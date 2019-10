Chytré hodinky nepatří jen na ruku, míní designér. Navrhl speciální mobil

Jakékoli mobilní zařízení vnímají lidé převážně jako produkt sloužící k jasně danému účelu. Jenže smartphony jsou důkazem, že tomu tak být nemusí. Mobilní telefony dnes už zdaleka neslouží pouze k hlasovému a textovému spojení s okolním světem. Platí to potažmo i pro hodinky, ty chytré mají mnohem širší využití než coby strohý „informátor“ o aktuálním čase a datu. Ale co kdyby se i současné produkty daly použít úplně jinak?

Právě na to se zaměřuje soutěž Samsung Mobile Design Competition 2019, je výzvou pro všechny profesionální designery i studenty designu starší 18 let. Zadání je jasné: ve dvou kategoriích (Next Mobile + pro příslušenství a Next Mobile Wallpaper Paradigm pro tapety) představit inovativní způsob využití zařízení Galaxy v budoucnosti. Fantazii se tedy meze nekladou a rozsah je vskutku široký. Od notebooků přes smartphony, tablety, chytré hodinky až po bezdrátová sluchátka. Všechny tyto produkty patří do rodiny Galaxy.

„Co kdybyste chtěli jít na festival a nechtěli byste brát svůj velký Galaxy S10?“ pokládá Hajek řečnickou otázku na úvod své designové vize. Ta by právě (nejen) takové dilema snadno vyřešila. Díky jeho inovativnímu produktu by na festival stačilo odejít pouze s hodinkami, v tomto případě s modelem Galaxy Watch Active. A to bez obav, že by nebylo možné v místě konání volat či se s přáteli podělit o aktuálně pořízené fotografie skrze sociální síť. Na vše z uvedeného totiž Hajek při navrhování Samsung Galaxy Watch Phone myslel.

Jde o speciální plastové pouzdro, které hodinky Galaxy Watch Active snadným způsobem promění na lehký mobil. Jediné, co musí uživatel udělat, je odepnout řemínky z hodinek a ty poté vložit do jim určeného místa v pouzdru jasně označeného nápisem „Place your Galaxy Watch Active here“. Poté stačí pouzdro zavřít, zajistit a užívat si neobvyklého mobilu.

Displej hodinek tedy v tomto případě nahrazuje obvyklý zobrazovací panel telefonu, je tak nutné se smířit s faktem, že namísto obdélníkového tvaru je displej kruhový. Což ve výsledku působí svěže. Na mysli nám v této souvislosti vytanula luxusní Motorola Aura z roku 2008, která byla prvním mobilem s kulatým displejem.

Předností Hajekova telefonu je lehkost, jde jen o plastové pouzdro s tou nejnutnější elektronikou včetně sluchátka, mikrofonu či fotoaparátu s LED bleskem. Ačkoli lze s okolím komunikovat díky vestavěné eSIM v hodinkách, tak zde neschází ani slot pro SIM. Jediným zdrojem energie je pouze baterie v hodinkách, což je asi jediné minus návrhu nizozemského designéra. Standardně hodinky při plném využití vyžadují nabíječku již po jednom dni.

Klávesnice je alfanumerická, telefon nepostrádá ani tlačítka k ovládání hlasitosti. Specialitou jsou dvě tlačítka umožňující pořízení fotografie a její rychlé odeslání na Instagram. Jedno se nachází na čelní straně vlevo od tlačítka s nulou, druhé pak na zádech přímo pod fotoaparátem. Autor zdůrazňuje mimo jiné i robustnost pouzdra, které odolá i vodě.