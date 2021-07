Samsung má letní akci. Kombinuje přímé slevy, kupóny, bonusy a dárky

Samsung v červenci (akce platí do 25. července, bonus za výkup a kupóny platí do konce měsíce) poslal do akce poměrně dost modelů. Drahé smartphony, levné smartphony a tablety. V akci naopak nenajdeme nejžádanější modely střední třídy.

Slevy jsou různé. Od přímých slev (prodejci zboží nabízí za tuto cenu) přes slevové kupóny (pro slevu je potřeba při platbě uplatnit kupón, zboží je inzerované za původní cenu), dále je zde dlouhodobý výkupní bonus a k některým přístrojům dává Samsung dárek. Je to poněkud nepřehledné, ale výhodou je, že slevy se sčítají, pokud se jich u některého modelu aplikuje víc.

Aktuálně se slevou koupíte i většinu modelů iPhonů, levnější přístroje řady 12 jsou levnější až o 3 500 korun. Slevové kupóny v hodnotě 500 nebo 1 000 korun jsou k dispozici na vybrané modely Xiaomi, například Mi 11 Lite 5G nebo Note 10S. Realme doprodává loňskou řadu 7, která je však prakticky stále aktuální.



U Samsungu jsou nejzajímavější slevy na nejdražší modely. To jsou dva skládací modely Z Fold 2 a Z Flip 5G. První vyjde po slevě na 33 333 korun místo původních 45 990 Kč. Véčko pak stojí 26 990 Kč místo původních 35 990 Kč. V obou případech pak dostanete dárek v podobě hodinek Watch Active 2 v hodnotě 5 000 korun.

To je atraktivní nabídka, ale nikoliv překvapivá. Samsung za necelé tři týdny představí nástupce obou modelů, které pak hned začne prodávat. Takže čistí sklady. Novinky budou logicky lepší, ale i současné modely Z Fold 2 a Z Flip 5G jsou povedené telefony, které přes složitou konstrukci netrpí problémy. A za uvedenou cenu je to nejlevnější možnost pořídit si mobil s ohebným displejem.

Ve slevě jsou i letošní modely řady S21. U těch dražších lze kombinovat slevový kupón a bonus při výkupu starého přístroje. K modelu S21 Ultra a S21+ dostanete i dárek v podobě sluchátek nebo hodinek.

Červencové slevy na modely Samsung S21 Model S21 Ultra 256/128 GB S21+ 256/128 GB S21 256/128 Gb Běžná cena 34 990/22 490 Kč 29 490/27 990 Kč 23 990/22 490 Kč Dárek Watch Active Buds Live X Hodnota dárku 3 333 Kč 4 499 Kč X Bonus za výkup 3 500 Kč 3 500 Kč 3 500 Kč Kupónová sleva 3 000 Kč 3 000 Kč 2 500 Kč Akční cena X X X Celková sleva (bez započítání hodnoty dárku) 28 490/26 990 Kč 22 990/21 490 Kč 17 990/16 490 Kč

Zajímavé jsou i slevy na loňské modely S20 FE. A to jak na verzi s podporou 5G tak na základní LTE variantu. Vedle podpory sítí se liší i použitým procesorem, verze s 5G má výjimečně čip Snapdragon. Jinak evropské verze řady S používají vlastní čipy Exynos.

Červencové slevy na modely Samsung S20 FE Model S20 FE LTE S20 FE 5G 256/128 GB Běžná cena 16 990 Kč 21 790/19 990 Kč Dárek Buds + Buds Live Hodnota dárku 2 490 Kč 4 490 Kč Bonus za výkup X X Kupónová sleva 3 000 Kč 3 000 Kč Akční cena X X Celková sleva (bez započítání hodnoty dárku) 13 990 Kč 18 799/16 990 Kč

U levných modelů jsou slevy logicky mnohem nižší než u drahých přístrojů. Pohybují se v rozmezí 500 až 1 000 korun, někdy rovnou, někdy v podobě kupónu. Dárek dostanete jen k modelu A32. Detaily najdete v tabulce.

Červencové slevy na modely Samsungu řady A a M Model A32 LTE M11 A02s A12 128/64/32 GB M12 128/64 GB Běžná cena 6 990 Kč 3 490 Kč 3 790 Kč 4 990/4 490/3 990 Kč 4 990/4 490 Kč Dárek UV čistička X X X X Hodnota dárku 1 290 Kč X X X X Bonus za výkup X X X X X Kupónová sleva 1 000 Kč X X 300 300 Akční cena X 2 990 Kč 3 190 Kč X X Celková sleva (bez započítání hodnoty dárku) 5 990 Kč 2 990 Kč 3 190 Kč 4 690/4 190/3 690 Kč 4690/4 190 Kč

V červencové nabídce i je i široká paleta tabletů. U drahé řady Tab S7 je kupónová sleva u všech modelů ve výši 3 000 korun a k dostanete dárek v podobě drahých sluchátek Buds Pro v hodnotě 5 990 Kč. U starší řady S6 je sleva 2 000 korun a u levných modelů Tab A7 ušetříte 500 až 1 000 korun.