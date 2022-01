Češi se vrátili k cestování. Kromě Evropy je opět láká i Asie

Mezi nejčastěji navštěvovaná místa v roce 2021 patřil Řím, Paříž, Malaga, Londýn a Kyjev. V top 10 se umístily také další oblíbené italské a španělské destinace Barcelona či Palma de Mallorca.

„Kromě zájmu o tradiční evropské destinace jsme v roce 2021 zaznamenali také nárůst rezervací do Asie. Pokud porovnáme rok 2021 a 2020, celkový počet rezervací do tohoto regionu se více než zdvojnásobil. Češi nejčastěji cestovali do Spojených arabských emirátů, Kazachstánu, Gruzie, Jordánska či Arménie,” říká ředitelka Customer Experience Kiwi.com Eliška Řezníček Dočkalová.

V loňském roce Češi nejčastěji vyráželi do zahraničí v září a také během letních prázdnin. V tomto období Češi uskutečnili téměř polovinu veškerých rezervací za rok 2021.

Naopak k nejslabšímu období patřil začátek roku, a to nejen pro Čechy, ale i globálně. Globální data dále ukazují, že nejsilnějším obdobím mezi zahraničními cestovateli byl naopak podzim a konec roku, konkrétně prosinec.

O třetinu levnější letenky

K oživení cestovního ruchu také dopomohly nižší ceny letenek, podle globálních dat Kiwi.com průměrné ceny letenek mezi lety 2019 a 2021 klesly o 38 procent. Ceny letenek z Česka se mezi lety 2021 a 2020 propadly přibližně o 14 procent a v porovnání s rokem 2019 byly levnější zhruba o čtvrtinu.

Propadly se také ceny letenek i do České republiky, což společně s rostoucí důvěrou a mírnějšími restrikcemi přilákalo do země značnou část zahraničních turistů.

Konkrétně v porovnání s rokem 2020 jich přicestovalo do Česka o 65 procent více, zejména v prosinci. Jednalo se především o cestovatele z Francie, Ukrajiny nebo Izraele. Turisté se u nás zdrželi v průměru tři dny, stejně jako tomu bylo předloni.

Chuť cestovat poroste také v letošním roce. V rámci rezervací z Česka dominují cesty do evropských destinací jako je Řím, Kyjev, Paříž, Barcelona a Malaga, preference Čechů se tedy výrazným způsobem nemění.

„Aktuální situace naznačuje, že s postupující proočkovaností lidí roste také jejich důvěra v cestování,” uzavírá Dočkalová.