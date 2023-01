Srovnali jsme aplikace rodičovské kontroly. I ty zdarma ohlídají děti spolehlivě

Tisícům dětí se na Štědrý večer splnil velký sen – dostali svůj první smartphone. Tisíce rodičů však možná už během slavnostního oběda na Boží hod vánoční musely spustit bědný kolovrátek: Polož už ten mobil, co ti tam pořád cinká? Na co to zase koukáš? Přestaň už s tím střílením... A tak nejspíš na Štěpána putovaly první mobily pod zámek u rodičů ve skříni.

Přitom to není nutné. Jistě, děti, zvlášť ty menší, potřebují při surfování na příbojových vlnách internetu kontrolu. A pořádnou. Lze ji ale nastavit elegantněji než slovy: Naval ten mobil.