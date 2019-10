Kompaktní jistota s čistým Androidem. Test Nokie 4.2

Smartphonů v cenové kategorii okolo pěti tisíc korun, tedy přístrojů, které už nemají jen tu nejzákladnější výbavu a nabízejí většinu obvyklých funkcí, je na trhu nepočítaně. A každý další příspěvek do této záplavy vlastně snadno zapadne. Přitom je právě toto jedna ze tříd, která je u koncových uživatelů nejoblíbenější. A tak tu nemůže chybět žádná z významnějších značek.

Samozřejmě to platí i pro značku Nokia, jejíž smartphony vyvíjí a vyrábí společnost HMD Global. Jejím aktuálním příspěvkem do třídy dostupnějších smartphonů je model 4.2, který vlastně v mnohém zapadá do průměru kategorie. Bližší pohled ovšem ukáže, že díky úhlopříčce displeje 5,71 palce patří k nejkompaktnějším modelům ve třídě. A to může mnohým uživatelům vyhovovat.

I v této kategorii se totiž už většina nabídky posouvá k úhlopříčkám přes šest palců, a i když takové smartphony zdaleka nemusejí být přerostlé, ne každý po tak velkém přístroji touží. A to je situace, kdy Nokia nad konkurencí získává navrch. A k tomu je tu garantovaná podpora a rychlé aktualizace na novou verzi systému, což je něco, co konkurence v této třídě prakticky nabídnout neumí.

Je tedy malá?

Řekli bychom spíš příjemně kompaktní. Rozměry 149 x 71,3 x 8,4 milimetrů jsou třeba výrazně větší než u špičkového cenově dostupného Samsungu Galaxy S10e, který však stojí víc než trojnásobek a má o něco málo větší displej (5,8 palce). V tom jasně Nokia 4.2 ukazuje příslušnost do své cenové třídy. Rámečky zdaleka nejsou tak minimalizované, jak by mohly být, zejména pod displejem je dost místa: výjimečně se sem vešlo i označení výrobce, což je u smartphonů dnes docela neobvyklé. Ale na danou kategorii je prostě Nokia 4.2 docela kompaktní model.

Plusy a minusy Proč koupit? kompaktní rozměry

solidní výbava

čistý Android a garantované aktualizace

Proč nekoupit? starší microUSB konektor

chybí rychlé dobíjení

jen průměrný foťák Kdy? V prodeji Za kolik? 4 799 Kč

Tělo je navíc hezky zaoblené a velmi dobře padne do ruky. I přes lesklé provedení v kombinaci plastu (rám) a skla (záda) přístroj neklouže v ruce, takže se celkově drží velmi příjemně. Navíc tu nejsou žádné zbytečné výstupky, takže Nokia 4.2 také příjemně vklouzne do kapsy.

Co výbava, jaká je?

Smartphony střední třídy si už nemohou dovolit vynechávat v podstatě většinu běžných funkcí. Displej má tedy drobný kapkovitý výřez, foťák je dvojitý, nechybí podpora NFC a tedy placení mobilem. Je tu 3,5mm jack pro sluchátka, FM rádio, solidní baterie, Android 9.0 v čisté podobě a na danou třídu obvyklý hardware v podobě procesoru Snapdragon 439 a 3 GB RAM. Nechybí tu nic podstatného, ale vzhledem k ceně samozřejmě telefon dělá řadu kompromisů.

Jaké dělá kompromisy?

Začněme třeba u displeje: ten má rozlišení 720 x 1 520 pixelů (tedy HD+). V dané třídě je to relativně obvyklé, ale především soupeři s většími úhlopříčkami už umí nabídnout i Full HD+ rozlišení. Podle nás je to vzhledem k úhlopříčce přijatelný kompromis, jemnost zobrazení je solidních 295 pixelů na palec. Displej je typu IPS a má takové běžné podání barev.

Dále je tu samozřejmě jen v podstatě nutná porce paměti: 32 GB vnitřní paměti je jen tak tak pro náročnější uživatele se spoustou aplikací, pro fotografie a další data místo zbude, ale nebude ho mnoho, naštěstí tu je slot na microSD karty. Příjemným překvapením pak je, že slot není hybridní a přitom je telefon dvousimkový. Nokii 4.2 lze tedy provozovat se dvěma SIM a zároveň s vloženou paměťovou kartou, to zaslouží pochvalu.

Co ještě zaslouží pochvalu?

Líbí se nám použití čistého Androidu a garance aktualizací. To je opravdu fajn záležitost, byť chápeme, že zdaleka ne každému uživateli musí čistý Android s minimalistickým grafickým pojetím vyhovovat.

Chválit můžeme i možnosti odemykání. Na zádech telefonu je čtečka otisků prstů, čelní kamera pak zvládá i odemykání obličejem. Ani v jednom případě nemůžeme očekávat bleskurychlou reakci jako u špičkových smartphonů, ale jak čtečka, tak odemykání obličejem fungují spolehlivě.

