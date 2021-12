Covidové cestování se bez mobilu neobejde. Papírová záloha se vyplatí

Chcete se vydat na předvánoční nákupy do Německa? V tom případě si s sebou vezměte potvrzení o očkování nebo o prodělání nemoci covid-19. Jinak se totiž do obchodů s výjimkou potravin a drogerie nedostanete. Buď jsou u vchodu do všech ostatních prodejen kontroly, které vás pustí jen s potvrzením, nebo ho po vás bude chtít prodavač, pokud jde o menší prodejnu. Ukázat budete muset i doklad totožnosti.

Když ztratíte telefon, jste v současné situaci prakticky ztraceni. Navíc se pravidla v jednotlivých zemích často mění a může být potřeba vyplňovat nejrůznější formuláře.