Většinou smartphonů na trhu zaplatíte. Ale pozor u levných, tam narazíte

NFC (Near field communication) je bezdrátová technologie, pomocí které lze platit. Samozřejmě to vyžaduje potřebný software v telefonu (nejčastější systémy Google Pay a Apple Pay to umožňují) a podporu vaší banky. Což v Česku také není problém, dokonce některé banky na to mají vlastní aplikace. Ale zůstaňme u výše uvedených univerzálních řešení, ke kterým můžeme připočíst ještě technologie Garmin Pay a FitBit Pay, které umožňují platbu hodinkami.

Třetí podmínkou je telefon s podporou NFC. V tomto směru můžeme rovnou vyřadit všechny obyčejné mobily, které NFC nemají. U smartphonů jich většina NFC má, ale jistotou máte od střední třídy výše, tedy u telefonů nad 5 000 korun. Naopak u těch levnějších to samozřejmost není. Je zde i jedna výjimka. Telefony Huawei sice NFC mají, ale nemají služby Googlu, tedy ani Google Pay. Řešením je vlastní aplikace banky v aplikačním obchodu Huaweie.

A proč mnohé levné smartphony NFC nemají? Zřejmě kvůli ceně. Samotný NFC čip drahý není, klidně to může být položka v řádu desetikorun. Jenže je potřeba ho do telefonu integrovat po stránce hardwaru i softwaru a to už něco stojí. U některých modelů, které se souběžně prodávají v Číně, může být důvodem to, že na tamním trhu se NFC pro mobilní platby nepoužívá, zcela dominantní jsou QR kódy.

NFC lze samozřejmě využít i pro jiné přenosy dat než jen pro placení mobilem. Ale je to nejčastější využití a tím, jak je dnes mobilní placení oblíbené, tak je i důležité, aby mobil NFC měl.

U dražších a drahých telefonů je to dnes samozřejmost, ale především u přístrojů do 5 000 korun je důležité si ověřit, zda telefon touto funkcí disponuje. A spíš narazíte na přístroje, které NFC nemají. V kategorii pod 4 000 korun má NFC jen zhruba třetina smartphonů. U přístrojů s cenou od čtyř do pěti tisíc je už situace lepší, NFC nemá čtvrtina telefonů. Ve vyšších třídách je pak smartphone bez NFC v podstatě rarita.

U levných přístrojů je potřeba podporu NFC vyhledat v parametrech telefonu, jen odhadem podle značky to rozhodně dělat nelze. V kategorii do 4 000 korun jsou na tom často lépe menší značky než ty celosvětově známé. Třeba v kategorii pod 3 000 korun telefon známé značky s NFC nekoupíte, nejlevnější vyjde na 3 400 korun. Naopak nejlevnější pancéřované Oukitely a Doogee s NFC stojí od 2 800 korun.

Nejlevnější značkové smartphony s NFC jsou Nokie 4.2 a G11. Levné s NFC jsou i Xiaomi 9C a 10C nebo Motoroly G22 a G31 či TCL 20L. A to je v podstatě vše.