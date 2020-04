Jako první měl kruhový displej. Krásná by byla i jeho současná podoba

Špičkové materiály, perfektní zpracování a v neposlední řadě na svou dobu opravdu vysoká cena téměř 40 tisíc korun. Tak by se dal ve zkratce charakterizovat někdejší klenot tehdy ještě americké Motoroly. Model Aura z roku 2008 byl reakcí na luxusní modely Arte finské Nokie a na svou dobu byl nekonvenčním mobilem. Kromě otočné konstrukce zaujal zejména netradičním zobrazovacím panelem: Motorola Aura byla první mobilem s kruhovým displejem (více viz Motorola AURA: vyklápěcí klenot s kulatým displejem za čtyřicet tisíc korun).

Vzhledem k vysoké ceně nešlo o bestseller, nicméně na svou dobu revoluční mobil se do historie značky zapsal nesmazatelným písmem. Jeden z důvodů, proč by jeho oživení stálo minimálně za zvážení. Tedy alespoň podle skupiny Carota design z vietnamské Hanoje. Grafičtí designéři se totiž v souvislosti s oživením razru inspirovali právě luxusní aurou. V moderním pojetí ji „zhmotnili“ coby koncept Revolve.

Nezaměnitelný tvar, výrazný fotomodul na zádech telefonu a dnes již vskutku neobvyklá otočná konstrukce. To vše vietnamští grafici zachovali. Přesto revolve působí ve srovnání s aurou jak z jiného světa. Dáno je to použitím rozměrných displejů. Ne, množné číslo není omyl. Zatímco jeden z flexibilních OLED panelů zaujímá téměř celou čelní plochu, druhý se objeví až po rozevření telefonu. Nachází se v místě, kde u původní aury byla běžná alfanumerická klávesnice.

I navzdory použití rozměrného čelního displeje, které je dáno současnými trendy, designéři odkazují na původní model. A to díky speciálně upravenému grafickému rozhraní s kruhovými prvky. Do kruhu je v místě, kde se u dvanáct let staré předlohy nachází kruhový displej, zasazen třeba aktuální čas, v kruhovém formátu se zobrazí i videohovor. Takové rozhraní by ovšem pro řadu aplikací nebylo zrovna ideální.

Motorola by se tak v případě myšlenky reinkarnace svého někdejšího klenotu musela popasovat s neobvyklým tvarem. Mnohé aplikace by kvůli uživatelské přívětivosti nemohly využít celou plochu čelního displeje. Neumíme si představit, jak by se na „kapslovitém“ displeji pohodlně procházely třeba webové stránky, vyřizovaly e-maily či hrály hry. Ani sledování filmů by na takto výrazně zaobleném displeji nebylo zrovna ideální, případné tmavé plochy po jeho okrajích by byly nevzhledné.

Spíš než o praktickou záležitost by šlo v případě znovuzrození luxusního modelu Aura o známku prestiže. Bylo by téměř bláhové očekávat, že by v moderním pojetí byl kvůli výše popsanému neduhu levnou záležitostí. Koncept Revolve se sice neveze na vlně ohebných smartphonů, nicméně jeho autoři použitím kůže z amerického aligátora na zádech telefonu naznačují, do jaké cenové kategorie by podle nich reinkarnovaná Motorola Aura měla spadat.