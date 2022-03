Slušný lepší low-end. Motorola brzy začne prodávat novinku G22

Novinka se začne na českém trhu prodávat ještě v březnu. Cenu výrobce stanovil na 4 390 Kč, takže je to telefon low-endové kategorie. Přístroje v ceně od čtyř do pěti tisíc jsou hodně žádané, takže konkurence je v tomto segmentu velmi silná. Patří sem třeba nový Samsung A13 nebo také některé starší modely ze střední třídy, které se cenou mezi low-endy propadly, ale výbavu mají bohatší.

Motorola proti konkurenci bude bojovat mixem parametrů, které ani v jednom případě neoslní, ale ani zde nic zásadního nechybí ani není nic vyloženě ošizeného. Problém je, že mezi konkurenty je i jen pár měsíců stará Motorola G31 s prakticky stejnou cenou či o něco dražší model G60s. Oba s lepším displejem a silnějším procesorem.

V prodeji bude jediná varianta s paměťovou sestavou 4+128 GB, což je slušný standard. Procesor neoslní, Mediatek Helio G37 je low-endový čip. Je to novinka nahrazující předchozí procesor G35, takže zatím nejsou k dispozici výsledky benchmarků. Zázraky čekat nelze, je to adekvátní procesor do levnějších mobilů.

Displej má úhlopříčku 6,5 palce, je to LCD panel a má rozlišení HD+. Výhodou je vyšší maximální obnovovací frekvence 90 Hz. Čtečka otisků prstů je na boku, systémový konektor je tradičně dole a je to USB-C konektor, vedle kterého je i konektor sluchátkový. Baterie s kapacitou 5 000 mAh je dnes standardem, 15W nabíjení v podstatě taky.

Přední kamera je v průstřelu displeje, což působí luxusněji než v této cenové kategorii obvyklejší výřez. Ale na funkci to vliv rozhodně nemá. Kamerka má rozlišení 16 Mpix. Hlavní fotoaparát má čtyři snímače. Hlavní s rozlišením 50 Mpix má světelnost objektivu f/1.8. Doplňuje ho širokoúhlý objektiv s rozlišením 8 Mpix a záběrem 118 stupňů. Zbylé dva senzory mají rozlišení 2 Mpix a jeden je pro makro, druhý pro hloubku ostrosti.

Sestava hlavního fotoaparátu tak není na kategorii telefonu vůbec špatná. Když pomineme dva dvoumegapixelové snímače, tak je zde moderní hlavní snímač s rozlišením 50 Mpix a solidní světelností a především Motorola nabídne širokoúhlý snímač. Ten často chybí i výrazně dražším přístrojům.