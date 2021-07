iPhony 12 jsou super úspěšné. Prodávají se skvěle

Stařičký mobil od Sony se ve videu chlubí plně funkčním Androidem. Je to ovšem jen trik, ne však digitální, nýbrž...

Dostane obrovský objektiv? Takto by mohl vypadat Samsung S22

Do premiéry nové řady špičkových Samsungů S22 zbývá ještě víc než půl roku. Už se však objevují první informace, co by...