Galaxy Z Fold 4 je opravdu velká. Onu lištu lze používat, ať už uživatel zvolí ovládání gesty, nebo tlačítky. A kdo nechce, používat ji samozřejmě nemusí. Dodejme, že tuto novinku by s aktualizací na uživatelské prostředí One UI 4.1.1 měl dostat i starší fold. Za pozornost stojí také podpora pera S Pen. Opět je nutné použít speciální pero určené pro modely Fold, jiné tu fungovat nebude (a při pokusech s ním hrozí poškození ochranné vrstvy displeje). Pero je nutné dokoupit samostatně, třeba v setu s praktickým pouzdrem.

Mimochodem, novinka stále používá Android 12, ten je pro předchůdce k dispozici také, takže tady navrch nemá. Aktualizace na novou verzi systému by nicméně pro Z Fold 4 mohla přijít dříve než pro Z Fold 3.

Které změny tak nenadchnou?

Pořád trochu nemůžeme uvěřit, že Samsung nijak zásadně nevylepšil rýhu, která se po otevření telefonu objeví mezi oběma polovinami displeje. Tady je konkurence o dost dále. Při přímém porovnání s předchůdcem se nám sice zdá, že prstem je rýha méně cítit než u staršího modelu, ale stále je výrazná. A vidět je prakticky úplně stejně, v tom konkurence Samsungu utekla na míle daleko. Na druhou stranu žádného z vážných čínských konkurentů tohoto modelu v Česku koupit nelze, takže zákazníci zatím nemají možnost tu lepší konkurenci poznat.

Trochu chápeme, že rýha je způsobena technikou skládání displeje, kterou Samsung zvolil a piluje ji především z hlediska životnosti a odolnosti: objevují se informace o tom, že Samsung tuto konstrukci s rýhou volí kvůli dosažení odolnosti vůči vodě, kterou Z Fold 4 (i jeho předchůdce) disponuje (IPX8) a kterou konkurence nemá. V takovém případě jsme schopni rýhu tolerovat, ale bylo by fajn, kdyby se Samsung v tomto ohledu dovedl posunout vpřed a nabídnout jak odolnost, tak méně viditelnou rýhu.

Jsme také zvědavi, jakou životnost bude mít ochranná fólie, která je z výroby nalepená na displeji. U předchůdce se při intenzivním používání mnohým uživatelům odlepila ani ne po půl roce, tady pro jistotu Samsung také počítá s první výměnou fólie zdarma. Nejde tak ani o cenu úkonu, každá další výměna by měla vyjít asi na 500 korun, ale výměna vyžaduje návštěvu autorizovaného servisu a opravdu není možné se o to jakkoli pokoušet doma, hrozí leda poškození velkého displeje telefonu. S žádnou konkurencí takto dlouhodobé zkušenosti nemáme, takže těžko říct, jak se ochranná vrstva (pokud ji vůbec má) chová u ní.

Ještě jedna změna v nás nezanechala kdovíjak úchvatné dojmy: Samsung sliboval vylepšení poddisplejové kamery na hlavním displeji telefonu, ale upřímně, moc velký rozdíl to není. Komu vadila kamera u předchůdce, tomu bude vadit i tady, větší hustota pixelů ji moc zamaskovat nepomohla.

Když je řeč o kameře, jak fotí fotoaparáty?

Foťáky nového Samsungu Galaxy Z Fold 4 představují oproti předchůdci rozhodně krok kupředu. Možná ne takový, jak to vypadá na papíře, ale posun to je. Místo trojice dvanáctimegapixelových fotoaparátů je tu v hlavní sestavě čip padesátimegapixelový, širokoúhlý zůstává u dvanácti a zoomový má tentokrát 10 megapixelů. Ale. Zoom má nově trojnásobné optické přiblížení namísto dvojnásobného (optická stabilizace zůstává), a to je mnohem užitečnější než megapixely navíc. U hlavního foťáku dokáže telefon z těch 50 megapixelů přeci jen vykřesat něco málo navíc. A i širokoúhlý fotoaparát si polepšil.

Sestava foťáků je shodná jako v běžných modelech Galaxy S22. Oproti nim má ovšem novinka výhodu v silnějším procesoru Snapdragon 8+ Gen 1, který tak přispívá i k trochu lepšímu zpracování obrazu. Takže, byť inženýři měli na softwarové ladění foťáků Samsungu Galaxy S22 hodně času, se nám zdá, že Z Fold 4 přináší přeci jen o trochu kvalitnější snímky. Opět, rozdíly nejsou dramatické, ale posun vpřed je tu znát.

Snímky z hlavního i širokoúhlého fotoaparátu jsou prokreslenější, detailnější, působí ostřejším dojmem a telefon lépe zvládá kontrasty. U zoomu se možná karta malinko obrací, předchozí Z Fold 3 možná nabídne malinko více detailů, ale co se kontrastů a prokreslení stínů a světlých částí obrazu týče, má rozhodně navrch nový model. A to je v praxi důležitější. Mimochodem, Z Fold 4 poskytuje lepší představu o výsledné fotce na displeji už při samotném fotografování.

