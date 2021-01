Velký displej a čtečka otisků. Tak by dnes vypadala legendární nokia

Možná právě takovou otázku si položil youtubový kanál Life & Style. Zveřejnil video, v němž představuje svou vizi novodobé Nokie 3310, tedy modelu pro rok 2021. Zásadním rozdílem oproti původnímu modelu z počátku tisíciletí i jeho čtyři roky staré reinkarnaci je fakt, že se snaží držet krok s dobou.

Jde tedy o smartphone. V současnosti je obyčejný mobil dobrý třeba jako nouzovka pro případ vybité baterie smartphonu a absence jakéhokoli zdroje energie pro její nabití – například při delším pobytu mimo civilizaci.

Byť provedení z roku 2017 způsobilo značný poprask (dost možná právě jen díky pomyslné příbuznosti s modelem z roku 2000) a bez nabíječky dokáže přežít i měsíc, dlouhodobý prodejní trhák se z něj nestal. Současní mobilní uživatelé preferují zcela jiné přístroje než v roce 2000, kdy byly smartphony, jak je známe dnes, hudbou vzdálené budoucnosti.

Společnosti HMD Global, která značku Nokia vlastní, se však musí přičíst k dobru fakt, že šlo de facto o první pokus o reinkarnaci nějaké mobilní legendy. Tato její snaha neskončila žádným fiaskem.



Je nicméně otázkou, jak by před čtyřmi roky uživatelé přijali fakt, že by jim známá Nokia 3310 byla ve své nové podobě smartphonem. Rozhodla by jistě cena. Dodejme ovšem, že ani cena původního modelu nebyla na svou dobu nikterak nízká: telefon stál skoro devět tisíc. Přesto se na první „třicet tři desítku“ stály fronty.

Konceptu Nokia 3310 2021 dominuje rozměrný dotykový displej, fyzických tlačítek tak oproti skutečným modelům značně ubylo. Zachovány zůstaly jen obvyklé ovládací klávesy pod displejem zasazené do tradičního lemování displeje po vzoru původního modelu. Tedy vyjma navigační klávesy Navi Key. Tu by v moderním pojetí nahradila v podobném duchu vyvedená čtečka otisků prstů.

Co se materiálu týče, Nokia 3310 2012 by šla zjevně ve šlépějích svých reálných předchůdkyň. Tělo, které na ně tvarově odkazuje, je zjevně z plastu. Jenže telefon má unibody konstrukci, na uživatelsky vyjímatelnou baterii je tedy nutné zapomenout. A zároveň i na vlastnost původního modelu, a to vyměnitelné kryty.

Slot na SIM se nenachází pod zadním krytem jako u reálných modelů, ale v podobě šuplíčku na levém boku telefonu. Sázka na plast nicméně prozrazuje, že by chytrá Nokia 3310 patrně zamířila do nižších cenových kategorií. Tomu nahrává i fakt, že je opatřena pouze jediným hlavním fotoaparátem. Je však pravdou, že s ním si vystačí i současné dražší smartphony.



Neznamená to, že je to jediný fotoaparát, kterým je koncept „třicet tři desítky“ pro letošní rok opatřen. Přestože působí, že je prostý čelního fotoaparátu, opak je pravdou. Ten je na motorizovaném modulu, v případě potřeby pořídit si selfie vyjede z vrchu těla. Vespod telefonu se nachází USB-C konektor a dnes již mnohdy opomíjený audio konektor.



Jedno je jisté: i coby smartphone by Nokia 3310 2021 stejně jako reálný model z roku 2017 byla jen pouhým odkazem na někdejší legendu. Uživatelům by nicméně v takovémto pojetí přinesla více užitku než čtyři roky starý hloupý model.