Mimochodem, vypínací tlačítko má jednu příjemnou vlastnost – slouží i jako notifikační dioda, má totiž jemné bílé podsvícení a když dorazí nějaká notifikace, tlačítko začne lehce „žhnout“. Je to nenásilný způsob, jak na notifikaci upozornit a vcelku hezky to ladí s designem telefonu. Dalším detailem je dedikované tlačítko pro Google Assistant nebo v našich podmínkách spíš spuštění přehledu Google Now – to se nachází vlevo.

Vadí vám něco?

I těch negativních detailů tu samozřejmě několik je. Za zbytečné už například považujeme prodlužování života staršího microUSB konektoru, k tomu tu chybí jakýkoli způsob rychlejšího dobíjení. Pro odemykání je škoda, že se displej neprobudí automaticky při zvednutí telefonu nebo že jej nelze probudit poklepáním. Je třeba využít boční vypínací tlačítko. Škoda je i to, že Nokia 4.2 se nenabízí ve více barevných provedeních – černá verze je hodně strohá a po růžové variantě sáhne asi málokdo.

Jak fotí?

Na danou cenovou kategorii to není vůbec špatné. V dobrém světle má fotoaparát trochu potíže s bočním světlem, pak mají snímky takový bledý závoj, ale jinak se foťáku daří dobře. V horším světle kvůli světelnosti optiky f/2,2 nastupuje rychle šum a snímky jsou trochu tmavší, často také trochu ztrácí ostrost, to kvůli prodloužení času expozice. Ale i tak si podle nás na danou kategorii vede Nokia 4.2 vcelku dobře, očekávat špičkový výkon tu samozřejmě nelze.

To platí i o množství detailů ve snímcích: rozlišení hlavního snímače je 13 megapixelů, ale detaily se trochu ztrácejí. Opět to ovšem není nic tragického, spíš se takový výkon dá očekávat. Druhý snímač má rozlišení 2 megapixely a je tu jen pro řešení hloubky ostrosti, to je jeden z kompromisů v dané cenové třídě. Čelní foťák pořizuje osmimegapixelové snímky a má o trochu lepší světelnost než ten hlavní (f/2,0).

Co výdrž baterie?

Vestavěný akumulátor s kapacitou 3 000 mAh dodává modelu slušnou výdrž baterie, ta ovšem opět nijak zásadně nevybočuje z obvyklých mezí. Den na jedno nabití dá Nokia 4.2 bez potíží, dva dny už chtějí trochu skromnější mód používání. Pokročilé technologie jako rychlé dobíjení nebo dobíjení bezdrátové jsou dostupnému modelu cizí.

Mám si ji pořídit?

Kdo hledá pohodový cenově dostupný smartphone kompaktních rozměrů, s Nokií 4.2 určitě neprohloupí. Na druhou stranu voleb na trhu je v dané cenové kategorii víc než dost, takže si každý může vybrat podle svých priorit. U kompaktních modelů, které by nepatřily spíš do výprodeje, je nicméně výběr trochu omezenější a mezi nimi Nokia 4.2 tedy lépe vynikne. Na druhou stranu soupeři se také snaží.

Za zhruba stejnou sumu, tedy za 4 990 korun lze v této třídě pořídit především Samsung Galaxy A20e, který má velmi podobnou výbavu a chlubí se lepší světelností foťáku, moderním USB-C konektorem, rychlým dobíjením a širokoúhlým foťákem. Na druhou stranu u něj asi nelze počítat s jakoukoli aktualizací na novou verzi Androidu. Opět podobnou částku zaplatíte i za Sony Xperia L3, která má ovšem starší Android a jejím plusem je hlavně minimalistický design bez výřezů.

Alcatel 3 2019 se může chlubit trochu větší porcí RAM (4 GB), mírně lepší světelností hlavního foťáku a o 500 mAh vyšší kapacitou baterie. Navíc u něj trochu ušetříte, stojí 4 490 korun.

U přístrojů s větším displejem si mohou uživatelé brousit zuby třeba na vybavenější Xiaomi Redmi Note 8T s lepším displejem, větší baterkou a trojitým foťákem s mnohem vyšším rozlišením. Je ovšem o něco dražší: 5 500 korun. Naopak takové levné Lenovo A6 Note nabídne výbavu podobnou nokii s displejem o úhlopříčce 6,1 palce za cenu 3 300 korun. Dále jsou tu telefony jako Asus Zenfone Max M2, LG K50, Honor 8A, nový Honor 20 Lite a mnoho dalších, které nabízejí buď příznivější cenu lehce nad třemi tisíci korunami, nebo za pět tisíc výkonnější hardware.