Nadále platí i to, co jsme psali už u předchozích generací foldů: s telefonem se nám skvěle fotí. Jeho fotoaparáty možná nemusí být absolutně nejlepší na trhu, ale to, jaké možnosti při focení dává kloub telefonu i to, jak dobře se přístroj drží v zavřeném stavu (lze ho uchopit opravdu pevně), dělá z modelu Z Fold 4 jeden z nejlepších fotomobilů. Snadno s ním totiž vyfotíte to, na co byste si s jiným telefonem netroufli, protože by vám mohl v krkolomném pokusu vypadnout z ruky. Nebo proto, že prostě nemáte stativ: Z Fold 4 je stativem sám pro sebe, navíc konstrukce umožňuje snadno fotit i z neobvyklých úhlů a pohledů.

Foťáky tak hodnotíme velmi pozitivně. Zlepšením prošla i selfie kamera u vnějšího displeje, ale ta není vlastně důležitá jindy než při rychlých videohovorech: pořádné selfie si raději snadno vyfotíte v otevřeném stavu hlavní sestavou (pravda, pak už se telefon v ruce tak dobře nedrží).

Ještě něco, co bychom měli vědět?

Pozitivně vnímáme i výdrž baterie novinky. Kapacita baterie 4 400 mAh je stejná jako u předchůdce a ani u něj jsme s výdrží problém neměli. Novince navíc pomáhá modernější technika, ať už je to zmíněný Snapdragon 8+ Gen 1, nebo třeba vylepšený displej a další drobnosti, které pomáhají šetřit energií. Zatím jsme výdrž detailně s předchůdcem neporovnávali, ale zdá se, že má Samsung Galaxy Z Fold 4 přeci jen z hlediska výdrže trochu suverénnější projev a třeba dva dny na jedno nabití u něj mohou být běžnějším jevem než u starších modelů. Většinou jsme se ovšem s nějakou rozumnou rezervou v baterii pohybovali na výdrži jednoho dne, kdy v závislosti na vytížení telefonu zůstalo na konci dne v baterii někdy i méně než 20, ale někdy i více než 40 % energie.

Kde Samsung opět v porovnání s konkurencí nijak neexceluje, je rychlost nabíjení. Maximem je tu 25 W, což znamená nabití baterie do 50 % kapacity za 30 minut. V balení s telefonem je přitom jen USB-C kabel, nabíječka v tenké krabičce chybí. Z Fold 4 podporuje také bezdrátové dobíjení s výkonem 15 W a bezdrátově umí telefon výkonem až 4,5 W nabíjet i další zařízení.

Mám si ho pořídit?

Samsung Galaxy Z Fold 4 je opravdovou špičkou mezi smartphony, zároveň to ovšem není telefon pro každého. Dokonce možná ani ne pro technické nadšence a hračičky, kteří mají rádi něco nového. Proč ne? Když pomineme fakt, že po čtvrté generaci se možná malinko vytrácí faktor novinky (ale konkurence na trhu stále chybí), je to o tom, co uživatel od telefonu očekává. Běžný nadšenec si totiž vystačí s véčkem Galaxy Z Flip 4, které přináší stejnou neobvyklou ohebnou techniku v daleko běžnějším formátu, který sedne širšímu publiku.

Z Fold 4 je pak telefon, který se skutečně soustředí na produktivitu. Není to ani tak přístroj, na kterém by třeba měl uživatel konzumovat dlouhé hodiny videa (video na téměř čtvercovém displeji nedostane více místa než na běžném smartphonu), je to skutečně spíš pracovní nástroj. Kdo ocení multi-tasking, schopnost práce ve více oknech najednou a třeba podporu pera, bude ze čtvrté generace foldu nadšen. Spíš než konzumenti obsahu si tu pak na své přijdou jeho tvůrci, kteří ocení schopnost telefonu fungovat v částečně otevřeném stavu. Telefon je celkově oproti předchůdcům opravdu v detailech vyladěn tak, že je opět o něco příjemnější ho používat.

Samsung si za to nicméně opět žádá spoustu peněz. Částka 44 999 korun za základní paměťovou variantu (256 GB, verze s 512 GB stojí 47 990 a 1 TB vyjde na astronomických 54 990 korun) je pořád hodně, i když méně než u předchůdce. Mimochodem, ten ve výprodeji nezůstane příliš dlouho, Samsung ho podle všeho přestal po zavedení nástupce vyrábět, takže až dojdou skladové zásoby, zůstane na trhu jen aktuální „čtyřka“. Kdo chce tedy ušetřit, má šanci koupit levnější Z Fold 3, který je stále skvělou volbou. Vylepšení Samsungu Galaxy Z Fold 4 jsou totiž sice výborná, ale ne tak dramatická, aby uživatel volby staršího modelu litoval. Oficiální cena je tu 34 990 korun a vlastně je předchozí generace na českém trhu jediným konkurentem novinky.