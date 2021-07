Nečekané, iPhony 12 dál zlevňují. Základní už odmazal 3 500 korun

Slevy nenajdete na oficiálním obchodu Applu, tam jsou pořád ty původní od představení řady 12 loni v říjnu. Ale u většiny velkých prodejců jsou aktuální iPhony nabízené se slevou. Ta je u některých modelů stejná, u některých se ceny u jednotlivých prodejců drobně liší v rozmezí 500 až tisíc korun.

iPhony 12 mini a 12 začaly zlevňovat už v dubnu a květnu. Naopak drahé modely 12 Pro Max se ještě v květnu prodávaly i u obchodníků za původní ceny. Aktuálně už ve slevě pořídíte všechny modely a jejich paměťové verze. Ty základní s další slevou, takže lze ušetřit 3 500 korun, a to i u základních variant iPhonů 12 mini a 12.

Zlevnil dokonce i nejdražší iPhone na trhu, tedy model 12 Pro Max s pamětí 512 GB. Ten původně stál 42 990 Kč, dnes ho pořídíte za 39 890 Kč, ale chvíli byl ještě o tisíc korun levnější. Nebo v případě iPhonu 12 Pro aktuálně pořídíte za původní cenu základní verze 128 GB variantu s dvojnásobnou pamětí. Což představuje slevu 3 tisíce korun.

Mohlo by se zdát, že letošní řada iPhonů je neúspěšná, a proto zlevňuje, ale je to přesně naopak. iPhony 12 jsou prodejní trháky a Apple jich prodal sto milionů za prvních sedm měsíců po premiéře. Je to nejlépe se prodávající řada iPhonů od šestek z roku 2014.

Takže důvod zlevnění bude jiný. Zákazníkům to však může být jedno, vydělají na tom. Navíc se iPhony dostávají často pod cenu konkurence s Androidem, což nebývalo obvyklé. Třeba Samsung stále drží u vrcholné řady S, která je konkurentem iPhonů, původní ceny, ale dává v podstatě každý měsíc nějaké slevy. Aktuálně lze ušetřit u vybraných modelů řady S 3 tisíce korun.

V tabulkách najdete původní ceny iPhonů 12, květnové ceny a ceny na začátku července. Tučně jsou vyznačené změny, tedy slevy oproti předchozí tabulce.

Původní ceny iPhonů 12 64 GB 128 GB 256 GB 512 GB iPhone 12 mini 21 990 Kč 23 490 Kč 26 490 Kč x iPhone 12 24 990 Kč 26 490 Kč 29 490 Kč x iPhone 12 Pro x 29 990 Kč 32 990 Kč 38 990 Kč iPhone 12 Pro Max x 33 990 Kč 36 990 Kč 42 990 Kč

Ceny iPhonů 12 v květnu 2021 64 GB 128 GB 256 GB 512 GB iPhone 12 mini 19 990 Kč 21 490 Kč 24 490 Kč x iPhone 12 22 990 Kč 23 390 Kč 26 490 Kč x iPhone 12 Pro x 28 990 Kč 32 990 Kč 37 990 Kč iPhone 12 Pro Max x 33 990 Kč 36 990 Kč 42 990 Kč