Rizikové Česko má stále seznam rizikových zemí. Při návratu musíte na test

Vyplnit příjezdový formulář a doložit negativní test, nebo nastoupit do 10denní karantény musí všichni občané, kteří přicestují například ze Španělska, Spojených států nebo některých zemí Balkánu. V přepočtu na milion obyvatel je přitom v těchto zemích podobné nebo nižší číslo nakažených než v tuzemsku.

Česko je v počtu případů přepočtených na milion obyvatel 12. nejhorší zemí na světě, uvádí statistický web worldometers. Relevantní je však pouze srovnání s Izraelem a Belgií. Ještě hůř jsou na tom pak už jen městské státy jako je Vatikán či San Marino nebo malé země typu Andorry, Černé Hory nebo Francouzské Guyanny.

Že by bylo větší riziko nákazy v zahraničí než v Česku, neukazují ani oficiální statistiky ministerstva zdravotnictví. Mezi 15. až 21. říjnem se k nám podle nich ze zahraničí importovaly pouze desítky případů. Nejvíce jich bylo z Německa (33), Rakouska (18) a Polska (14). Tyto státy jsou však na semaforu označeny zeleně. Jedná se tedy o bezpečné země a lidé při návratu nemusejí na test.



Povinně do pěti dní ho však musí podstoupit cestující, kteří dorazili z pevninského Španělska. PCR test navíc musí zaplatit ze své kapsy. Ze Španělska přitom podle údajů ministerstva ve zmiňovaném období dorazili pouze tři nakažení. Opatření se týká i Spojených států a některých balkánských zemí, například Srbska. Z nich však podle statistik nebyl importován jediný případ covidu-19.

Redakce iDNES.cz se proto obrátila na ministerstvo zdravotnictví s dotazem, proč je po příjezdu z těchto zemí stále vyžadován negativní test nebo 10denní karanténa. „To, že je v některých zemích nižší riziko nákazy, neznamená, že zde riziko není,“ uvedl pouze mluvčí ministerstva Martin Novotný.

Importované případy ze zahraničí (15. - 21. října): Země Počet případů Německo 33 Rakousko 18 Polsko 14 Itálie 13 Slovensko 7 Francie 4 Rusko 4 Turecko 4 Španělsko 3 Chorvatsko 3

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR. Jedná se o nejaktuálnější dostupná data, kvůli inkubační době viru se aktualizují se 14denním zpožděním.

Expresní test na letišti? 7500 korun

Španělsko, Spojené státy, Čína, Srbsko, Egypt, Mexiko, Spojené arabské emiráty - to je jen stručný výčet zemí, které Česko považuje za rizikové.

„Pří příletu z výše zmíněných zemí musí lidé vyplnit příletový formulář a do pěti dnů od vstupu na území Česka se na vlastní náklady podrobit PCR testu. Výsledek pak musí nejpozději do sedmého dne předložit hygieně,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Do té doby, než předloží negativní výsledek hygieně, však lidé musejí zůstat v karanténě.

Pokud test nepodstoupí, automaticky jim začíná 10denní karanténa od vstupu do Česka. Nově ministerstvo uznává i test, který občané podstoupí před příletem v jiné zemi Evropské unie.

Cestující mohou na odběr ihned po příletu také na Letišti Václava Havla. Standardní test stojí 1 750 korun. Odběry na letišti však využívají hlavně lidé, kteří potřebují potvrzení o negativním testu pro cestu do zahraničí. Expresní test, jehož výsledky získají zájemci do dvou hodin i s potvrzením, už vyjde na 7 500 korun.