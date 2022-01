Tečka má další problém. Chyba je v Africe, ministerstvo ke všemu mlčí

Redakce iDNES.cz již několikrát upozornila na to, že aplikace, která byla spuštěna loni v létě, má stále problémy či nedostatečně rychle reaguje na nová nařízení. Redakce se na nedostatky a další postup dotázala ministerstva zdravotnictví i Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) odpovědi se však ani po opakovaných urgencích nedočkala.

Redakce totiž odhalila další nedostatek v aplikaci, která souvisí s nedávno připojeným rozšířením o vyhodnocení platnosti testů podle pravidel jiných zemí. Pokud uživatel spustí aplikaci a zadá si dole na liště vyhodnocení podle země, tak například u afrického Toga zezelená jako platný i antigenní test provedený na konci července. Současně u něj aplikace ale hlásí „vyprší 3.8.2021“ a to v zelené barvě platného testu.

Aplikace Tečka má od začátku spuštění problémy. Printscreen z aplikace z 5. ledna 2022.

Je však nutné dodat, že kontrolní aplikace čTečka zelený antigen z Toga v režimu ČR vyhodnocený jako neplatný (správně). V režimu Togo ovšem jeho platnost potvrdí i přes její vypršení loni v srpnu.

Problémy Tečky Očkovaným nezohledňuje nákazu. Podle aplikace jsou "bezinfekční"

Změna data v telefonu zezelená test i očkování

Třetí dávka se lidem v aplikaci nezobrazuje

Resort zdravotnictví už při odhalení dřívějších problémů a pokusů o manipulaci s údaji v Tečce argumentoval, že závazné je vyhodnocení čTečkou, které mají kontroloři používat. Zkušenost redakce i dalších lidí je ale jiná - restaurace, kina i další místa, kde se mají údaje o bezinfekčnosti kontrolovat, tak činí jen pohledem na barvu ukázanou v aplikaci. Naskenování QR kódu certifikátu je vzácné.

Reakce ministerstva zdravotnictví nepřišla Redakce iDNES.cz poslala dotazy k nově odhalené závadě na ministerstvo zdravotnictví a NAKIT, který aplikaci provozuje, v pondělí. Mluvčí NAKIT odkázal s odpovědí na resort zdravotnictví. Jeho mluvčí Ondřej Jakob redakci v e-mailu slíbil odpověď během úterního odpoledne a po další urgenci během středečního odpoledne. Do vydání textu však žádná reakce nepřišla, mluvčí nezvedal telefony a nereagoval ani na zaslané SMS zprávy.

Redakce tak oslovila také ministra zodpovědného za digitalizaci Ivana Bartoše. Novinářský dotaz nechal bez reakce.

Redakce rovněž například na konci loňského října poukázala na to, že aplikace očkovaným lidem, kteří se nakazí covidem, nákazu nezohlední a pacient je stále „bezinfekční“. Přitom má být v karanténě. Redakce tehdy oslovila s problémem ministerstvo zdravotnictví i NAKIT, která aplikaci provozuje, odpověď však nedostala ani na opakované dotazy.

Býložravý Medvěd @brdskymeda @SvetlanaWit Mám jednu technickou k té karanténě. Kolega byl včera pozitivně testován a Tečka u něj je stále zelená. Odpověď od výrobce (Nakit) je, že aplikace není ukazatelem momentálního zdravotního stavu. Na to se prosím ptejte. Hezký den. oblíbit odpovědět

Zádrhel také spočíval v tom, že „bezinfekčnost“ se ukazovala i po projetí čTečkou. Další potíž se ukázala v tom, že výsledek testu do aplikace vůbec nedoputuje, s čímž mají zkušenosti i čtenáři iDNES.cz. V minulosti třeba společnost Spadia, která provozuje rozsáhlou síť laboratoří, uvedla, že se pozitivní test v aplikaci ukáže během 10 dnů.

„U pozitivních výsledků vyšetření se certifikát v aplikaci Tečka vygeneruje až po deseti dnech ode dne doručení výsledku. Tak to nastavil přímo provozovatel aplikace, my jako laboratoř to nemůžeme urychlit,“ vysvětlil tehdy člen dozorčí rady Martin Vojtíšek. To, že se v aplikaci však test vůbec neukáže, ministerstvo doposud nevysvětlilo.

