Levná, levnější, nejlevnější. Nové Nokie jsou telefony „za pár šupů“

Tři novinky z barcelonského veletrhu MWC pokryjí nejnižší příčky na pomyslném cenovém žebříčku smartphonů. Modely C2 (2nd Generation), C21 a C21 Plus se dají v podstatě označit za základní smartphony bez velkých ambicí, zato s opravdu nízkou cenou. Ačkoli je jasné, že využití najdou zejména v rozvojových trzích, chystají se i do Evropy. Do Česka ovšem zatím ne.

První novinkou je model C2 (2nd Generation). Jak se dá z názvu tušit, jde o druhou generaci základního modelu C2. Tento smartphone má výbavu očesanou až na kost, aby ve všech ohledech ušetřil. Při pohledu na parametry se samozřejmě ocitáme v naprostém smartphonovém pravěku: je tu 5,7palcový displej s rozlišením 480 x 960 pixelů, blíže nespecifikovaný čtyřjádrový procesor, 1 či 2 GB operační paměti a zadní 5Mpix fotoaparát.

Baterie tohoto telefonu má kapacitu 2 400 mAh a pozor, je vyměnitelná. To je něco, co už jsme také dlouho neviděli. Telefon funguje na odlehčené verzi operačního systému Android Go, takže aspoň základnímu hardwaru trochu ulehčí práci. Na nic víc, než pár základních aplikací, však telefon zjevně vhodný nebude.

Nokia C21 už působí o trochu lépe, byť je to stále model fungující na Androidu Go. Displej narostl oproti základní „cédvojce“ na 6,5 palce a rozlišení je už HD+, procesor je pak typu Unisoc SC9863A a najdete tu 2 nebo 3 GB operační paměti. Na zádech je pak dokonce 8Mpix snímač. Baterie telefonu má kapacitu 3 000 mAh, ovšem není vyměnitelná.

„Plusová“ varianta modelu C21 má vesměs podobné specifikace (stejný displej, systém i procesor), ovšem vylepšuje sestavu zadních fotoaparátů, najdete zde totiž dva: hlavní 13Mpix snímač a pomocný s rozlišením 2 Mpix. Dále je tu větší baterie s kapacitou 4 000 mAh. To už může v kombinaci s vysoce úsporným procesorem, systémem i displejem znamenat poměrně slušnou výdrž.

Základní model C2 (2nd Generation) bude na vybraných evropských trzích dostupný za 79 eur, což je asi dva tisíce korun. C21 pak bude stát 99 eur (2 500 korun) a nakonec C21 Plus 119 eur (tři tisíce korun). Uvidíme, zda se je výrobce nakonec rozhodne přece jen přivézt do Česka, zatím však takové informace nemáme.

Modely G11 a G21 v Česku budou

Zatímco nové modely řady C se v Česku nejspíš prodávat nebudou, telefony G11 a G21, které Nokia představila necelé dva týdny před začátkem veletrhu, by se na náš trh dostat měly. I tuto dvojici jsme si mohli na veletrhu MWC v Barceloně prohlédnout. Ani v tomto případě neznáme české ceny modelů, vzhledem ke stále poměrně základní výbavě by ovšem opět neměly být nijak vysoké. Na druhou stranu dražší G21 by se v Evropě měla prodávat za cenu kolem 169 eur, tedy asi 4 400 korun, a to se nám zdá být na danou výbavu docela dost.

Oba modely totiž mají 6,5palcový displej s rozlišením 1 600 x 720 pixelů a pohání je vcelku základní procesor Unisoc T606 v kombinaci se 3 (volitelně 4) GB RAM. Baterie obou modelů mají velmi solidní kapacitu 5 050 mAh a zajímavostí výbavy je to, že displeje mají obnovovací frekvenci 90 Hz. Oba telefony se pak fakticky liší jen fotoaparátem: u typu G11 má hlavní foťák rozlišení 13 megapixelů, u modelu G21 je to 50 megapixelů. Tyto pak doplňují dva dvoumegapixelové snímače – jeden pro makro, druhý pro hloubku ostrosti. A čelní foťák v kapkovitém výřezu displeje je osmimegapixelový.

Telefony budou kromě černého barevného provedení k mání i ve výraznějších barvách, které jsou asi tím jediným, co nás při krátkém prozkoumání na přístrojích zaujalo. Oproti modelům řady C ale tyto novinky rozhodně působí daleko modernějším dojmem.