TCL představil slušně vybavený low-end za necelé čtyři tisíce

TCL pro letošní rok označilo modelovou řadu číslem 20. Obsahuje čtyři modely, v Česku se prodávají tři z nich, ten čtvtý - TCL 20 L Plus - nikoliv. Vrcholný model 20 Pro 5G jsme vám představili samostatně, nyní je čas na výrazně levnější přístroje 20 SE a 20L.

Cenový rozdíl mezi nejvyšším modelem a dvojící levných je značný. TCL 20 Pro 5G stojí 14 450 Kč, základní 20 SE necelé čtyři tisíce a model 20L pak necelých šest tisíc. Označení je tedy sice podobné, ale jinak to jsou zcela rozdílné přístroje.

Oba přístroje nemají ve výbavě nic výjimečného, ale ani jim nic zásadního nechybí. S ohledem na konkurenci je asi zajímavější úplně základní model 20 SE, který za 3 990 Kč nabídne vše podstatné v atraktivním balení. Dražší model 20L už má konkurenci větší a to především v loňských modelech po slevě. Ty jsou sice třeba o několik stokorun dražší, ale mají lepší výbavu, třeba včetně podpory 5G. Ale to na druhou stranu neznamená, že by 20L byl nezajímavý nebo předražený model.

TCL 20 SE má velký displej s úhlopříčkou 6,82 palce. Rozlišení je jen HD+, ale to v dané třídě je standard. Výhodou je chytré řízení jasu firemní technologií Nxtvision. Rámečky jsou malé, displej zabírá 90 procent čelní plochy. Kryt je plastový, ale se speciální úpravou, aby na něm co nejméně ulpývaly otisky prstů.

V kategorii low-endů musíme pochválit pamětovou sestavu 4 GB operační a 64 GB uživatelské paměti. Procesor Snapdragon 460 je pak adekvátní výbavou. Baterie s kapacitou 5 000 mAh je dnes v podstatě standardem, ale spíš u dražších telefonů, což platí i pro 18W rychlonabíjení. Opět spíš výbava dražších mobilů.

Telefon má FM rádio, sluchátkový konektor a čtveřici objektivů hlavního fotoaparátu. Což je samozřejmě jen marketingový tah, praktické využití najdeme jen u hlavního a širokoúhlého. První má rozlišení 16 Mpix, druhý 5 Mpix. Makro a snímač hloubky ostrosti zde jsou proto, že je mají téměř všechny mobily. A u levného mobilu to vypadá dobře.

Pokud chcete o něco lepší výbavu, tak model 20L přidává FHD+ rozlišení displeje, který má úhlopříčku 6,67 palce. Panel s průstřelem zabírá ještě o fous větší čelní plochu, konkrétně 91 procent. Kryt je plastový a leštěný. Celkově to telefonu sluší, výhodou je, že modul fotoaparátu nevystupuje z těla telefonu.

O pohon se stará procesor Qualcomm z šestkové řady, konkrétně Snapdragon 662. Operační paměť má 4 GB, uživatelské místo má 128 GB. Podstatně lepší je zadní fotoaparát, jehož hlavní čip má rozlišení 48 Mpix a širokoúhlý je osmimegapixelový. Zbylé dva snímače jsou stejné jako u levnějšího modelu. Baterie má kapacitu 5 000 mAh s 18W rychlonabíjením.



Oba modely podporují NFC a mají hybridní slot na dvě SIM nebo na jednu SIM a paměťovou kartu. TCL 20L se prodává za 5 990 Kč a budete v prodeji ve dvou barevných variantách: modré a černé.