Ministerstvo zdravotnictví problém připustilo

Další neduh aplikace je, že lidem, kteří prošli nedávno nákazou, avšak uplynulo jim pět měsíců od druhé dávky, Tečka píše, aby se dostavili na posilovací dávku. Jenže ministerstvo zdravotnictví stále nevydalo jasné rozmezí, kdy na posilovací dávku po prodělání nemoci jít.

Kolem třetí dávky bylo však také trápení. Tečka totiž některým uživatelům ukazuje pouze druhé očkování, nikoliv však třetí posilovací dávku.

Ministerstvo zdravotnictví tento problém pro iRozhlas.cz připustilo. „Pravděpodobně jde o problém aplikace Tečka, který se objevil v prosinci a projevuje se náhodně u malé části uživatelů,“ upřesnil pro server mluvčí resortu Ondřej Jakob. „Problém řešíme, ale je obtížně zachytitelný a diagnostikovatelný, proto řešení trvá déle,“ tvrdil.

Lékařku kvůli Tečce nepustili na toaletu

Podle resortu není třeba celou aplikaci odinstalovat a znovu nainstalovat. „Mělo by pomoct smazat danou osobu a znovu přihlásit. Případně se může dotyčný uživatel obrátit na linku 1221, která specifické problémy řeší,“ poradil Jakob.

V prosinci se však kvůli aplikaci do nepříjemné situace dostala česká lékařka, které systém chybně vygeneroval QR kód do aplikace Tečka. Na případ upozornily server Novinky.cz. Poté, co žena absolvovala přeočkování třetí posilující dávkou, jí z jejího záznamu první dvě dávky zmizely. Tečka jí tak ukazovala jedinou dávku a tudíž neplatný kód. Na komplikace narazila v sousedním Rakousku, kde se očkování kontroluje přísněji než v Česku.

„Neustále přemlouvám své pacienty, aby se nechali očkovat, a pak se sama ocitnu v situaci, kdy mě v Rakousku jako neočkovanou nechtějí pustit s prominutím ani na záchod,“ uvedla žena pro server.

Nesnáz s neplatným certifikátem Novotné nakonec pomohla vyřešit její praktická lékařka, která díky možnosti vstupu do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) mohla QR kód opravit.



Redakce iDNES.cz se opakovaně ministerstva zdravotnictví i NAKIT dotazovala na problémy a zda jsou v řešení. Mluvčí ministerstva Ondřej Jakob však opakovaně na urgence odepsal: „Dobrý den paní redaktorko, omlouváme se za zdržení odpovědí, které Vám zašleme během dnešního odpoledne. Děkujeme za pochopení.“ Podobnou odpověď redakce dostala i další den (ve středu pozn. red.).

Některým uživatelům, kteří mají druhou dávku, avšak ještě nemají nárok na třetí dávku, mnohdy Tečka po otevření zčervená. čTečka však pozná, že očkování je v pořádku. Zkušenost s tímto problémem má i redaktorka.

162 milionů na další rok pro Chytrou karanténu

Již v polovině července redakce iDNES.cz poukázala na chybu, která umožňovala „zezelenat“ propadlý test nebo certifikát o očkování, i když ještě od druhé dávky neuběhl požadovaný počet dní. V obou případech tehdy stačilo pouze změnit datum v mobilu. Buď do minulosti, nebo naopak budoucnosti.

Mluvčí agentury NAKIT Lukáš Trnka tehdy uvedl, že nápravu nechystají. „My to víme. Neplánujeme tomu nějak zamezit. Ani nevím, jestli by to technicky šlo. Nebudeme proto vymýšlet nějaké systémové řešení. Pro nás je to další důvod k většímu využívání čtecích aplikaci,“ podotkl v minulosti Trnka.

Ministerstvo zdravotnictví na konci loňského roku podepsalo smlouvu k pokračování Chytré karantény, do které Tečka spadá, s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie, která nese na rok 2022 částku 162 milionů korun bez DPH. Částa se však i v minulém roce průběžně navyšovala. V roce 2020 dal stát na Chytrou karanténu skoro 438 milionů.

„Celková cena za Předmět plnění je součtem cen za Službu systému, Odborné služby, Mobilní služby, Posouzení, COVID testy a činí maximálně 559 703 392 korun bez DPH. Tato celková cena je cenou nejvýše přípustnou,“ uvádí smlouva zveřejněná 17. prosince 2021.